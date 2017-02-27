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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 110
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
21%
23
27,00-27,50
50%
55
27,50-28,00
12%
13
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
4
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:34

Законодательный позитивчик

Перезапуск индустриальных парков: Рада приняла закон
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/7/677562/
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:12

  Realist написав:
  prodigy написав:на протязі двух тижнім побачімо нове дно, в банках буде дешевше 26,70
купити :mrgreen:

а жовтні буде трете дно 26,40

Це сарказм?
Ви ніби про це говорили і кілька тижнів тому, а потім застрибнули у переший же зелений вагон який ледь зрушив з місця.
Тому, будь ласка, проясніть позицію. Дякую.


ще в серпні сказав зав.відділення банку (і вчора повторив це)
в я кому откупив по 26,85 , що спрацює закон Мерфи
через тиждень , макс 10 днів будемо мати курс такий чі навіть краще.

Краще меньше профіту, чим більше втрати (тобто жалкувати, що сподівався на те, що курс повернеться і нічого не робіти), я таке мав восені 2008 (на момент коли повернувся з рейсу курс був 5,9-6,0грн/долл,
кілька спроб купити доллар (банки і ПОВи не продавали, тілько по здвінку), я забив і почал ремонт у своїй 3ке (тобто тратив гривну),
а потім в грудні купив доллар по 8 (тобто втратив десь приблизно 15-16к долл)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:46

  Mirax написав:
  change_pm написав:
  Mirax написав:Бакс чим забезпечений? Та там одна Кока-кола як кілька бюджетів Срашки.

Не знаю, чому ти вирішив приплести срашку сюди, мені на неї пофіг якось...
а ти якось рефлексуєш, подивився би краще на те, що ми втратили літакобудування (((

Та видно під чию дудку танцює латентний кремлебот.

  change_pm написав:Ось тобі баланс шіт Коли: подивись скільки активів / скільки пасивів...
https://investors.coca-colacompany.com/ ... ance-sheet

І чьо Кола якось забезпечує бакс? Перераховує дівіденди в спеціальний хфонд підтримки баску імені ... :mrgreen:

Інвестори американці і податки платять в американський бюджет, і не як наші олігархи по офшорах. Тому Америка дефолт не оголосила по трежерях, а нормально їх обслуговує, а бакс не обвалився в рази як гривня чи срубль, можуть собі дозволити навіть ще баксів надрукувати.

тут пояснення для чого податки, і чому потрібен долар
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:48

  prodigy написав:я таке мав восені 2008 (на момент коли повернувся з рейсу курс був 5,9-6,0грн/долл,
кілька спроб купити доллар (банки і ПОВи не продавали, тілько по здвінку), я забив і почал ремонт у своїй 3ке (тобто тратив гривну),
а потім в грудні купив доллар по 8 (тобто втратив десь приблизно 15-16к долл)
конечно оффтоп.. но всё равно интересно, почему вы вернулись с рейса с гривной?

по теме, если ранее ещё зимой я примерно понимал что происходит, то с сентября перестал. Где сезонный спрос на валюту? Где массовый выход нерезов по выгодному курсу? Неужели так мало покупателей если продавцы снижают и снижают курс.
vitaliian
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