prodigy написав:на протязі двух тижнім побачімо нове дно, в банках буде дешевше 26,70 купити
а жовтні буде трете дно 26,40
Це сарказм? Ви ніби про це говорили і кілька тижнів тому, а потім застрибнули у переший же зелений вагон який ледь зрушив з місця. Тому, будь ласка, проясніть позицію. Дякую.
ще в серпні сказав зав.відділення банку (і вчора повторив це) в я кому откупив по 26,85 , що спрацює закон Мерфи через тиждень , макс 10 днів будемо мати курс такий чі навіть краще.
Краще меньше профіту, чим більше втрати (тобто жалкувати, що сподівався на те, що курс повернеться і нічого не робіти), я таке мав восені 2008 (на момент коли повернувся з рейсу курс був 5,9-6,0грн/долл, кілька спроб купити доллар (банки і ПОВи не продавали, тілько по здвінку), я забив і почал ремонт у своїй 3ке (тобто тратив гривну), а потім в грудні купив доллар по 8 (тобто втратив десь приблизно 15-16к долл)
І чьо Кола якось забезпечує бакс? Перераховує дівіденди в спеціальний хфонд підтримки баску імені ...
Інвестори американці і податки платять в американський бюджет, і не як наші олігархи по офшорах. Тому Америка дефолт не оголосила по трежерях, а нормально їх обслуговує, а бакс не обвалився в рази як гривня чи срубль, можуть собі дозволити навіть ще баксів надрукувати.
тут пояснення для чого податки, і чому потрібен долар
prodigy написав:я таке мав восені 2008 (на момент коли повернувся з рейсу курс був 5,9-6,0грн/долл, кілька спроб купити доллар (банки і ПОВи не продавали, тілько по здвінку), я забив і почал ремонт у своїй 3ке (тобто тратив гривну), а потім в грудні купив доллар по 8 (тобто втратив десь приблизно 15-16к долл)
конечно оффтоп.. но всё равно интересно, почему вы вернулись с рейса с гривной?
по теме, если ранее ещё зимой я примерно понимал что происходит, то с сентября перестал. Где сезонный спрос на валюту? Где массовый выход нерезов по выгодному курсу? Неужели так мало покупателей если продавцы снижают и снижают курс.