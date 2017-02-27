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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8252825382548255>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 111
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
21%
23
27,00-27,50
50%
55
27,50-28,00
12%
13
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:34

Законодательный позитивчик

Перезапуск индустриальных парков: Рада приняла закон
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/7/677562/
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:12

  Realist написав:
  prodigy написав:на протязі двух тижнім побачімо нове дно, в банках буде дешевше 26,70
купити :mrgreen:

а жовтні буде трете дно 26,40

Це сарказм?
Ви ніби про це говорили і кілька тижнів тому, а потім застрибнули у переший же зелений вагон який ледь зрушив з місця.
Тому, будь ласка, проясніть позицію. Дякую.


ще в серпні сказав зав.відділення банку (і вчора повторив це)
в я кому откупив по 26,85 , що спрацює закон Мерфи
через тиждень , макс 10 днів будемо мати курс такий чі навіть краще.

Краще меньше профіту, чим більше втрати (тобто жалкувати, що сподівався на те, що курс повернеться і нічого не робіти), я таке мав восені 2008 (на момент коли повернувся з рейсу курс був 5,9-6,0грн/долл,
кілька спроб купити доллар (банки і ПОВи не продавали, тілько по здвінку), я забив і почал ремонт у своїй 3ке (тобто тратив гривну),
а потім в грудні купив доллар по 8 (тобто втратив десь приблизно 15-16к долл)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:46

  Mirax написав:
  change_pm написав:
  Mirax написав:Бакс чим забезпечений? Та там одна Кока-кола як кілька бюджетів Срашки.

Не знаю, чому ти вирішив приплести срашку сюди, мені на неї пофіг якось...
а ти якось рефлексуєш, подивився би краще на те, що ми втратили літакобудування (((

Та видно під чию дудку танцює латентний кремлебот.

  change_pm написав:Ось тобі баланс шіт Коли: подивись скільки активів / скільки пасивів...
https://investors.coca-colacompany.com/ ... ance-sheet

І чьо Кола якось забезпечує бакс? Перераховує дівіденди в спеціальний хфонд підтримки баску імені ... :mrgreen:

Інвестори американці і податки платять в американський бюджет, і не як наші олігархи по офшорах. Тому Америка дефолт не оголосила по трежерях, а нормально їх обслуговує, а бакс не обвалився в рази як гривня чи срубль, можуть собі дозволити навіть ще баксів надрукувати.

тут пояснення для чого податки, і чому потрібен долар
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:48

  prodigy написав:я таке мав восені 2008 (на момент коли повернувся з рейсу курс був 5,9-6,0грн/долл,
кілька спроб купити доллар (банки і ПОВи не продавали, тілько по здвінку), я забив і почал ремонт у своїй 3ке (тобто тратив гривну),
а потім в грудні купив доллар по 8 (тобто втратив десь приблизно 15-16к долл)
конечно оффтоп.. но всё равно интересно, почему вы вернулись с рейса с гривной?

по теме, если ранее ещё зимой я примерно понимал что происходит, то с сентября перестал. Где сезонный спрос на валюту? Где массовый выход нерезов по выгодному курсу? Неужели так мало покупателей если продавцы снижают и снижают курс.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:33

Межбанк: курс доллара продолжил падение

Вторник на валютном рынке продолжил тенденции конца прошлой недели и понедельника. И прошел достаточно интересно. Предложение опять существенно превышало спрос, что отражалось как на настроениях участников рынка, так и тренде по котировкам американской валюты в течение сессии. За день доллар подешевел еще на 5 копеек – до 26,70/26,72 гривен.

Поведение и курсовые задачи крупных игроков в сочетании с новой вынужденной интервенцией Нацбанка по выкупу излишка доллара – вот главные мотиваторы межбанка 7 сентября. Активность клиентов после вчерашней непопулярной для украинского межбанка форме расчетов по доллару на ТОМе — сегодня просто зашкаливала и уже к 14 часам объем операций на торгах превысил отметку в $200 млн.

Нехватка гривны у клиентов продолжит стимулировать активные продажи экспортной выручки, но и покупатели валюты уже постепенно активизируются, боясь разворота курса.

Подобный настрой на межбанке приведет к усилению противостояния курсовых интересов крупных игроков на торгах и снизит темпы проседания котировок. “Дно” по курсу явно не за горами и это понимают все – как покупатели, так и продавцы. А значит и свои планы они выстроят, исходя из этого предположения. Рынок всегда живет ожиданиями, поэтому при таких настроениях участников торгов – до конца этой недели уже начнется коррекция.

Ход торгов:

С самого утра предложение превышало спрос и с утренних 26,75/26,77 гривен доллар к 12 часам просел до 26,735/26,755. Доллар подешевел бы и больше, если бы не Нацбанк. Дело в том, что продавцы нервничали и уже были готовы смириться с окончательным проседанием котировок к цели ниже 26,70 гривен к концу дня. Покупатели же не торопились и выжидали, отчаянно сбивая цену. Противостояние продолжалось бы достаточно долго, но ближе к 11:30 на рынке появился НБУ с покупкой $5 млн по цене не выше 27,74 гривен. Это несколько подхлестнуло выжидавших до этого покупателей и торговля пошла гораздо живее. Но как только НБУ ушел с рынка, а это произошло достаточно быстро – предложение опять стало превышать спрос. В итоге, на обед дилеры пошли при курсе 26,675/26,695 гривен, а сразу после него котировки опустились еще на 1 копейку – до 26,665/26,685.

После обеда продавцы несколько повеселели. Дело в том, что активизировались как покупатели, выжидавшие “дна” по курсу, так и спекулянты, которые откупали свои утренние продажи. Это привело к постепенному росту спроса на валюту и к 16 часам котировки подросли до 26,685/26,705 гривен, а завершилась сессия по доллару на уровне 26,70/26,72. Многие продавцы ожидали второго выхода регулятора за день, но сегодня он предпочел после обеда просто остаться в роли наблюдателя.

Главные события 7 сентября на валютном рынке:

Доллар подешевел еще на 5 копеек — с утренних 26,75/26,77 гривен до 26,70/26,72 гривен к концу сессии.

Нацбанк в первой половине дня выходил на межбанк с покупкой доллара по цене не выше 26,74 гривны и купил $5 млн.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,7645 гривен за доллар, а официальный курс на 8 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7317 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:44

  zРадио написав:Законодательный позитивчик

Перезапуск индустриальных парков: Рада приняла закон
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/7/677562/

Предыдущий опыт т.н. индустриальных парков показал, что это было "узаконенное" место для уклонения от налогов

Не вижу причин, что в этот раз будет всё по-другому. Так же будет некий местный оффшорчик

Но помнится мне, ещё недавно все были честные и против оффшоров ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:48

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 7 вересня 2021 року до державного бюджету
залучено 1,368 млрд грн (за курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.09.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:интересно, почему вы вернулись с рейса с гривной?


с рейса я вернулся с евро
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 07 вер, 2021 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 7 вересня 2021 року до державного бюджету
залучено 1,368 млрд грн (за курсом НБУ).


очередной провальный аукцион, но до конца года ничего страшного, денег хватит
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:17

del
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 07 вер, 2021 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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