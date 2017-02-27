Перезапуск индустриальных парков: Рада приняла закон
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:34
Законодательный позитивчик
Перезапуск индустриальных парков: Рада приняла закон
Додано: Вів 07 вер, 2021 16:12
ще в серпні сказав зав.відділення банку (і вчора повторив це)
в я кому откупив по 26,85 , що спрацює закон Мерфи
через тиждень , макс 10 днів будемо мати курс такий чі навіть краще.
Краще меньше профіту, чим більше втрати (тобто жалкувати, що сподівався на те, що курс повернеться і нічого не робіти), я таке мав восені 2008 (на момент коли повернувся з рейсу курс був 5,9-6,0грн/долл,
кілька спроб купити доллар (банки і ПОВи не продавали, тілько по здвінку), я забив і почал ремонт у своїй 3ке (тобто тратив гривну),
а потім в грудні купив доллар по 8 (тобто втратив десь приблизно 15-16к долл)
Додано: Вів 07 вер, 2021 16:46
тут пояснення для чого податки, і чому потрібен долар
Додано: Вів 07 вер, 2021 16:48
конечно оффтоп.. но всё равно интересно, почему вы вернулись с рейса с гривной?
по теме, если ранее ещё зимой я примерно понимал что происходит, то с сентября перестал. Где сезонный спрос на валюту? Где массовый выход нерезов по выгодному курсу? Неужели так мало покупателей если продавцы снижают и снижают курс.
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:33
Межбанк: курс доллара продолжил падение
Вторник на валютном рынке продолжил тенденции конца прошлой недели и понедельника. И прошел достаточно интересно. Предложение опять существенно превышало спрос, что отражалось как на настроениях участников рынка, так и тренде по котировкам американской валюты в течение сессии. За день доллар подешевел еще на 5 копеек – до 26,70/26,72 гривен.
Поведение и курсовые задачи крупных игроков в сочетании с новой вынужденной интервенцией Нацбанка по выкупу излишка доллара – вот главные мотиваторы межбанка 7 сентября. Активность клиентов после вчерашней непопулярной для украинского межбанка форме расчетов по доллару на ТОМе — сегодня просто зашкаливала и уже к 14 часам объем операций на торгах превысил отметку в $200 млн.
Нехватка гривны у клиентов продолжит стимулировать активные продажи экспортной выручки, но и покупатели валюты уже постепенно активизируются, боясь разворота курса.
Подобный настрой на межбанке приведет к усилению противостояния курсовых интересов крупных игроков на торгах и снизит темпы проседания котировок. “Дно” по курсу явно не за горами и это понимают все – как покупатели, так и продавцы. А значит и свои планы они выстроят, исходя из этого предположения. Рынок всегда живет ожиданиями, поэтому при таких настроениях участников торгов – до конца этой недели уже начнется коррекция.
Ход торгов:
С самого утра предложение превышало спрос и с утренних 26,75/26,77 гривен доллар к 12 часам просел до 26,735/26,755. Доллар подешевел бы и больше, если бы не Нацбанк. Дело в том, что продавцы нервничали и уже были готовы смириться с окончательным проседанием котировок к цели ниже 26,70 гривен к концу дня. Покупатели же не торопились и выжидали, отчаянно сбивая цену. Противостояние продолжалось бы достаточно долго, но ближе к 11:30 на рынке появился НБУ с покупкой $5 млн по цене не выше 27,74 гривен. Это несколько подхлестнуло выжидавших до этого покупателей и торговля пошла гораздо живее. Но как только НБУ ушел с рынка, а это произошло достаточно быстро – предложение опять стало превышать спрос. В итоге, на обед дилеры пошли при курсе 26,675/26,695 гривен, а сразу после него котировки опустились еще на 1 копейку – до 26,665/26,685.
После обеда продавцы несколько повеселели. Дело в том, что активизировались как покупатели, выжидавшие “дна” по курсу, так и спекулянты, которые откупали свои утренние продажи. Это привело к постепенному росту спроса на валюту и к 16 часам котировки подросли до 26,685/26,705 гривен, а завершилась сессия по доллару на уровне 26,70/26,72. Многие продавцы ожидали второго выхода регулятора за день, но сегодня он предпочел после обеда просто остаться в роли наблюдателя.
Главные события 7 сентября на валютном рынке:
Доллар подешевел еще на 5 копеек — с утренних 26,75/26,77 гривен до 26,70/26,72 гривен к концу сессии.
Нацбанк в первой половине дня выходил на межбанк с покупкой доллара по цене не выше 26,74 гривны и купил $5 млн.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,7645 гривен за доллар, а официальный курс на 8 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7317 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:44
Предыдущий опыт т.н. индустриальных парков показал, что это было "узаконенное" место для уклонения от налогов
Не вижу причин, что в этот раз будет всё по-другому. Так же будет некий местный оффшорчик
Но помнится мне, ещё недавно все были честные и против оффшоров ...
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:48
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 7 вересня 2021 року до державного бюджету
залучено 1,368 млрд грн (за курсом НБУ).
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.09.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 07 вер, 2021 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:17
del
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 07 вер, 2021 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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