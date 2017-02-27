Украина в 2022 г. может собрать достаточно высокий урожай озимых культур. Такой прогноз в своем ежемесячном обзоре озвучили специалисты Национальной академии аграрных наук Украины.
"В пользу предполагаемого весомого урожая озимых зерновых культур в Украине в 2022 г. выступает как минимум два фактора - достаточное влагообеспечение почвы в предпосевной период и во время наступления ранних сроков сева, что позволит растениям на большинстве посевных площадей получить хорошие всходы, а также статистический анализ погодных условий зимнего периода, который свидетельствует о том, что за последние 15 лет критических температур воздуха и почвы, которые бы могли напрямую негативно повлиять на жизнеспособность растений, не отмечалось», - говорится в обзоре.
Це означає, що період стабільності принаймні на поточних рівнях курсу скоріш за все триватиме щонайменше до жовтня 2022 року.
Denik написав:хороший урожай озимых культур - прогноз
Вы уж слишком увлеклись сладкими прогнозами. ))) Зимой запросто может быть относительно не жёстко по морозу, но без снега. И все прогнозы урожая по одному месту. Делать прогноз погоды на 4-5 месяцев вперёд - это могут только метеошники ради "чтоб во рту не завонялось". Вероятность совпадения 0.05..0.1
Украина в 2022 г. может собрать достаточно высокий урожай озимых культур. Такой прогноз в своем ежемесячном обзоре озвучили специалисты Национальной академии аграрных наук Украины.
"В пользу предполагаемого весомого урожая озимых зерновых культур в Украине в 2022 г. выступает как минимум два фактора - достаточное влагообеспечение почвы в предпосевной период и во время наступления ранних сроков сева, что позволит растениям на большинстве посевных площадей получить хорошие всходы, а также статистический анализ погодных условий зимнего периода, который свидетельствует о том, что за последние 15 лет критических температур воздуха и почвы, которые бы могли напрямую негативно повлиять на жизнеспособность растений, не отмечалось», - говорится в обзоре.
Це означає, що період стабільності принаймні на поточних рівнях курсу скоріш за все триватиме щонайменше до жовтня 2022 року.
Читал на медни. В минус рождаемость - благо, "для курса в этом есть большой позитив", видать одни озимые и залишатся.
Denik написав:хороший урожай озимых культур - прогноз
Вы уж слишком увлеклись сладкими прогнозами. ))) Зимой запросто может быть относительно не жёстко по морозу, но без снега. И все прогнозы урожая по одному месту. Делать прогноз погоды на 4-5 месяцев вперёд - это могут только метеошники ради "чтоб во рту не завонялось". Вероятность совпадения 0.05..0.1
Прогнозы погоды, по-моему, как таковые не бывают длительными. Все, что дальше 14 дней - численное моделирование. Т.е. наиболее вероятное из возможного, исходя из наблюдений прошлых лет. Чуть точнее народных примет и сурка Фила