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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 111
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
21%
23
27,00-27,50
50%
55
27,50-28,00
12%
13
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Где массовый выход нерезов по выгодному курсу?


грівна стабільна і потужна, за 10 місяців нац валюта зміцнилася до доллра більше на 5% (а це премія).

як казав А.Оністрат, для минфіну краще, що 20к ФО володіли 5-10млрд ОВДП, чим 5-6 олігархів "нерезидентів" , які в змозі швидко домовитись між собою і впливати і на курс і на ринок облігацій
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Як ключову я б сьогодні розглядав цю новину.
Украина в 2022 году может собрать хороший урожай озимых культур - прогноз
https://www.apk-inform.com/ru/news/1521998
Украина в 2022 г. может собрать достаточно высокий урожай озимых культур. Такой прогноз в своем ежемесячном обзоре озвучили специалисты Национальной академии аграрных наук Украины.

"В пользу предполагаемого весомого урожая озимых зерновых культур в Украине в 2022 г. выступает как минимум два фактора - достаточное влагообеспечение почвы в предпосевной период и во время наступления ранних сроков сева, что позволит растениям на большинстве посевных площадей получить хорошие всходы, а также статистический анализ погодных условий зимнего периода, который свидетельствует о том, что за последние 15 лет критических температур воздуха и почвы, которые бы могли напрямую негативно повлиять на жизнеспособность растений, не отмечалось», - говорится в обзоре.


Це означає, що період стабільності принаймні на поточних рівнях курсу скоріш за все триватиме щонайменше до жовтня 2022 року.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:50

Denik ,

  Denik написав:хороший урожай озимых культур - прогноз

Вы уж слишком увлеклись сладкими прогнозами. )))
Зимой запросто может быть относительно не жёстко по морозу, но без снега. И все прогнозы урожая по одному месту.
Делать прогноз погоды на 4-5 месяцев вперёд - это могут только метеошники ради "чтоб во рту не завонялось". Вероятность совпадения 0.05..0.1
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:52

  Denik написав:Як ключову я б сьогодні розглядав цю новину.
Украина в 2022 году может собрать хороший урожай озимых культур - прогноз
https://www.apk-inform.com/ru/news/1521998
Украина в 2022 г. может собрать достаточно высокий урожай озимых культур. Такой прогноз в своем ежемесячном обзоре озвучили специалисты Национальной академии аграрных наук Украины.

"В пользу предполагаемого весомого урожая озимых зерновых культур в Украине в 2022 г. выступает как минимум два фактора - достаточное влагообеспечение почвы в предпосевной период и во время наступления ранних сроков сева, что позволит растениям на большинстве посевных площадей получить хорошие всходы, а также статистический анализ погодных условий зимнего периода, который свидетельствует о том, что за последние 15 лет критических температур воздуха и почвы, которые бы могли напрямую негативно повлиять на жизнеспособность растений, не отмечалось», - говорится в обзоре.


Це означає, що період стабільності принаймні на поточних рівнях курсу скоріш за все триватиме щонайменше до жовтня 2022 року.


Читал на медни. В минус рождаемость - благо, "для курса в этом есть большой позитив", видать одни озимые и залишатся.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:42

  Hotab написав:Denik ,

  Denik написав:хороший урожай озимых культур - прогноз

Вы уж слишком увлеклись сладкими прогнозами. )))
Зимой запросто может быть относительно не жёстко по морозу, но без снега. И все прогнозы урожая по одному месту.
Делать прогноз погоды на 4-5 месяцев вперёд - это могут только метеошники ради "чтоб во рту не завонялось". Вероятность совпадения 0.05..0.1


Прогнозы погоды, по-моему, как таковые не бывают длительными. Все, что дальше 14 дней - численное моделирование. Т.е. наиболее вероятное из возможного, исходя из наблюдений прошлых лет. Чуть точнее народных примет и сурка Фила :)
zРадио
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