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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8272827382748275>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 123
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
6
26,50-27,00
23%
28
27,00-27,50
48%
59
27,50-28,00
11%
14
28,00-28,50
4%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 18:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Вхід в ОВДП для 12% чистими десь від ляма грн.
Якраз для пересіченого.
Просто як батон купити.


При багаторічному терміні 12% є з 189 тис.
Зображення
А з малими сумами можна знімати 12% чистими з форварду з картки.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 18:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вийшов звіт USDA
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0921.pdf
З принципових моментів - підвищена оцінка світового врожаю кукурудзи на 11 млн. т. у 2021/22 році за рахунок США та Китаю.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:А для поддержания желаемого уровня жизни таким людям придется работать на того, кто оказался в состоянии найти свою нишу на высококонкурентном рынке.
С этим придется смириться и оставить надежду на то, что кто-то будет нас кормить. Во всяком случае, задача обеспечения сытого безделья для среднего класса не входит в задачи государства.

ЗЫ Надеяться прожить за счет накопленных активов еще и опасно. Сохранить активы значительно труднее, чем их приобрести. Сохранить достаточные навыки во время жизни рантье, чтобы в случае форсмажора вернуться к активной деятельности весьма трудно.


1/если выпал из своей ниши, то пытаться попасть в чужую нишу-это нонсенс.
2/государство только в Древнем Риме кормило, после никогда (питание в местах заключения не в счет). У государства вообще нет никаких обязанностей перед своими гражданами (вернее только декларативные), в первую очередь государство должно не только защищать свои территории, но и своих граждан (что делал СССР в 1941г? -эвакуировал заводы, технику, скот, архивы обкомов/горкомов, а население? в планы не входило, и даже приказа несению-само эвакуироваться тоже не было)
3/Надеяться прожить за счет накопленных активов еще и опасно (если активов недостаточно), а если у вас млн.долларов, то абсолютно нормально
4/вернуться вернуться к активной деятельности, это если накоплений оказалось недостаточно, для проживания оставшихся 30-40 лет жизни, поэтому накапливайся с запасом на инфляцию, скажем сегодня миллиона долларов может не хватить на 40 лет (думаю вам около этого), тогда умножайте на 2,5-3 и 3млн долларов должно хватить с головой
antichamber
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:27

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!

Докеруються, що молодь в Європу, а літні люди в Росію поїдуть :twisted:
Дебілів гнати поганою метлою!!!

Після сьогодняшнього підвищення ставки банком Росії на чверть шишечки вони мають:

Цель по инфляции 4,0%
Инфляция август 2021 6,7%
Ключевая ставка с 13.09.2021 6,75%
с 26.07.2021 6,50%

Здається там гроші не лишають функції накопичення на моменті!!!

ВО
Хай щастить!

Дай Боже мені дожити до тої щасливої днини, коли всі прихильники того клятого мухосранська, пігмеїв вови куйла і іосі джугашвілі, зберуть свої смердючі манатки в бесаги і спердолять звідси. І бажано щоб не в багаті і придатні області заходу і півдня, які ще недавно належали Україні і не в цивілізовані москва-батор чи пітер, збудований на кістках запорізьких козаків. А в смердючу тайгу, ближче до бурятії-комі в якусь ухту-інту чи якийсь нафтоскважинськ-лаптєзадупянськ. Щоб з нашого інформаційного простору нарешті пропали "справжні українці", які з тульським акцентом розказують як нам всім погано жити і перестануть нам розказувати пропагандистські казки про слабкий долар, могутню бензоколонку...
Щоб нарешті не марними були смерті десятків мільйонів найкращих наших земляків під час голодоморів 1921-23, 1932-33, 1946-47 років в тому числі і на Кубані і інших землях окупованих нелюдами ще в ті часи. Щоб зраділи душі сотень тисяч героїв ОУН-УПА, наших шановних дідів хлопців Бандери, Мельника, Шухевича, Кука, Твердохліба і інших славних провідників, які з 1929 до 1953 року нищили совітсько-москальську орду.
Щоб ми нарешті не чули, що кгбістська потолоч іде відстоювати права узкоязичних і узколобих, щоб весь цей непотріб нарешті зібрався в одному місці і це місце таки обнести великою непролазною стіною…
Шлях би їх всіх трафив…
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:00

  Denik написав:Вийшов звіт USDA
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0921.pdf
З принципових моментів - підвищена оцінка світового врожаю кукурудзи на 11 млн. т. у 2021/22 році за рахунок США та Китаю.

Я так зрозумів що крім кукурудзи, ще і пшениці та ячменю на світовому базарі достатньо,
і незважаючи на поганий врожай у РФ, ніякого голоду ніде не буде.
Про сонячник дані там не побачив, а ось сої теж достатньо.
Тобто ціни на зернові вже рости не повинні, і цілком ймовірно будуть
дивитися вниз...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Я так зрозумів що крім кукурудзи, ще і пшениці та ячменю на світовому базарі достатньо,
і незважаючи на поганий врожай у РФ, ніякого голоду ніде не буде.
Про сонячник дані там не побачив, а ось сої теж достатньо.
Тобто ціни на зернові вже рости не повинні, і цілком ймовірно будуть
дивитися вниз...

Я б не сказав, що пшениці багато на ринку навколо Чорного моря.
Ячмінь та кукурудза - взаємозамінні. Але якшо ціни на низ дивидимуться вниз їх надлишок приберуть з ринку виробники біоетанолу. Ціна нафти цьому сприяє.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:20

  flyman написав:держава забирає двічі, а то і тричі, а то і більше:
1й раз, коли ти заробив і мусиш заплатити ЄСВ+ПДФЛ+ВП
2й раз, коли поклав в банк на депо і ще раз ПДФЛ+ВП
3й раз, коли сінйоражем забрав через інфляцію
4й раз, коли на те що ще залишилося, щось купив і ПДВ (+акциз)

От цікаво, звідки візьметься "покупівельна спроможність і попит", якщо в людей буде нуль збережень. Хіба швидкороші та кредити в банках, але і це не надовго ресурс.

Відберуть геть усе...
Послухайте що говорять фінансові боси Америки.
Наприклад головний банкір Morgan Stanley віщує що інфляція це чудово, інакше депресія, безробіття і голод.
І вони зі своєї дзвіниці праві. Так дійсно може бути. Але може бути і інше. Збільшення інфляції, що переросте в гіперіфляцію, по типу Венесуели, де цінники в магазинах змінюють по декілька разів на день, а на купюрах не вистачає місця для нових нулів. І вони вам пропонують вибір,
вірніше не пропонують, а ставлять перед фактом. Або безробіття і голод, або інфляція і стерилізація накопичень. За типом Єльцинсько-Гайдарівської реформи.
Іншого не буде. Вибирайте ...
Але й вибрати не дадуть. Тому що прийнято рішення ще при Бернанке,
все що завгодно тільки не депресія. Значить інфляція.

Нещодавно виповнилося 50 років, з моменту скасування Ніксоном золотого стандарту, при якому гарантувалося, що кожна випущена грошова одиниця може на першу вимогу обмінюватися на відповідну кількість золота.
У цього рішення були як прихильники, так і противники.
І це рішення відкрило космічні можливості друкувати нічим не забезпечені гроші,
практично у всіх країнах світу.
І зараз цей космос нас потихеньку накриває. І сховатися від ньго нікуди і ніяк.
Так що готуйтеся, хто як зможе...
Відберуть геть усе...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Нещодавно виповнилося 50 років, з моменту скасування Ніксоном золотого стандарту, при якому гарантувалося, що кожна випущена грошова одиниця може на першу вимогу обмінюватися на відповідну кількість золота.
за доллары продают не только золото, а всё всё всё что производится в мировой экономике. Кол-во денег должно равняться кол-во всех товаров (по текущим ценам) а не только золота. Если бы остался золотой стандарт, золото бы стоило 50 тысяч долларов за унцию, в остальном деньги как печатали так и печатали бы, потому что растущее мировое ввп надо тоже обеспечивать спросом, то есть деньгами..
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 вер, 2021 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:36

  vitaliian написав:за доллары продают не только золото, а всё всё всё что производится в мировой экономике. Кол-во денег должно равняться кол-во товаров

Верно.
А вот соблюдается ли выделенное условие?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:А вот соблюдается ли выделенное условие?
Если гривну ещё где то принимают в какой то мере да. И пузырей в Украине особых нету. Для сравнения можно с советскими рублями или с купоно-карбованцами сходить в атб вам чётко там объяснят, что деньги а что - бумажки :D Но риски свалиться в гипер есть из-за слабого внутреннего производства. Даже трусы в основном импортные.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 вер, 2021 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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