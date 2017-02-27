Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:20

flyman написав: держава забирає двічі, а то і тричі, а то і більше:

1й раз, коли ти заробив і мусиш заплатити ЄСВ+ПДФЛ+ВП

2й раз, коли поклав в банк на депо і ще раз ПДФЛ+ВП

3й раз, коли сінйоражем забрав через інфляцію

4й раз, коли на те що ще залишилося, щось купив і ПДВ (+акциз)



От цікаво, звідки візьметься "покупівельна спроможність і попит", якщо в людей буде нуль збережень. Хіба швидкороші та кредити в банках, але і це не надовго ресурс. держава забирає двічі, а то і тричі, а то і більше:1й раз, коли ти заробив і мусиш заплатити ЄСВ+ПДФЛ+ВП2й раз, коли поклав в банк на депо і ще раз ПДФЛ+ВП3й раз, коли сінйоражем забрав через інфляцію4й раз, коли на те що ще залишилося, щось купив і ПДВ (+акциз)От цікаво, звідки візьметься "покупівельна спроможність і попит", якщо в людей буде нуль збережень. Хіба швидкороші та кредити в банках, але і це не надовго ресурс.

Відберуть геть усе...Послухайте що говорять фінансові боси Америки.Наприклад головний банкір Morgan Stanley віщує що інфляція це чудово, інакше депресія, безробіття і голод.І вони зі своєї дзвіниці праві. Так дійсно може бути. Але може бути і інше. Збільшення інфляції, що переросте в гіперіфляцію, по типу Венесуели, де цінники в магазинах змінюють по декілька разів на день, а на купюрах не вистачає місця для нових нулів. І вони вам пропонують вибір,вірніше не пропонують, а ставлять перед фактом. Або безробіття і голод, або інфляція і стерилізація накопичень. За типом Єльцинсько-Гайдарівської реформи.Іншого не буде. Вибирайте ...Але й вибрати не дадуть. Тому що прийнято рішення ще при Бернанке,все що завгодно тільки не депресія. Значить інфляція.Нещодавно виповнилося 50 років, з моменту скасування Ніксоном золотого стандарту, при якому гарантувалося, що кожна випущена грошова одиниця може на першу вимогу обмінюватися на відповідну кількість золота.У цього рішення були як прихильники, так і противники.І це рішення відкрило космічні можливості друкувати нічим не забезпечені гроші,практично у всіх країнах світу.І зараз цей космос нас потихеньку накриває. І сховатися від ньго нікуди і ніяк.Так що готуйтеся, хто як зможе...Відберуть геть усе...