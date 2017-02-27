Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:41

zРадио написав: Это уже ближе к конспирологии, чем анализу Не вижу ни одного сходства между сегодняшней экономикой США и ельцинско-гайдаровской моделью 90-х.

Это уже ближе к конспирологии, чем анализуНе вижу ни одного сходства между сегодняшней экономикой США и ельцинско-гайдаровской моделью 90-х.

zРадио написав:

Высокие эмиссия и инфляция в США не первый раз в истории. Похоронную риторику по доллару я слышу не впервые. И чем ближе ужесточение ДКП, тем она громче звучит, уж поверьте.

Высокие эмиссия и инфляция в США не первый раз в истории. Похоронную риторику по доллару я слышу не впервые. И чем ближе ужесточение ДКП, тем она громче звучит, уж поверьте.

zРадио написав: Вот именно - Ямайская система эффективно (по крайней мере для США) просуществовала 50 лет, но вы с чего-то решили, что таймер на самоликвидацию запустился именно в 2021-м. Могу только пожать плечами, потому что логики в этом нет Вот именно - Ямайская система эффективно (по крайней мере для США) просуществовала 50 лет, но вы с чего-то решили, что таймер на самоликвидацию запустился именно в 2021-м. Могу только пожать плечами, потому что логики в этом нет

Вы не видите, потому что сравнения там нет. Есть только пример, как могут власть имущие оставить население без средств к существованию. И всё...В истории США никогда не было таких заливов денег. В ихней истории никогда не было такого мощного Китая, откусившего у них жирный кусок ВВП.Никогда не было такого гос.долга, который нужно обслуживать, и который только увеличивается. Наконец, никогда не было COVIDа, который открыл путь для построения соц.общества с помощью раздачи денег всем нуждающимся.Вам ведь не отвалили по 1200 баксов в месяц просто так.А в год около 40.000 на семью... А инфляцию размажут по всем нам.История штука хорошая, но нужно трезво смотреть на вещи. Посмотрите вокруг, и оцените, что вы могли купить за бакс 10 лет, назад и что сейчас.Прогрессия девальвации налицо. Да никто и не хоронит доллар, скорее он похоронит нас.К сожалению....Для того чтобы родить, нужно сначала забеременеть.Процесс сначала медленный, и никто ничего не видит....А кто видит, тот потихоньку скидывает амер.трежеря, покупает биткоины и золотишко, строит виллы в Новой Зеландии, где этот дурдом можно будет пересидеть.......Основатель GOOGLE Л. Пейдж не единственный магнат Кремниевой долины, заинтересованный в проживании в Новой Зеландии. Считается, что именно эта страна может стать пристанищем для богатейших людей мира после конца света.В числе первых миллиардеров, кто начал серьезно готовиться к апокалипсису, был сооснователь PayPal Питер Тиль. Он получил гражданство Новой Зеландии в 2011 году и является владельцем двух поместий в стране.Его примеру последовали многие бизнесмены, а в узких кругах покупку дома в Новой Зеландии даже стали называть «страховкой на случай апокалипсиса».Среди купивших новозеландскую недвижимость — бывший президент Y Combinator и нынешний глава Open AI Сэм Альтман, а также генеральный директор Reddit Стив Хаффман.Это, конечно, мелкие детали, которые ни на что не влияют.Но тектонический сдвиг в мышлении бизнеса по поводу мировойфинансовой системы уже налицо.И странно что вы его не видите....