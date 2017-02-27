flyman написав:держава забирає двічі, а то і тричі, а то і більше: 1й раз, коли ти заробив і мусиш заплатити ЄСВ+ПДФЛ+ВП 2й раз, коли поклав в банк на депо і ще раз ПДФЛ+ВП 3й раз, коли сінйоражем забрав через інфляцію 4й раз, коли на те що ще залишилося, щось купив і ПДВ (+акциз)
От цікаво, звідки візьметься "покупівельна спроможність і попит", якщо в людей буде нуль збережень. Хіба швидкороші та кредити в банках, але і це не надовго ресурс.
Відберуть геть усе... Послухайте що говорять фінансові боси Америки. Наприклад головний банкір Morgan Stanley віщує що інфляція це чудово, інакше депресія, безробіття і голод. І вони зі своєї дзвіниці праві. Так дійсно може бути. Але може бути і інше. Збільшення інфляції, що переросте в гіперіфляцію, по типу Венесуели, де цінники в магазинах змінюють по декілька разів на день, а на купюрах не вистачає місця для нових нулів. І вони вам пропонують вибір, вірніше не пропонують, а ставлять перед фактом. Або безробіття і голод, або інфляція і стерилізація накопичень. За типом Єльцинсько-Гайдарівської реформи. Іншого не буде. Вибирайте ...
Это уже ближе к конспирологии, чем анализу Не вижу ни одного сходства между сегодняшней экономикой США и ельцинско-гайдаровской моделью 90-х. Откуда в США взяться высокой безработице? Ее уровень там 5,2%, что вдвое ниже наших 10,5% и в 1,5 раза ниже европейских 7,6%. Рабочие места обеспечивает перманентный R&D-процесс - США стабильно находятся в десятке ведущих стран по уровню инновационности. Проблема каннибализации ручного рутинного труда роботами и алгоритмами нивелируется ростом производительности, с которой собираются налоги по прогрессивной шкале, что позволяет перераспределять ресурс через бюджеты разных уровней.
Высокие эмиссия и инфляция в США не первый раз в истории. Похоронную риторику по доллару я слышу не впервые. И чем ближе ужесточение ДКП, тем она громче звучит, уж поверьте.
RTC12 написав:Нещодавно виповнилося 50 років, з моменту скасування Ніксоном золотого стандарту, при якому гарантувалося, що кожна випущена грошова одиниця може на першу вимогу обмінюватися на відповідну кількість золота. У цього рішення були як прихильники, так і противники. І це рішення відкрило космічні можливості друкувати нічим не забезпечені гроші, практично у всіх країнах світу. І зараз цей космос нас потихеньку накриває. І сховатися від ньго нікуди і ніяк. Так що готуйтеся, хто як зможе... Відберуть геть усе...
Вот именно - Ямайская система эффективно (по крайней мере для США) просуществовала 50 лет, но вы с чего-то решили, что таймер на самоликвидацию запустился именно в 2021-м. Могу только пожать плечами, потому что логики в этом нет
vitaliian написав:за доллары продают не только золото, а всё всё всё что производится в мировой экономике. Кол-во денег должно равняться кол-во товаров (по текущим ценам) иначе инфляция или гиперинфляция. Если бы остался золотой стандарт, золото бы стоило миллион долларов за унцию, в остальном деньги как печатали так и печатали бы, потому что растущее мировое ввп надо тоже обеспечивать спросом, то есть деньгами..
А в чем проблема? Миллион, так миллион. Сейчас биткоин под 50.000 Зато ФРС отвечала бы за все свои фантики. А так проглотят всё, не поперхнутся и даже спасибо не скажут...
RTC12 написав:А в чем проблема? Миллион, так миллион. Сейчас биткоин под 50.000 Зато ФРС отвечала бы за все свои фантики.
чем отвечала, пузырьной ценой на золото? Вам стало бы легче, если за вашу квартиру вместо 50 куе вам дали бы 1 унцию золота или 1 биток? Неужели ценность квартиры, унции золота и 1 втс одинакова?
Нет никаких гарантий, всё это иллюзии. Деньги перестают быть деньгами при смене политической системы, павловских реформах, войнах и других катаклизмах. Где сейчас деньги великих империй, канувших в лету.
Чьо Жорік буде робити, коли CPI буде 8%, а PPI 12%
Буде лох...ам розподівати про трензіторі... а всі будуть вірити...
А наши данные по промышленности давно видел? Вот сегодняшний апдейт - CPI отстает от PPI больше, чем на 15 п.п. Очевидно, гривневая инфляция мультиплицируется долларовой, а производители полуфабрикатов и готовых продуктов либо сокращают прибыль, либо уходят в убытки, будучи не в состоянии переложить рост себестоимости на потребителя. Зато владыки низкого передела (выкопал - продал) на коне и купаются в деньгах
Вот, кстати, хороший разбор на тему, насколько олигархи склонны реинвестировать сверхприбыли, а насколько - уводить их в свои сложные, зачастую оффшорные, модели собственности через дивиденды
zРадио написав:Это уже ближе к конспирологии, чем анализу Не вижу ни одного сходства между сегодняшней экономикой США и ельцинско-гайдаровской моделью 90-х.
Вы не видите, потому что сравнения там нет. Есть только пример, как могут власть имущие оставить население без средств к существованию. И всё...
zРадио написав: Высокие эмиссия и инфляция в США не первый раз в истории. Похоронную риторику по доллару я слышу не впервые. И чем ближе ужесточение ДКП, тем она громче звучит, уж поверьте.
В истории США никогда не было таких заливов денег. В ихней истории никогда не было такого мощного Китая, откусившего у них жирный кусок ВВП. Никогда не было такого гос.долга, который нужно обслуживать, и который только увеличивается. Наконец, никогда не было COVIDа, который открыл путь для построения соц.общества с помощью раздачи денег всем нуждающимся. Вам ведь не отвалили по 1200 баксов в месяц просто так. А в год около 40.000 на семью... А инфляцию размажут по всем нам. История штука хорошая, но нужно трезво смотреть на вещи. Посмотрите вокруг, и оцените, что вы могли купить за бакс 10 лет, назад и что сейчас. Прогрессия девальвации налицо. Да никто и не хоронит доллар, скорее он похоронит нас. К сожалению....
zРадио написав:Вот именно - Ямайская система эффективно (по крайней мере для США) просуществовала 50 лет, но вы с чего-то решили, что таймер на самоликвидацию запустился именно в 2021-м. Могу только пожать плечами, потому что логики в этом нет
Для того чтобы родить, нужно сначала забеременеть. Процесс сначала медленный, и никто ничего не видит.... А кто видит, тот потихоньку скидывает амер.трежеря, покупает биткоины и золотишко, строит виллы в Новой Зеландии, где этот дурдом можно будет пересидеть... ....Основатель GOOGLE Л. Пейдж не единственный магнат Кремниевой долины, заинтересованный в проживании в Новой Зеландии. Считается, что именно эта страна может стать пристанищем для богатейших людей мира после конца света. В числе первых миллиардеров, кто начал серьезно готовиться к апокалипсису, был сооснователь PayPal Питер Тиль. Он получил гражданство Новой Зеландии в 2011 году и является владельцем двух поместий в стране. Его примеру последовали многие бизнесмены, а в узких кругах покупку дома в Новой Зеландии даже стали называть «страховкой на случай апокалипсиса». Среди купивших новозеландскую недвижимость — бывший президент Y Combinator и нынешний глава Open AI Сэм Альтман, а также генеральный директор Reddit Стив Хаффман.
Это, конечно, мелкие детали, которые ни на что не влияют. Но тектонический сдвиг в мышлении бизнеса по поводу мировой финансовой системы уже налицо. И странно что вы его не видите....
RTC12 написав:В итоге, это население, уже через несколько лет не сможет покупать дорогостоящие товары(квартиры, автомобили и т.п.)так как в карманах станет пусто и в итоге экономика рухнет.
В значительно более сильных, чем наша, экономиках население уже очень давно покупает дорогостоящие товары исключительно в кредит. Экономика построена на том, что расходы (спрос) опережают доходы. Это работает и не рушится.
Це має за мету, щоб у населення був стимул вкалувати (віддавати кредити). Якщо воно не хоче / не буде вкалувати, то нема нічого страшного в тому, що воно не зможе купляти квартири чи авто. C'est la vie.
Сибарит написав:
RTC12 написав:и бросили на плаху последний ресурс - сбережения населения. К.Лагард как то заявила, что ЕЦБ не интересуют сбережения, так как для них главное занятость людей. То есть, население должно вкалывать сегодня и сейчас,
И да, население должно вкалывать и иметь для этого стимулы, можно в первоначальном значении этого слова. Других конструкций общества и экономики пока не придумали, а все эксперименты заканчивались плачевно. Реализацию мечты о сытом безделье населению принято обещать в следующей жизни.
Так можна сказати, якщо ви цільний день працювали, а ввечері сіли біля камину із келихом портвейну - то це ні, це вже сите неробство, маєте працювати в нічну зміну.
Хто така Лагард, щоб вирішувати, хто має робити, а хто відпочивати, і скільки саме?. Якщо ЄЦБ планує просто друкувати гроші, ринок відмовиться від послуг ЄЦБ і буде працювати за тверду валюту. Можемо і до бартеру дійти, велкам ту 90-ті.
Не будуть грощі виконувати свою функцію - їм швидко знайдуть заміну.
RTC12 написав:Вы не видите, потому что сравнения там нет. Есть только пример, как могут власть имущие оставить население без средств к существованию. И всё...
Цель? Назовите ее (только неконспирологическую, по-возможности). Я вижу, что в США и других цивилизованных странах зарождается обратный тренд - добровольная сверх законодательной жертва ресурсов от властьимущих к пересичным. О Giving Pledge, надеюсь слышали?
RTC12 написав:В истории США никогда не было таких заливов денег
Никогда не было и такой базы сравнения. В системе частичного резервирования денежная масса всегда обречена расти. Но это не делает спрос на деньги перманентно низким
RTC12 написав:В ихней истории никогда не было такого мощного Китая, откусившего у них жирный кусок ВВП
Откусившего, или при их же непротивлении выполняющего для них аутсорсинговые работы? Призадумайтесь )
RTC12 написав:Никогда не было такого гос.долга, который нужно обслуживать, и который только увеличивается
Все 50 лет существования Ямайской системы такие - возьмите любой другой год, месяц, день...
RTC12 написав:Вам ведь не отвалили по 1200 баксов в месяц просто так. А в год около 40.000 на семью... А инфляцию размажут по всем нам
Ответ тот же - не первый и не последний раз. Именно поэтому я не устаю предупреждать о последствиях для слабых валют, которые обесцениваются быстрее доллара на любом средне-длинном временнОм отрезке
RTC12 написав:История штука хорошая, но нужно трезво смотреть на вещи. Посмотрите вокруг, и оцените, что вы могли купить за бакс 10 лет, назад и что сейчас
У нас покупательская способность доллара не упала - см. мой пост примерно месячной давности со сравнением "инфляция гривны vs девальвация гривна-доллар"
RTC12 написав:А кто видит, тот потихоньку скидывает амер.трежеря, покупает биткоины и золотишко, строит виллы в Новой Зеландии, где этот дурдом можно будет пересидеть...
Массовый якобы планируемый переезд крупного капитала в НЗ - вот это на 100% конспирология, которую даже комментировать не хочется.
Что касается золота и биткоина - и это тоже не новость. Хедж против инфляции фиатных валют существует все 50 лет их существования. Биткоин - просто новый и самый очевидный претендент на включение в данный класс активов с учетом своей дефляционной природы