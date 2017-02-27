RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 82758276827782788279>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 124
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
6
26,50-27,00
23%
28
27,00-27,50
48%
60
27,50-28,00
11%
14
28,00-28,50
4%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:Вы это посмотрели на одном цикле. После завершения цикла (очередной девал кратный) все встанет на место. Зрадио же говорил не о соседних годах в одном цикле, а в среднесроке.

Вы же согласны, что после кратных девалов внутренние цены (приведенные к $) минимум втечении года остаются обваленные?? Плавно нарастая к концу очередного цикла. На пороге которого, не исключено, мы находимся.

Причина двох останніх девалів був популізм Тимошенко та Януковича відповідно. Імовірність того, що виберуть чергового популіста - дуже низька, бо частину електорату окупувала Росія, а інша частина має вік 60+, дивиться російську пропаганду і через це досі не вакцинована.
Отак Дельта та Росія вбережуть нас від популістів і від чергового кратного девалу...
  Hotab написав:А то шото сильно богато стал народ жить на дешевом долларе)) . По 2 битка в семье, квартиры переоцененные в Киеве гребут все шо дурные. Импортную жрачку вискарем заривают. Надо бы это поправить девалом)).

А народ не розуміє, що все поточне багатство через несплату податків або їх низький рівень і на старості 90% отримає мінімальну пенсію, або її не отримає взагалі. Народ стратегічно не думає про майбутнє.
Багато хто купує дорогі тачки, а не витрачає на інвестиції вбо на освіту дітей...
Denik
 
Повідомлень: 953
З нами з: 23.02.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 556 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:08

  Denik написав:
  Hotab написав:А то шото сильно богато стал народ жить на дешевом долларе)) . По 2 битка в семье, квартиры переоцененные в Киеве гребут все шо дурные. Импортную жрачку вискарем заривают. Надо бы это поправить девалом)).

А народ не розуміє, що все поточне багатство через несплату податків або їх низький рівень і на старості 90% отримає мінімальну пенсію, або її не отримає взагалі. Народ стратегічно не думає про майбутнє.
Багато хто купує дорогі тачки, а не витрачає на інвестиції вбо на освіту дітей...

У нас ти можеш платити тисячі в ПФ, а отримаєш кукіш через:
- обмеження розміру пенсії для пересічного,
- демографію + солідарна система,
- 35 років стажу*

* зі. де ще в світі треба мати 35 років стажу, щоб отримати песнію :?:
change_pm
 
Повідомлень: 4531
З нами з: 03.02.16
Подякував: 112 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Причина двох останніх девалів був популізм Тимошенко та Януковича відповідно.


Тобто ви вірите, що нинішнє постійне підняття мінімалки , а також зростання середньої, на тлі, ще й доллару, що дешевшає до гривні, на тлі відсутності суттєвого зростання економіки - все це нам буде пробачено і свято триватиме вічно?? Працювати і виробляти будемо так само (мало) , а жити все краще і краще?
(я зараз не беру до уваги рекордний врожай, сьогодні рекорд, через рік антирекорд ... Промислове виробництво не росте ж, майже??)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4634
З нами з: 15.02.09
Подякував: 225 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:20

  Denik написав:Причина двох останніх девалів був популізм Тимошенко та Януковича відповідно. Імовірність того, що виберуть чергового популіста - дуже низька, Бо частину електорату окупувала Росія, а інша частина має вік 60+, дивиться російську пропаганду і через це досі не вакцинована.
Отак Дельта та Росія вбережуть нас від популістів і від чергового кратного девалу...

Популісти в нас при владі просто зараз.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 19.02.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:Тобто ви вірите, що нинішнє постійне підняття мінімалки , а також зростання середньої, на тлі, ще й доллару, що дешевшає до гривні, на тлі відсутності суттєвого зростання економіки - все це нам буде пробачено і свято триватиме вічно?? Працювати і виробляти будемо так само (мало) , а жити все краще і краще?

Підвищення мінімалки - то дрібниці, підвищення середньої - врлив ринку праці тієї ж Польщі.
Зростання економіки буде зумовлене тим же попитом сільгоспвиробників - потрібні нові вагони-зерновози, локомотиви, елеватори, зрошувальні системи, зерносушарки. Розвиватиметься виробництво біоетанолу.
  Hotab написав:(я зараз не беру до уваги рекордний врожай, сьогодні рекорд, через рік антирекорд ... Промислове виробництво не росте ж, майже??)

Не буде антирекорду за рік. Через достатні запаси вологи в грунті врожай озимини-22 буде непоганим. Це забезпечить високий рівень агроекспорту до вересня-2022.
При цьому я не думаю, що сильно впаде ціна на сталь.
А в 2023 енергосистема України приєднується до ЕС і буде дуже сильна підтримка гривні та економіки від експорту безвуглецевої (або не зовсім) електроенергії.
Denik
 
Повідомлень: 953
З нами з: 23.02.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 556 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Популісти в нас при владі просто зараз.

При цьому маємо ао факту бездефіцитний бюджет, зниження об'єму ОВДП в обороті та погашення зовнішнього боргу...
Denik
 
Повідомлень: 953
З нами з: 23.02.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 556 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Через достатні запаси вологи в грунті врожай озимини-22 буде непоганим.

Добре перезимувати (для чого запас вологи у грунті зараз є умовою необхідною, але не достатньою) - це лише половина успіху. Потрібна весняна волога для росту, та травневі-червневі дощі для наливання зерна. А ви вже думками нові елеватори будуєте і нові вагони варите з листової сталі,яку неодмінно для цього вже починають катати. Бо восени були дощі.
Згадалось,що однією з рис українців є "ліниві та мрійливі")).
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4634
З нами з: 15.02.09
Подякував: 225 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:00

  Denik написав:Слабка валюта це єврік


Что - слабее гривны? Улыбнулся

  Denik написав:По Єврозоні ще вдарить дорога енергія


Как и по нам. По газу мы нетто-импортер, по углю - нетто-импортер. По нефти и большинству нефтепродуктов - просто импортер, так как сами не производим. Нетто-экспортер только по электроэнергии, но всего лишь на 5 ГВт в год, что в деньгах по самым смелым оценкам - 0,5-0,6 млрд долларов. А если учесть, что ядерное топливо, дающее не менее 50% объемов генерации, мы тоже импортируем, то и в сфере электроэнергетики баланс внешней торговли будет глубоко отрицательным

  Denik написав:Купівельна способність долара впала дуже сильно. Більше можна купити лише сезонних продуктових товарів.


Вы же заморачиваетесь ежедневным мониторингом урожая и ценами на сырье - почему тогда здесь огульно набрасываете, поленившись заглянуть в цифры? Потребительская инфляция не поспевает за ростом стоимости доллара к гривне. Это значит, что на 100 долларов на внутреннем рынке сейчас можно купить больше товаров и услуг, чем тогда. Да, речь о повседневных продуктах. Электроника и некоторый другой импорт, вероятно, подорожали, поскольку ценообразование на них носит глобальный характер. Но с другой стороны есть недвижимость, которая также подешевела в долларах - и покупка, и аренда. С учетом этого, можно смело утверждать, что вся широкая потребительская корзина в долларах либо не подорожала, либо слегка подешевела (несмотря на среднегодовую инфляцию доллара 1,9%, который последний год вообще хоронят все, кому не лень)

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11046
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2478 раз.
Подякували: 5434 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:01

  Denik написав:Причина двох останніх девалів був популізм Тимошенко та Януковича відповідно. Імовірність того, що виберуть чергового популіста - дуже низька, бо частину електорату окупувала Росія, а інша частина має вік 60+, дивиться російську пропаганду і через це досі не вакцинована.
Отак Дельта та Росія вбережуть нас від популістів і від чергового кратного девалу...

А народ не розуміє, що все поточне багатство через несплату податків або їх низький рівень і на старості 90% отримає мінімальну пенсію, або її не отримає взагалі. Народ стратегічно не думає про майбутнє.
Багато хто купує дорогі тачки, а не витрачає на інвестиції вбо на освіту дітей...


Добрий піар - гарно би виглядав у політичнії дискусії.
Прораб
 
Повідомлень: 179
З нами з: 02.03.19
Подякував: 205 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Власне зараз ключове за чим треба слідкувати - вибори в Німеччині, і чи не змінить їх результат дебільний для Німеччини і класний для енергетики України план по закриттю трьох енергоблоків німецьких АЕС 31.12.2021 і трьох останніх 31.12.2022.
  Hotab написав:Згадалось,що однією з рис українців є "ліниві та мрійливі")).

Я не ледачий, але трохи CEEN тримаю.
Denik
 
Повідомлень: 953
З нами з: 23.02.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 556 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
  #<1 ... 82758276827782788279>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2718, 2719, 2720
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27195 8367565
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 вер, 2021 09:55
Yuri_61
Валютный рынок в мире 1 ... 770, 771, 772
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7710 6933396
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 вер, 2021 10:32
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 106, 107, 108
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1071 2097355
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 вер, 2021 12:15
wild2006

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22826)
11.09.2021 15:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.