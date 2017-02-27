Hotab написав:Вы это посмотрели на одном цикле. После завершения цикла (очередной девал кратный) все встанет на место. Зрадио же говорил не о соседних годах в одном цикле, а в среднесроке.
Вы же согласны, что после кратных девалов внутренние цены (приведенные к $) минимум втечении года остаются обваленные?? Плавно нарастая к концу очередного цикла. На пороге которого, не исключено, мы находимся.
Причина двох останніх девалів був популізм Тимошенко та Януковича відповідно. Імовірність того, що виберуть чергового популіста - дуже низька, бо частину електорату окупувала Росія, а інша частина має вік 60+, дивиться російську пропаганду і через це досі не вакцинована. Отак Дельта та Росія вбережуть нас від популістів і від чергового кратного девалу...
Hotab написав:А то шото сильно богато стал народ жить на дешевом долларе)) . По 2 битка в семье, квартиры переоцененные в Киеве гребут все шо дурные. Импортную жрачку вискарем заривают. Надо бы это поправить девалом)).
А народ не розуміє, що все поточне багатство через несплату податків або їх низький рівень і на старості 90% отримає мінімальну пенсію, або її не отримає взагалі. Народ стратегічно не думає про майбутнє. Багато хто купує дорогі тачки, а не витрачає на інвестиції вбо на освіту дітей...
Hotab написав:А то шото сильно богато стал народ жить на дешевом долларе)) . По 2 битка в семье, квартиры переоцененные в Киеве гребут все шо дурные. Импортную жрачку вискарем заривают. Надо бы это поправить девалом)).
А народ не розуміє, що все поточне багатство через несплату податків або їх низький рівень і на старості 90% отримає мінімальну пенсію, або її не отримає взагалі. Народ стратегічно не думає про майбутнє. Багато хто купує дорогі тачки, а не витрачає на інвестиції вбо на освіту дітей...
У нас ти можеш платити тисячі в ПФ, а отримаєш кукіш через: - обмеження розміру пенсії для пересічного, - демографію + солідарна система, - 35 років стажу*
* зі. де ще в світі треба мати 35 років стажу, щоб отримати песнію
Denik написав:Причина двох останніх девалів був популізм Тимошенко та Януковича відповідно.
Тобто ви вірите, що нинішнє постійне підняття мінімалки , а також зростання середньої, на тлі, ще й доллару, що дешевшає до гривні, на тлі відсутності суттєвого зростання економіки - все це нам буде пробачено і свято триватиме вічно?? Працювати і виробляти будемо так само (мало) , а жити все краще і краще? (я зараз не беру до уваги рекордний врожай, сьогодні рекорд, через рік антирекорд ... Промислове виробництво не росте ж, майже??)
Denik написав:Причина двох останніх девалів був популізм Тимошенко та Януковича відповідно. Імовірність того, що виберуть чергового популіста - дуже низька, Бо частину електорату окупувала Росія, а інша частина має вік 60+, дивиться російську пропаганду і через це досі не вакцинована. Отак Дельта та Росія вбережуть нас від популістів і від чергового кратного девалу...
Hotab написав:Тобто ви вірите, що нинішнє постійне підняття мінімалки , а також зростання середньої, на тлі, ще й доллару, що дешевшає до гривні, на тлі відсутності суттєвого зростання економіки - все це нам буде пробачено і свято триватиме вічно?? Працювати і виробляти будемо так само (мало) , а жити все краще і краще?
Підвищення мінімалки - то дрібниці, підвищення середньої - врлив ринку праці тієї ж Польщі. Зростання економіки буде зумовлене тим же попитом сільгоспвиробників - потрібні нові вагони-зерновози, локомотиви, елеватори, зрошувальні системи, зерносушарки. Розвиватиметься виробництво біоетанолу.
Hotab написав:(я зараз не беру до уваги рекордний врожай, сьогодні рекорд, через рік антирекорд ... Промислове виробництво не росте ж, майже??)
Не буде антирекорду за рік. Через достатні запаси вологи в грунті врожай озимини-22 буде непоганим. Це забезпечить високий рівень агроекспорту до вересня-2022. При цьому я не думаю, що сильно впаде ціна на сталь. А в 2023 енергосистема України приєднується до ЕС і буде дуже сильна підтримка гривні та економіки від експорту безвуглецевої (або не зовсім) електроенергії.
Denik написав:Через достатні запаси вологи в грунті врожай озимини-22 буде непоганим.
Добре перезимувати (для чого запас вологи у грунті зараз є умовою необхідною, але не достатньою) - це лише половина успіху. Потрібна весняна волога для росту, та травневі-червневі дощі для наливання зерна. А ви вже думками нові елеватори будуєте і нові вагони варите з листової сталі,яку неодмінно для цього вже починають катати. Бо восени були дощі. Згадалось,що однією з рис українців є "ліниві та мрійливі")).
Denik написав:По Єврозоні ще вдарить дорога енергія
Как и по нам. По газу мы нетто-импортер, по углю - нетто-импортер. По нефти и большинству нефтепродуктов - просто импортер, так как сами не производим. Нетто-экспортер только по электроэнергии, но всего лишь на 5 ГВт в год, что в деньгах по самым смелым оценкам - 0,5-0,6 млрд долларов. А если учесть, что ядерное топливо, дающее не менее 50% объемов генерации, мы тоже импортируем, то и в сфере электроэнергетики баланс внешней торговли будет глубоко отрицательным
Denik написав:Купівельна способність долара впала дуже сильно. Більше можна купити лише сезонних продуктових товарів.
Вы же заморачиваетесь ежедневным мониторингом урожая и ценами на сырье - почему тогда здесь огульно набрасываете, поленившись заглянуть в цифры? Потребительская инфляция не поспевает за ростом стоимости доллара к гривне. Это значит, что на 100 долларов на внутреннем рынке сейчас можно купить больше товаров и услуг, чем тогда. Да, речь о повседневных продуктах. Электроника и некоторый другой импорт, вероятно, подорожали, поскольку ценообразование на них носит глобальный характер. Но с другой стороны есть недвижимость, которая также подешевела в долларах - и покупка, и аренда. С учетом этого, можно смело утверждать, что вся широкая потребительская корзина в долларах либо не подорожала, либо слегка подешевела (несмотря на среднегодовую инфляцию доллара 1,9%, который последний год вообще хоронят все, кому не лень)
Denik написав:Причина двох останніх девалів був популізм Тимошенко та Януковича відповідно. Імовірність того, що виберуть чергового популіста - дуже низька, бо частину електорату окупувала Росія, а інша частина має вік 60+, дивиться російську пропаганду і через це досі не вакцинована. Отак Дельта та Росія вбережуть нас від популістів і від чергового кратного девалу...
А народ не розуміє, що все поточне багатство через несплату податків або їх низький рівень і на старості 90% отримає мінімальну пенсію, або її не отримає взагалі. Народ стратегічно не думає про майбутнє. Багато хто купує дорогі тачки, а не витрачає на інвестиції вбо на освіту дітей...
Власне зараз ключове за чим треба слідкувати - вибори в Німеччині, і чи не змінить їх результат дебільний для Німеччини і класний для енергетики України план по закриттю трьох енергоблоків німецьких АЕС 31.12.2021 і трьох останніх 31.12.2022.
Hotab написав:Згадалось,що однією з рис українців є "ліниві та мрійливі")).