Додано: Суб 11 вер, 2021 11:51

Denik написав: Ви знову порівнюєте палець з х...

Імпорт газу а Україну - 10 млрд. куб.м, нехай це 7 млрд. доларів по поточним цінам хабів.

Ви знову порівнюєте палець з х...Імпорт газу а Україну - 10 млрд. куб.м, нехай це

Denik написав: Виробництво електроенергії в Україні 150 млрд. кВт. год по 0,13 євроцентів = 23 млрд. доларів по поточним цінам європейських бірж.

Виробництво електроенергії в Україні 150 млрд. кВт. год по 0,13 євроцентів =

Denik написав: Внутрішній видубуток газу - 14 млрд. доларів по поточним цінам хабів Внутрішній видубуток газу - 14 млрд. доларів по поточним цінам хабів

Denik написав: 70% імпорту вугілля - це металургійне вугілля, яке реекспортується у вигляді чавуну, сталі і прокату. Внутрішнього видобутку нафти вистачає на бензин. Імпортоване дизельне пальне просто реекспортується у вигляді сільгосппродукції і становить відсотків 5% від її собівартості... 70% імпорту вугілля - це металургійне вугілля, яке реекспортується у вигляді чавуну, сталі і прокату. Внутрішнього видобутку нафти вистачає на бензин. Імпортоване дизельне пальне просто реекспортується у вигляді сільгосппродукції і становить відсотків 5% від її собівартості...

Denik написав: Тобто внутрішній енергатичний ринок (крім експортерів) залежить від імпорту енергії відсотків на 5%, а в Німеччині десь на 80-85%.

Так хто влетить від подорожчання, а хто виграє? Тобто внутрішній енергатичний ринок (крім експортерів) залежить від імпорту енергії відсотків на 5%, а в Німеччині десь на 80-85%.Так хто влетить від подорожчання, а хто виграє?

Импорт - 13 млрд м3, а не 10. В нынешних ценах, соответственно, это 9 млрд долларов, а не 7Не понял - а почему мы говорим о всем производстве, а не об экспорте? Я вам выше его указал. Экспортируем аж 5 ГВт на 0,5-0,6 млрд долларов! Или вы собрались всю произведенную электроэнергию продать за рубеж? А как писать комментарии будете - с помощью динамо-машины? Компьютер, знаете ли, от розетки работает, не говоря уже о сетевой инфраструктуре интернета... У нас практически нет избытка генерации. Кроме того, даже имея что-то на продажу, необходимо найти покупателя. Восточная Европа не хуже нас справляется с развитием ВИЭ и не будет импортировать то, что может производить сама!13 млрд долларов (18,8 млрд м3). Но не суть. К чему это в контексте внешней торговли? Или вы уже и заморозить себя собрались, а не только от розетки отключить?So what? Продукция химпрома - тоже добавление стоимости к импортируемому газу. Сальдо внешней торговли, тем не менее, остается хронически отрицательным. И вы совсем забыли о средствах производства, которые тоже нужно где-то брать, производя из импортного сырья экспортный продукт. Мы даже несложные в производстве солнечные панели импортируем - это тоже часть внешней торговли, если что...Не знаю точные цифры по Германии (предположу - как и вы не знаете), но наша зависимость от импорта энергоносителей в 5% - это либо очень плохое владение вопросом, либо сознательная манипуляция. Посмотрите визуально на структуру импорта. Если словами не могу достучаться, то, может, картинка поможет. Вы же не предлагаете отказаться от с/х и металлургии для снижения импорта энергоносителей, я надеюсь? Вот и хорошо - значит он останется