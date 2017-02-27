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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8276827782788279>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 124
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
6
26,50-27,00
23%
28
27,00-27,50
48%
60
27,50-28,00
11%
14
28,00-28,50
4%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:09

  Прораб написав:Добрий піар - гарно би виглядав у політичнії дискусії.


Я тоже прозрел. Деник начинал за здравие (с сухих цифр по объемам и ценам продуктов экспорта), закончил - за упокой (псевдо-политическими аргументами, не объясняющими ровным счетом ничего). Оказывается, причиной девальвации служит не запредельная стоимость капитала в гривне, не хронически отрицательное сальдо торговли, не растущий долг в чужой валюте (кардинальное отличие от США), а популизм Тимошенко :oops:
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У кожного своя програма - хтось займається спіритизмом викликая душі померлих, хтось піднімає свій рейтинг на Тимошці, всім знайдеться робота по душі.
Треба якось боротися з безвихіддю.
Востаннє редагувалось Прораб в Суб 11 вер, 2021 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:24

zРадио Ну о юлиной тысяче бабуси на лавочке вспоминают чем не вертолётные деньги
dennnn
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Как и по нам. По газу мы нетто-импортер, по углю - нетто-импортер. По нефти и большинству нефтепродуктов - просто импортер, так как сами не производим. Нетто-экспортер только по электроэнергии, но всего лишь на 5 ГВт в год, что в деньгах по самым смелым оценкам - 0,5-0,6 млрд долларов. А если учесть, что ядерное топливо, дающее не менее 50% объемов генерации, мы тоже импортируем, то и в сфере электроэнергетики баланс внешней торговли будет глубоко отрицательным

Ви знову порівнюєте палець з х...
Імпорт газу а Україну - 10 млрд. куб.м, нехай це 7 млрд. доларів по поточним цінам хабів.
Виробництво електроенергії в Україні 150 млрд. кВт. год по 0,13 євроцентів = 23 млрд. доларів по поточним цінам європейських бірж.
Внутрішній видубуток газу - 14 млрд. доларів по поточним цінам хабів.
70% імпорту вугілля - це металургійне вугілля, яке реекспортується у вигляді чавуну, сталі і прокату.
5 млн. т. імпорту енергетичного вугілля на 700 млн. доларів - це 3% від вартості всієї виробленої електроенергії...
З нафтопродуктами те саме що з металургійним вугіллям. Внутрішнього видобутку нафти вистачає на бензин. Імпортоване дизельне пальне просто реекспортується у вигляді сільгосппродукції і становить відсотків 5% від її собівартості...
Тобто внутрішній енергатичний ринок (крім експортерів) залежить від імпорту енергії відсотків на 5%, а в Німеччині десь на 80-85%.
Так хто влетить від подорожчання (особливо коли зупинить 6 енергоблоків АЕС взимку :D ), а хто виграє?

Забув додати, що з 10 млдр куб. м газу 5-7 мільярдів буде експортоване у вигляді сільгосппродукції та добрив, а ще 2 - у вигляді сталі та прокату.
Імпортний газ - це лише сировина для експортної продукції.
Востаннє редагувалось Denik в Суб 11 вер, 2021 11:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:От цікаво, звідки візьметься "покупівельна спроможність і попит", якщо в людей буде нуль збережень. Хіба швидкороші та кредити в банках, але і це не надовго ресурс.


  sergey_sryvkin написав:
  Сибарит написав:
  RTC12 написав:В итоге, это население, уже через несколько лет не сможет покупать дорогостоящие товары(квартиры, автомобили и т.п.)так как в карманах станет пусто и в итоге экономика рухнет.

В значительно более сильных, чем наша, экономиках население уже очень давно покупает дорогостоящие товары исключительно в кредит. Экономика построена на том, что расходы (спрос) опережают доходы. Это работает и не рушится.


Це має за мету, щоб у населення був стимул вкалувати (віддавати кредити).
Якщо воно не хоче / не буде вкалувати, то нема нічого страшного в тому, що воно не зможе купляти квартири чи авто.


Вартість грошей у нас зовсім інша. І вже зараз:
Прострочені борги українців за швидкими кредитами досягли майже 15 млрд грн https://zaxid.net/prostrocheni_borgi_uk ... n_n1525789
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:25

  dennnn написав:zРадио Ну о юлиной тысяче бабуси на лавочке вспоминают чем не вертолётные деньги

Це втрачені накопичення населення.
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:я не буду оценивать задачи НБУ, скажу своё имхо. Пересичный в Украине достаточно бедный, это тормозит развитие экономики и бизнеса в целом (расти некуда - некому продавать), конкуренция мелкого бизнеса уже настолько плотная, в одном доме может быть несколько аптек, кафешек, кофейн. (На моем районе 4 супермаркета 3 аптеки и 3 нотариуса 2 обмена валют 3 стоматологии все они расположены в соседних домах!)

Что делать тем у кого есть сбережения а все бизнес ниши заняты? Сдавать в аренду либо помещения, либо деньги. Таким образом получится относительно равномерное распределение доходов и разделение функций, те кто работают берут средства и помещения в долг, те кто не работают сдают в аренду помещения/средства и всем хорошо.

Но что будет, если убрать заработок у последних? Понимая что их деньги никому не нужны, они кинутся сами открывать 5ю-10ю аптеку (пиццерию, кофейню, парикмахерскую, фастфуд) на районе, чем перенасытят рынок и уменьшат в разы доходы тех кто это сделал ранее.


Есть возможность вкладывать в стартапы, ориентированные на внешний рынок.
Разные прибамбасы к умному дому, игрушки (как программные. так и материальные - разного рода летающие, бегающие, наборы карт для настолок), по для дальнобойщиков и вообще в логистику и т.п.
Не знаю. как в реальности, но если брать то, о чем пишут в инете, оно дает хороший выхлоп
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:51

  Denik написав:Ви знову порівнюєте палець з х...
Імпорт газу а Україну - 10 млрд. куб.м, нехай це 7 млрд. доларів по поточним цінам хабів.


Импорт - 13 млрд м3, а не 10. В нынешних ценах, соответственно, это 9 млрд долларов, а не 7

  Denik написав:Виробництво електроенергії в Україні 150 млрд. кВт. год по 0,13 євроцентів = 23 млрд. доларів по поточним цінам європейських бірж.


Не понял - а почему мы говорим о всем производстве, а не об экспорте? Я вам выше его указал. Экспортируем аж 5 ГВт на 0,5-0,6 млрд долларов! Или вы собрались всю произведенную электроэнергию продать за рубеж? А как писать комментарии будете - с помощью динамо-машины? Компьютер, знаете ли, от розетки работает, не говоря уже о сетевой инфраструктуре интернета... У нас практически нет избытка генерации. Кроме того, даже имея что-то на продажу, необходимо найти покупателя. Восточная Европа не хуже нас справляется с развитием ВИЭ и не будет импортировать то, что может производить сама!


  Denik написав:Внутрішній видубуток газу - 14 млрд. доларів по поточним цінам хабів


13 млрд долларов (18,8 млрд м3). Но не суть. К чему это в контексте внешней торговли? Или вы уже и заморозить себя собрались, а не только от розетки отключить? :D

  Denik написав:70% імпорту вугілля - це металургійне вугілля, яке реекспортується у вигляді чавуну, сталі і прокату. Внутрішнього видобутку нафти вистачає на бензин. Імпортоване дизельне пальне просто реекспортується у вигляді сільгосппродукції і становить відсотків 5% від її собівартості...


So what? Продукция химпрома - тоже добавление стоимости к импортируемому газу. Сальдо внешней торговли, тем не менее, остается хронически отрицательным. И вы совсем забыли о средствах производства, которые тоже нужно где-то брать, производя из импортного сырья экспортный продукт. Мы даже несложные в производстве солнечные панели импортируем - это тоже часть внешней торговли, если что...


  Denik написав:Тобто внутрішній енергатичний ринок (крім експортерів) залежить від імпорту енергії відсотків на 5%, а в Німеччині десь на 80-85%.
Так хто влетить від подорожчання, а хто виграє?


Не знаю точные цифры по Германии (предположу - как и вы не знаете), но наша зависимость от импорта энергоносителей в 5% - это либо очень плохое владение вопросом, либо сознательная манипуляция. Посмотрите визуально на структуру импорта. Если словами не могу достучаться, то, может, картинка поможет. Вы же не предлагаете отказаться от с/х и металлургии для снижения импорта энергоносителей, я надеюсь? Вот и хорошо - значит он останется

https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 11 вер, 2021 12:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:55

  antichamber написав:
  vitaliian написав:Даже трусы в основном импортные.

больше половины пошиты у нас, но материал и даже резинка импорт


давно не покупал, дней 10 назад решил затариться
купил 3 разных набора по 5 шт 100% хлопок на алибабе, 100% китай
не то чтобы мне так нра китайское, просто лучшее соотношение цена/качество
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Импорт - 13 млрд м3, а не 10. В нынешних ценах, соответственно, это 9 млрд долларов, а не 7

Дочекаємось цифр 2021 року і подивимось.
  zРадио написав:У нас практически нет избытка генерации.

То є російська пропаганда. 2-3 блоки мільйонники АЕС зазвичай в резерві. Питання лиге в підключенні їх до ENTSO-E.
  zРадио написав:Восточная Европа не хуже нас справляется с развитием ВИЭ и не будет импортировать то, что может производить сама!

А можна з цього моменту детальніше. Яка з країн Східної Європи має долю вуглецево-нейтральної генерації у 75%?
І ще одна суттєва річ. Їх вуглецева генерація змушена купляти карбонові квоти по 62 Евро/т. В української вугільної генерації - податок 10 грн/т.
  zРадио написав:Сальдо внешней торговли, тем не менее, остается хронически отрицательным.

Особливо в серпні 2021 (іронія).
  zРадио написав:Не знаю точные цифры по Германии (предположу - как и вы не знаете), но наша зависимость от импорта энергоносителей в 5% - это либо очень плохое владение вопросом, либо сознательная манипуляция.

Це Ви тут показуєте повне неволодіння питаннями економіки України. Всі цифри по імпорту енергоносіїв Германією тут - https://www.eia.gov/international/overview/country/DEU
Первинний імпорт енергоносіїв - 80%.
  zРадио написав:Вы же не предлагаете отказаться от с/х и металлургии для снижения импорта энергоносителей, я надеюсь? Вот и хорошо - значит он останется

Я це не пропоную.
Я просто тут показую, що подорожчання імпорту енергоносіїв ніяк не вплине на курс гривні через те що імпортовані енергоносії - то переважно є сировина для сільського господарства та металургії і фактично будуть реекспортовані.
А на торгівлі та економіці Єврозони подорожчання енергоносії відіб'ється фатально, так як енергоносії потрібні Європі для внутрішнього споживання. Це рано чи пізно вплине на курс євро.
Denik
 
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