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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8276827782788279

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 124
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
6
26,50-27,00
23%
28
27,00-27,50
48%
60
27,50-28,00
11%
14
28,00-28,50
4%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:43

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

Тут в деталях розказують, чому більшість інвесторів не ризикують/не хочуть ризикувати в чужий бізнес - хоч є маса цікавих бізнесів, в яких можна досить нормально інвестувати і заробити!

Інвестори тремтять/бояться вкладатись в щось нове...
Тому УІК намагається вже декілька років "поженити інвесторів з бізнесами"! :D
Що з того виходить - дивіться цей☝️ролик.
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:49

У мужиков по гривне сдержанный пессимизм)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:57

  Denik написав:Дочекаємось цифр 2021 року і подивимось


Динамика понятна (в отличие, например, от урожая следующего года, который вы уже сейчас пытаетесь натягивать на прогноз валютного курса через год) - внутренняя добыча будет не выше 19 млрд кубов при общем потреблении на уровне 32, а учитывая нехарактерно холодную зиму, то может и всех 33

  Denik написав:То є російська пропаганда. 2-3 блоки мільйонники АЕС зазвичай в резерві. Питання лиге в підключенні їх до ENTSO-E


Угу, я уже понял, что все аргументы, которые вам не нравятся - российская пропаганда. А перманентно падающая генерация, публикуемая Укрэнерго - это чья пропаганда?

  Denik написав:А можна з цього моменту детальніше. Яка з країн Східної Європи має долю вуглецево-нейтральної генерації у 75%? І ще одна суттєва річ. Їх вуглецева генерація змушена купляти карбонові квоти по 62 Евро/т. В української вугільної генерації - податок 10 грн/т.


Все страны ЕС активно увеличивают долю ВИЭ в генерации, и во всех странах ЕС ее доля выше, чем у нас. Я уже говорил вам, что думаю насчет "подаренных рынков". Так вот здесь именно тот случай, а у нас - финансовый форум, а не мотивационный тренинг

  Denik написав:Це Ви тут показуєте повне неволодіння питаннями економіки України. Всі цифри по імпорту енергоносіїв Германією тут - https://www.eia.gov/international/overview/country/DEU


И в доказательство того, что я якобы не владею вопросами экономики Украины вы присобачили ссылку на данные импорта Германии. Толково :mrgreen:


  Denik написав:Я просто тут показую, що подорожчання імпорту енергоносіїв ніяк не вплине на курс гривні через те що імпортовані енергоносії - то переважно є сировина для сільського господарства та металургії і фактично будуть реекспортовані


Во-первых, это все-равно называется импортозависимостью. Во-вторых, немцы делают так же - покупают то, чего им не хватает, чтобы производить и экспортировать то, что у них лучше всего получается. Разница только в том, что Германия экспортирует в 23 раза больше, чем мы, поэтому ваши инфантильные нападки на нее выглядят, мягко говоря, непрофессионально. Да, ее лояльность российскому газу - это геополитический риск для всего региона, но не нам учить немцев делать бизнес. Это смешно, мы у них деньги регулярно просим!
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  #<1 ... 8276827782788279
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