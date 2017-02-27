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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 вер, 2021 13:43
Тут в деталях розказують, чому більшість інвесторів не ризикують/не хочуть ризикувати в чужий бізнес - хоч є маса цікавих бізнесів, в яких можна досить нормально інвестувати і заробити!
Інвестори тремтять/бояться вкладатись в щось нове...
Тому УІК намагається вже декілька років "поженити інвесторів з бізнесами"!
Що з того виходить - дивіться цей☝️ролик.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 13:49
У мужиков по гривне сдержанный пессимизм)
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Додано: Суб 11 вер, 2021 13:57
Denik написав:
Дочекаємось цифр 2021 року і подивимось
Динамика понятна (в отличие, например, от урожая следующего года, который вы уже сейчас пытаетесь натягивать на прогноз валютного курса через год) - внутренняя добыча будет не выше 19 млрд кубов при общем потреблении на уровне 32, а учитывая нехарактерно холодную зиму, то может и всех 33
Denik написав:
То є російська пропаганда. 2-3 блоки мільйонники АЕС зазвичай в резерві. Питання лиге в підключенні їх до ENTSO-E
Угу, я уже понял, что все аргументы, которые вам не нравятся - российская пропаганда. А перманентно падающая генерация, публикуемая Укрэнерго - это чья пропаганда?
Denik написав:
А можна з цього моменту детальніше. Яка з країн Східної Європи має долю вуглецево-нейтральної генерації у 75%? І ще одна суттєва річ. Їх вуглецева генерація змушена купляти карбонові квоти по 62 Евро/т. В української вугільної генерації - податок 10 грн/т.
Все страны ЕС активно увеличивают долю ВИЭ в генерации, и во всех странах ЕС ее доля выше, чем у нас. Я уже говорил вам, что думаю насчет "подаренных рынков". Так вот здесь именно тот случай, а у нас - финансовый форум, а не мотивационный тренинг
И в доказательство того, что я якобы не владею вопросами экономики Украины вы присобачили ссылку на данные импорта Германии. Толково
Denik написав:
Я просто тут показую, що подорожчання імпорту енергоносіїв ніяк не вплине на курс гривні через те що імпортовані енергоносії - то переважно є сировина для сільського господарства та металургії і фактично будуть реекспортовані
Во-первых, это все-равно называется импортозависимостью. Во-вторых, немцы делают так же - покупают то, чего им не хватает, чтобы производить и экспортировать то, что у них лучше всего получается. Разница только в том, что Германия экспортирует в 23 раза больше, чем мы, поэтому ваши инфантильные нападки на нее выглядят, мягко говоря, непрофессионально. Да, ее лояльность российскому газу - это геополитический риск для всего региона, но не нам учить немцев делать бизнес. Это смешно, мы у них деньги регулярно просим!
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