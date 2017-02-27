Додано: Суб 11 вер, 2021 17:59

zРадио написав: Я всего лишь пытаюсь подсказать, что аргумент о подаренном нам рынке энергетики Восточной Европы несостоятельный! Во-первых, у нас не так много лишнего, что можно было бы предложить, во-вторых, у европейцев не так много мотивов импортировать то, что они сами могут произвести. Я всего лишь пытаюсь подсказать, что аргумент о подаренном нам рынке энергетики Восточной Европы несостоятельный! Во-первых, у нас не так много лишнего, что можно было бы предложить, во-вторых, у европейцев не так много мотивов импортировать то, что они сами могут произвести.

zРадио написав: Заработать на открывающихся возможностях энергоперехода можно лишь имея две непреложные составляющие: 1) технологии и 2) капитал. Заработать на открывающихся возможностях энергоперехода можно лишь имея две непреложные составляющие: 1) технологии и 2) капитал.

zРадио написав: 2) капитал. Монетизировать практически полностью изношенные активы советских времен, выдав их за новации, увы, не удастся. Напротив, мы столкнемся к дополнительными барьерами экспорта энергоемкой продукции, пока не модернизируем промышленную инфраструктуру, на что необходимо изыскать десятки миллиардов долларов 2) капитал. Монетизировать практически полностью изношенные активы советских времен, выдав их за новации, увы, не удастся. Напротив, мы столкнемся к дополнительными барьерами экспорта энергоемкой продукции, пока не модернизируем промышленную инфраструктуру, на что необходимо изыскать десятки миллиардов долларов

Подивимось на ситуацію у 2023 (закриті АЕС Німеччини вартістю 70 млрд. доларів). Повторюватись немає сенсу.У європейців немає технології ЛЕП-750.Європейці вже давно не будували ГАЕС, а в нас є набір компаній які це роблять останні 20 років. І ЛЕП-750 і ГАЕС - вуглецево нейтральні.Власне в України є набір техгологій за допомогою яких електрику ВДЕ Півдня України можна довести до споживачів і балансувати. А умови на Півдні України десь у 1,5 раза кращі (за кількістю сонячних днів та вітром) за Угорщину, південну Польщу та Північну Румунію. В разі необхідності Дністровська ГЕС+ГАЕС повністю переключається під експортне регулювання ВДЕ, а для України добудовується Ташликська ГАЕС, будуються Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2.Це якраз європейські технології регулювання виробництва електроенергії з газом по 700 та карбоновими квотами по 62 евро/т пішли під три чорти...Капітал теж є. Це незамортизовані радянські вугільні ТЕС, які мінімально працювали з 1993 року.Збудувати 20 ГВт нових вугільних ТЕС - це 40 мільярдів доларів. Якщо в них лишилося хоч 40% ресурсу, то це 15 мільярдів доларів, які можна використати при експорті е/е натомість збудувавши15 ГВт ВЕС з річним виробництвом 40 млрд. кВт.год.Ви ж самі бачите, що ТЕС стоять собі, працюючи з 20-25% навантаженням, але ніхто їх різати на метал не поспішає...