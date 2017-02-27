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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8278827982808281>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 124
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
6
26,50-27,00
23%
28
27,00-27,50
48%
60
27,50-28,00
11%
14
28,00-28,50
4%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 16:39

  Denik написав:Все це мені відомо, тому порівняння з 2019 роком


Повторю график. Если присмотритесь, то увидите, что в 2018-м тоже был некоторый всплеск, но длинный тренд на снижение это не изменило. Поймите, я не убеждаю вас, что направление нельзя развернуть - напротив, я сожалению, например, что провалена стратегия 20/20, благодаря которой мы могли пусть не отказаться от импорта газа, но сильно сократить его объемы. Я всего лишь пытаюсь подсказать, что аргумент о подаренном нам рынке энергетики Восточной Европы несостоятельный! Во-первых, у нас не так много лишнего, что можно было бы предложить, во-вторых, у европейцев не так много мотивов импортировать то, что они сами могут произвести. Заработать на открывающихся возможностях энергоперехода можно лишь имея две непреложные составляющие: 1) технологии и 2) капитал. Монетизировать практически полностью изношенные активы советских времен, выдав их за новации, увы, не удастся. Напротив, мы столкнемся к дополнительными барьерами экспорта энергоемкой продукции, пока не модернизируем промышленную инфраструктуру, на что необходимо изыскать десятки миллиардов долларов

Зображення

  Denik написав:Весь імпорт ядерного палива, а точніше послуги зі збагачення урану і його пакування в ТВЕЛи становить близько 600 млн. доларів або 0,3% від ВВП у 2021 році (немало урану видобуває Східний ГЗК)


То, что вы уточнили, замечу, и есть добавленной стоимостью :) Ну и считать нужно не в процентах от ВВП, а в процентах от экспорта, поскольку валютное выражение внутреннего рынка - это чистый индикатив. Чтобы купить что-то за границей, нужно продать что-то за границу, или занять там денег

  Denik написав:Про імпорт нафтопродуктів та газу поговоримо по завершенні року


Не согласен. Поговорить о точных цифрах можем в контексте потребления - именно оно определяет спрос. А то, что в 2020-м закачали больше, чем нужно на один сезон, вовсе не значит, что потребность в импорте в следующем сезоне снизилась. К сожалению, даже наша уникальная система ПХГ не позволяет делать долговременные запасы, способные избавить нас от проблемы с тем, чтобы, например, построить пару блоков АЭС, или увеличить добычу газа на 2-3 млрд м3 в год. Это совершенно разные временнЫе горизонты, поэтому не смотрите мелко. 2019-й вам не даст ответов

  zРадио написав:Після приходу Меркель до влади - стабільність з 2008. :D
Ніякого зростання. Можна подумати, що весь прогресивний розвиток Німеччини іде на годування москалів :D


Москали с 2008-го сильно потеряли - сначала цены на нефть упали, потом инвестиции и доступ к технологиям прикрылся за агрессию против нас. Что до Германии - нужно учесть курсовой эффект (евро, если помните, в 2008-м был 1,5 к доллару). По PPP немцы очень круто выросли. Кроме провального 2020-го, естественно :)

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=DE
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 11 вер, 2021 16:44, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 16:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав: 80%-ную - от нефти и нефтопродуктов

По нафтопродуктах погоджуюся. Я не відслідкував як споживання "бідними українцями" зросло на 30% з 2015 до 11,5 млн.т. в 2020.
Тут у випадку будь-якого коливання і буде найбільша криза і найбільша трансформація.
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 17:03

  change_pm написав:
имхо скоро НДС 20% на операции с валютой введут и будет @опа всем любителям ойро и никомунептрибного

Ви у багатьох в банє...

откуда такие данные?
я глупость не накнопаю
вот запомните мой пост, они введут налоги на обмен валюты
это не пустые слова
они уже жесть как порезали право на получение субсидий на коммунальные услуги

Я вам за никомунептрибних філов відповім - нехай вводять, схватят себе за хвіст, бо ми зразу на лижі і на юга, де немає НДС))) :mrgreen:

вот это не понятно
кто это мы?
кто там вас ждёт?
кто вас выпустит с валютой? пока не подтвердите её происхожление
чеки о покупке валюты со временем выцветают
а в этом проблема для всех доказать происхождение валюты
Вам известно, как доказать происхождение валютs?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 17:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я всего лишь пытаюсь подсказать, что аргумент о подаренном нам рынке энергетики Восточной Европы несостоятельный! Во-первых, у нас не так много лишнего, что можно было бы предложить, во-вторых, у европейцев не так много мотивов импортировать то, что они сами могут произвести.

Подивимось на ситуацію у 2023 (закриті АЕС Німеччини вартістю 70 млрд. доларів). Повторюватись немає сенсу.
  zРадио написав:Заработать на открывающихся возможностях энергоперехода можно лишь имея две непреложные составляющие: 1) технологии и 2) капитал.

У європейців немає технології ЛЕП-750.
Європейці вже давно не будували ГАЕС, а в нас є набір компаній які це роблять останні 20 років. І ЛЕП-750 і ГАЕС - вуглецево нейтральні.
Власне в України є набір техгологій за допомогою яких електрику ВДЕ Півдня України можна довести до споживачів і балансувати. А умови на Півдні України десь у 1,5 раза кращі (за кількістю сонячних днів та вітром) за Угорщину, південну Польщу та Північну Румунію. В разі необхідності Дністровська ГЕС+ГАЕС повністю переключається під експортне регулювання ВДЕ, а для України добудовується Ташликська ГАЕС, будуються Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2.
Це якраз європейські технології регулювання виробництва електроенергії з газом по 700 та карбоновими квотами по 62 евро/т пішли під три чорти...

  zРадио написав:2) капитал. Монетизировать практически полностью изношенные активы советских времен, выдав их за новации, увы, не удастся. Напротив, мы столкнемся к дополнительными барьерами экспорта энергоемкой продукции, пока не модернизируем промышленную инфраструктуру, на что необходимо изыскать десятки миллиардов долларов

Капітал теж є. Це незамортизовані радянські вугільні ТЕС, які мінімально працювали з 1993 року.
Збудувати 20 ГВт нових вугільних ТЕС - це 40 мільярдів доларів. Якщо в них лишилося хоч 40% ресурсу, то це 15 мільярдів доларів, які можна використати при експорті е/е натомість збудувавши
15 ГВт ВЕС з річним виробництвом 40 млрд. кВт.год.
Ви ж самі бачите, що ТЕС стоять собі, працюючи з 20-25% навантаженням, але ніхто їх різати на метал не поспішає...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Вам известно, как доказать происхождение валютs?

В ежегодной декларации декларировал 40 куе кеша под подушкой. Прокатит, если с каждым годом буду декларировать на 20 больше?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:30

Миссия МВФ начнет работу в Украине 21-23 сентября, - представитель Фонда в Киеве Рашкован
https://censor.net/ru/news/3287715/miss ... _rashkovan
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу 21-23 сентября этого года, сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.
"Миссия может начать работу через 10-12 дней", – сказал он на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Рашкован уточнил, что, скорее всего, эта миссия снова будет "виртуальной", то есть работа будет осуществляться в удаленном режиме.

В то же время, по его словам, сохраняется шанс, что глава миссии Иванна Владкова-Голлар прибудет в Киев, однако это зависит от развития эпидемиологический ситуации в Украине с Covid.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нафига Украине деньги МВФ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:50

Yuri_61
Даже если и введут, что маловероятно, никакой @опы не будет, как в90е появится куча менял на каждом углу вот и все, у них налогов нет.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:59

  Investor_K написав:Нафига Украине деньги МВФ?

Зменшити вартість обслуговування боргу.
Починаючи з лютого 2022 (подаок на прибуток за 4 квартал 2021) надприбутків бюджету від залізорудних ГЗК вже не буде. Законопроект 5600 ніяких додаткових надходжень у першій половині 2022 року не принесе. І стане питання як зменшувати дифіцит бюджету. Систему оподаткування ФОП за півтора роки до виборчої кампанії ніхто реформувати не буде, особливо враховуючи пандемію, яка ще не завершиться.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Прораб написав:Добрий піар - гарно би виглядав у політичнії дискусії.


А політика немало впливає на курс - рівно 20 років назад одна далека подія одномоментно укріпила гривню на 30%:
Водночас в Україні почалася паніка на фінансових ринках. У багатьох містах – включно зі столицею – закриваються обмінні пункти, або ж їхні працівники відмовляються приймати американські долари. Курс долара у деяких обмінних пунктах столиці впав до 4 гривень.
Зі свого боку, українські урядовці намагаються заспокоїти громадян. Національний банк України скасував 12-го і 13-го вересня торги по долару США, і від середи здійснює моніторинг ситуації на основних фінансових ринках. Зокрема, у зв'язку зі спекуляціями банків, що намітилися на ринку готівки, НБУ вирішив обмежити коливання курсів “обмінок” 5% від офіційного курсу гривні. У разі потреби НБУ також готовий направити на підтримку долара частину свого золотовалютного запасу. https://www.radiosvoboda.org/a/880541.html
Ой+
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