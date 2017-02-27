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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8278827982808281

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 124
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
6
26,50-27,00
23%
28
27,00-27,50
48%
60
27,50-28,00
11%
14
28,00-28,50
4%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

плюсанул!
помню тоже эти события
теперь с улыбкой вспоминаю свои тревоги, ибо понял: ни одно правительство в мире не заинтересовано в укреплении своей валюты. все стараются ослаблять свою нац. валюту в конкурентной борьбе за рынки сбыта а ещё они так "заботятся" о своём народе, чтоб он не разбогател и периодически устраивают кратные девальвации у нас и не только. А сейчас девальвацию не делают в Украине, так как много украинцев поумнели и копят доллары а не гривну.
а наши доморощенные жлобы банкиры с дури тогда решили, что доллару гаплык, а и за доллар будут давать 60 коп или в морду
когда доллару будет гаплык, то будет кирдык и всем национальным валютам
владельцы биткоинов потирают свои потные ладошки
надо купить видеокарту и начать чо нить майнить

люди вынуждены копить в долларах, в 1997 году средняя зарплата на руки была 135 грн, а сейчас 10600 грн
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:40

через пару років бідони замісь 6 трілліонів будуть печатати 66 тріліків
greenozon
 
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