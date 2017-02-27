Додано: Суб 11 вер, 2021 20:49

плюсанул!

помню тоже эти события

теперь с улыбкой вспоминаю свои тревоги, ибо понял: ни одно правительство в мире не заинтересовано в укреплении своей валюты. все стараются ослаблять свою нац. валюту в конкурентной борьбе за рынки сбыта а ещё они так "заботятся" о своём народе, чтоб он не разбогател и периодически устраивают кратные девальвации у нас и не только. А сейчас девальвацию не делают в Украине, так как много украинцев поумнели и копят доллары а не гривну.

а наши доморощенные жлобы банкиры с дури тогда решили, что доллару гаплык, а и за доллар будут давать 60 коп или в морду

когда доллару будет гаплык, то будет кирдык и всем национальным валютам

владельцы биткоинов потирают свои потные ладошки

надо купить видеокарту и начать чо нить майнить



люди вынуждены копить в долларах, в 1997 году средняя зарплата на руки была 135 грн, а сейчас 10600 грн