Додано: Нед 12 вер, 2021 12:14

orest написав: 1 я вже не раз писав про те, що більшість наших підприємств є і імпортерами і експортерами. Це розуміє будь хто, хто має хоч якесь відношення до реальної економіки. Є тільки критичний імпорт, який в цій ситуації виграє і він монополізований 1 я вже не раз писав про те, що більшість наших підприємств є і імпортерами і експортерами. Це розуміє будь хто, хто має хоч якесь відношення до реальної економіки. Є тільки критичний імпорт, який в цій ситуації виграє і він монополізований

orest написав: 2 для фінансових спекулянтів потрібні коливання, різкі і часті, а не фактична стабільність на довгі місяці 2 для фінансових спекулянтів потрібні коливання, різкі і часті, а не фактична стабільність на довгі місяці

orest написав: 3 втрати робочих місць немає. Зараз на ринку країни відчутний дефіцит практично всіх робочих спеціальностей. Знайти водія, токаря, слюсаря, інженера, технолога, оператора станка з ЧПУ і тд практично не можливо 3 втрати робочих місць немає. Зараз на ринку країни відчутний дефіцит практично всіх робочих спеціальностей. Знайти водія, токаря, слюсаря, інженера, технолога, оператора станка з ЧПУ і тд практично не можливо

orest написав: 4 те що люди виїжджають на заробітки – нічого страшного, виїжджають з усіх країн: і турки, і поляки, і німці, і навіть англічани. Поїдьте в Прибалтику, особливо Естонію і подивіться скільки там гастарбайтерів з вашої укоханої раші, але їх там не хочуть бо пють як коні і працювати не хочуть 4 те що люди виїжджають на заробітки – нічого страшного, виїжджають з усіх країн: і турки, і поляки, і німці, і навіть англічани. Поїдьте в Прибалтику, особливо Естонію і подивіться скільки там гастарбайтерів з вашої укоханої раші, але їх там не хочуть бо пють як коні і працювати не хочуть

orest написав: І нехай їдуть наші (якщо в цивілізовані країни а не тайожний союз), хоча б навчаться дисципліновано і ефективно працювати, поважати і виконувати закони. Адже кожен наш гівнюк, навіть гівнюк-гівнюк з номерами АН чи ВВ, перетинаючи польський, словацький чи румунський кордон зразу починає розуміти дорожні знаки, дотримуватися швидкісних режимів, пропускати інших… І нехай їдуть наші (якщо в цивілізовані країни а не тайожний союз), хоча б навчаться дисципліновано і ефективно працювати, поважати і виконувати закони. Адже кожен наш гівнюк, навіть гівнюк-гівнюк з номерами АН чи ВВ, перетинаючи польський, словацький чи румунський кордон зразу починає розуміти дорожні знаки, дотримуватися швидкісних режимів, пропускати інших…

orest написав: 5 якщо якісь товари з тих чи інших причин тут не виробляються, а в них є потреба, то їх імпортують. Дописами на форумах та навіть безглуздими наказами президента, заставити бізнес робити щось, що йому не вигідно, не вдасться. Тут тільки питання економічної вигоди і створених урядом і владою умов і преференцій 5 якщо якісь товари з тих чи інших причин тут не виробляються, а в них є потреба, то їх імпортують. Дописами на форумах та навіть безглуздими наказами президента, заставити бізнес робити щось, що йому не вигідно, не вдасться. Тут тільки питання економічної вигоди і створених урядом і владою умов і преференцій

orest написав: 6 відсотки по боргах є ті які були можливими на ринку. Слава кварталу, таки йде робота по заміщенню дорогих на дешевші. Хоч і продовжується практика видачі, для тої таки легалізації і надприбутків, «євробондів» з своїх раніше незаконно виведених автодорам-залізницям і тд. Також, як на мене, таки зловживають зовнішніми запозиченнями і невиправдано скорочують внутрішні гривневі 6 відсотки по боргах є ті які були можливими на ринку. Слава кварталу, таки йде робота по заміщенню дорогих на дешевші. Хоч і продовжується практика видачі, для тої таки легалізації і надприбутків, «євробондів» з своїх раніше незаконно виведених автодорам-залізницям і тд. Також, як на мене, таки зловживають зовнішніми запозиченнями і невиправдано скорочують внутрішні гривневі

orest написав: П.С. ну і наводить на певні здогадки й постійне перебування на ресурсі, з самого ранку і до пізнього вечора і в вихідний і свято з витрачанням купи часу на написання величезних текстів… П.С. ну і наводить на певні здогадки й постійне перебування на ресурсі, з самого ранку і до пізнього вечора і в вихідний і свято з витрачанням купи часу на написання величезних текстів…

Выигрывает в ситуации дорогой гривны именно потребительский импорт. Критический на то и критический, что без него не обойтись - покупать придется по любому курсу. А вот те сегменты, в которых украинский производитель имеет шансы, поставляя товар необходимого качества, но не имея большого зазора по рентабельности, дорогая гривна просто дарит производителям других стран, делая возможным демпинговое ценообразование. Да, импортная составляющая есть и в украинских товарах, но ее там не 90%, как в импортных, а 20-40%. Эта разница и выражается в ВВП, занятости и благосостоянии украинцевПри высокой ставке и волатильность не нужна - достаточно стабильности. А если, например, к высокому купону по гривневым ОВГЗ (11-12%) добавить еще и укрепление гривны к доллару, то вообще получаем беспрецедентную для мира доходность >20% годовых в твердой валютеЯ предпочитаю макростатистику личным наблюдениям (хотя и личные наблюдения у меня не очень бьются с вашими - проблема нехватки профессионалов всегда стоит остро, но это не значит, что рынок труда в любой момент времени благоприятствует высокой занятости)Не можете вы оппонировать "спортивно" - обязательно нужно устроить пусть маленькую, но провокациюРечь совсем не об этом, а о мотивах выезда. Вы прекрасно поняли, о чем я говорю. Когда инженер, потеряв работу в Украине, едет на полевые работы в Польшу - это ничего общего с обменом опытом и приобщению к более высокой культуре не имеет. Оправдывая такую эмиграцию, вы сеете сомнения и в собственном профессионализме, и в собственном патриотизмеО роли экономических властей я и говорю. Так неустанно, что вы периодически срываясь на эмоциональную, без преувеличения - оскорбительную аргументацию. Денежно-кредитная - одна из таких ролей, в которой требуется проактивная позиция, а не упование на пресловутую laissez-faire. Таргетировать инфляцию, причиной которой является предложение, а не спрос - большая ошибка. Впрочем, не хочу повторяться - моя позиция итак известнаГривневый долг, если им владеют нерезиденты - квази-внутренний, а на самом деле - внешний, поскольку выход из бумаг осуществляется в 2 этапа (продажа, или погащение облигации + покупка валюты), а не 1, как например, это происходит в США (продал трежеря и ушел с долларом). Так что вывод вы делаете как минимум спорный - в условиях давления держателей госдолга на власть, которое глупо отрицать, такая модель позволяет на внутреннем долге заработать на 4-5% годовых больше, чем на внешнем. Ну, кому заработать, а кому и потерять - последний это бюджет...Денику адресуйте такие претензии - это будет более справедливо, чем мне