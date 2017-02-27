RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8280828182828283>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 127
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
6
26,50-27,00
23%
29
27,00-27,50
48%
61
27,50-28,00
11%
14
28,00-28,50
5%
6
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:01

  BIGor написав:Я уличал тов. Denik в распостранении фейков и дезинформации 3 раза, я тоже запоребрик/крємлебот?

так, а будєш вумнічать - забанять :lol:
change_pm
 
Повідомлень: 4550
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:07

Кто то ждёт обещанные кем-то ( 27.5 ) ; а оно все никак ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 369
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:15

  sani_2012 написав:Кто то ждёт обещанные кем-то ( 27.5 ) ; а оно все никак ...

*Відправлено з Чату


В трех словах, 8 лет роста уже не будет, курс к концу года упадет, ВВП не растет так быстро как мировой.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5250
З нами з: 19.09.10
Подякував: 885 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:24

Ну типа хочу-хочу-хочу , так сильно хочу Аш зубы сводит ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 369
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:28

  zРадио написав:orest

Последнее прибежище негодяя (с) За неимением контр-аргументов налил дерьма на оппонента, прикрывшись своим лже-патриотизмом. Почему "лже", я уже раскрывал в деталях - главными бенефициарами дорогой гривны, спорные преимущества которой вы выпячиваете, являются лоббисты импорта и финансовые спекулянты, ловко убеждающие далеких от экономической науки людей в том, что трудовая эмиграция - это хорошо, иностранные товары - это предпочтительно, а одни из самых высоких в мире процентов по госдолгу, которые платит Украина - это обосновано. Настоящее двоемыслие по Оруэллу: "война - это мир, свобода - это рабство, незнание - это сила"! Неудивительно, что я у вашего племени как заноза в заднице, для чего и разыгрывается эта доморощенная российская карта

1 я вже не раз писав про те, що більшість наших підприємств є і імпортерами і експортерами. Це розуміє будь хто, хто має хоч якесь відношення до реальної економіки. Є тільки критичний імпорт, який в цій ситуації виграє і він монополізований
2 для фінансових спекулянтів потрібні коливання, різкі і часті, а не фактична стабільність на довгі місяці. Якщо мова про ОВДП, то у нас не інвестування і не спекуляції. В основному це відмивання злочинно виведених раніше фінасів
3 втрати робочих місць немає. Зараз на ринку країни відчутний дефіцит практично всіх робочих спеціальностей. Знайти водія, токаря, слюсаря, інженера, технолога, оператора станка з ЧПУ і тд практично не можливо
4 те що люди виїжджають на заробітки – нічого страшного, виїжджають з усіх країн: і турки, і поляки, і німці, і навіть англічани. Поїдьте в Прибалтику, особливо Естонію і подивіться скільки там гастарбайтерів з вашої укоханої раші, але їх там не хочуть бо пють як коні і працювати не хочуть. І нехай їдуть наші (якщо в цивілізовані країни а не тайожний союз), хоча б навчаться дисципліновано і ефективно працювати, поважати і виконувати закони. Адже кожен наш гівнюк, навіть гівнюк-гівнюк з номерами АН чи ВВ, перетинаючи польський, словацький чи румунський кордон зразу починає розуміти дорожні знаки, дотримуватися швидкісних режимів, пропускати інших…
5 якщо якісь товари з тих чи інших причин тут не виробляються, а в них є потреба, то їх імпортують. Дописами на форумах та навіть безглуздими наказами президента, заставити бізнес робити щось, що йому не вигідно, не вдасться. Тут тільки питання економічної вигоди і створених урядом і владою умов і преференцій. Поки преференції тільки для чорної контрабанди, незаконного будівництва, розпилу бюджету на великому будівництві-парадах і тд
6 відсотки по боргах є ті які були можливими на ринку. Слава кварталу, таки йде робота по заміщенню дорогих на дешевші. Хоч і продовжується практика видачі, для тої таки легалізації і надприбутків, «євробондів» з своїх раніше незаконно виведених автодорам-залізницям і тд. Також, як на мене, таки зловживають зовнішніми запозиченнями і невиправдано скорочують внутрішні гривневі
П.С. ну і наводить на певні здогадки й постійне перебування на ресурсі, з самого ранку і до пізнього вечора і в вихідний і свято з витрачанням купи часу на написання величезних текстів…
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3999
З нами з: 10.03.14
Подякував: 5950 раз.
Подякували: 5382 раз.
 
Профіль
3
10
19
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Зараз на ринку країни відчутний дефіцит практично всіх робочих спеціальностей. Знайти водія, токаря, слюсаря, інженера, технолога, оператора станка з ЧПУ і тд практично не можливо

Не поширюйте будь-ласка фейки. Населення України 41 млн. Нехай працездатного 20 млн. + ще 5 млн. гастарбайтеров - і Ви не можете знайти водія з 25 млн. осіб?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5250
З нами з: 19.09.10
Подякував: 885 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Чек о покупке валюты документом о её происхождении не является.

Зате документи про продаж однушечки - можуть доказати походження вашої валютної цеглинки)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1561
З нами з: 18.03.21
Подякував: 38 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 12:14

  orest написав:1 я вже не раз писав про те, що більшість наших підприємств є і імпортерами і експортерами. Це розуміє будь хто, хто має хоч якесь відношення до реальної економіки. Є тільки критичний імпорт, який в цій ситуації виграє і він монополізований


Выигрывает в ситуации дорогой гривны именно потребительский импорт. Критический на то и критический, что без него не обойтись - покупать придется по любому курсу. А вот те сегменты, в которых украинский производитель имеет шансы, поставляя товар необходимого качества, но не имея большого зазора по рентабельности, дорогая гривна просто дарит производителям других стран, делая возможным демпинговое ценообразование. Да, импортная составляющая есть и в украинских товарах, но ее там не 90%, как в импортных, а 20-40%. Эта разница и выражается в ВВП, занятости и благосостоянии украинцев

  orest написав:2 для фінансових спекулянтів потрібні коливання, різкі і часті, а не фактична стабільність на довгі місяці


При высокой ставке и волатильность не нужна - достаточно стабильности. А если, например, к высокому купону по гривневым ОВГЗ (11-12%) добавить еще и укрепление гривны к доллару, то вообще получаем беспрецедентную для мира доходность >20% годовых в твердой валюте

  orest написав:3 втрати робочих місць немає. Зараз на ринку країни відчутний дефіцит практично всіх робочих спеціальностей. Знайти водія, токаря, слюсаря, інженера, технолога, оператора станка з ЧПУ і тд практично не можливо


Я предпочитаю макростатистику личным наблюдениям (хотя и личные наблюдения у меня не очень бьются с вашими - проблема нехватки профессионалов всегда стоит остро, но это не значит, что рынок труда в любой момент времени благоприятствует высокой занятости)

Зображення


  orest написав:4 те що люди виїжджають на заробітки – нічого страшного, виїжджають з усіх країн: і турки, і поляки, і німці, і навіть англічани. Поїдьте в Прибалтику, особливо Естонію і подивіться скільки там гастарбайтерів з вашої укоханої раші, але їх там не хочуть бо пють як коні і працювати не хочуть


Не можете вы оппонировать "спортивно" - обязательно нужно устроить пусть маленькую, но провокацию


  orest написав:І нехай їдуть наші (якщо в цивілізовані країни а не тайожний союз), хоча б навчаться дисципліновано і ефективно працювати, поважати і виконувати закони. Адже кожен наш гівнюк, навіть гівнюк-гівнюк з номерами АН чи ВВ, перетинаючи польський, словацький чи румунський кордон зразу починає розуміти дорожні знаки, дотримуватися швидкісних режимів, пропускати інших…


Речь совсем не об этом, а о мотивах выезда. Вы прекрасно поняли, о чем я говорю. Когда инженер, потеряв работу в Украине, едет на полевые работы в Польшу - это ничего общего с обменом опытом и приобщению к более высокой культуре не имеет. Оправдывая такую эмиграцию, вы сеете сомнения и в собственном профессионализме, и в собственном патриотизме


  orest написав:5 якщо якісь товари з тих чи інших причин тут не виробляються, а в них є потреба, то їх імпортують. Дописами на форумах та навіть безглуздими наказами президента, заставити бізнес робити щось, що йому не вигідно, не вдасться. Тут тільки питання економічної вигоди і створених урядом і владою умов і преференцій


О роли экономических властей я и говорю. Так неустанно, что вы периодически срываясь на эмоциональную, без преувеличения - оскорбительную аргументацию. Денежно-кредитная - одна из таких ролей, в которой требуется проактивная позиция, а не упование на пресловутую laissez-faire. Таргетировать инфляцию, причиной которой является предложение, а не спрос - большая ошибка. Впрочем, не хочу повторяться - моя позиция итак известна


  orest написав:6 відсотки по боргах є ті які були можливими на ринку. Слава кварталу, таки йде робота по заміщенню дорогих на дешевші. Хоч і продовжується практика видачі, для тої таки легалізації і надприбутків, «євробондів» з своїх раніше незаконно виведених автодорам-залізницям і тд. Також, як на мене, таки зловживають зовнішніми запозиченнями і невиправдано скорочують внутрішні гривневі


Гривневый долг, если им владеют нерезиденты - квази-внутренний, а на самом деле - внешний, поскольку выход из бумаг осуществляется в 2 этапа (продажа, или погащение облигации + покупка валюты), а не 1, как например, это происходит в США (продал трежеря и ушел с долларом). Так что вывод вы делаете как минимум спорный - в условиях давления держателей госдолга на власть, которое глупо отрицать, такая модель позволяет на внутреннем долге заработать на 4-5% годовых больше, чем на внешнем. Ну, кому заработать, а кому и потерять - последний это бюджет...

  orest написав:П.С. ну і наводить на певні здогадки й постійне перебування на ресурсі, з самого ранку і до пізнього вечора і в вихідний і свято з витрачанням купи часу на написання величезних текстів…


Денику адресуйте такие претензии - это будет более справедливо, чем мне
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11050
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2483 раз.
Подякували: 5444 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От тут часто запитують - куди вкладати/інвестувати?

А от в цьому ролику вже все розжували від "А" до "Я" :!:
Команда УІК просто розкладає на молекули різні компанії/бізнеси, щоб вам безпечно було інвестувати в них!

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1561
З нами з: 18.03.21
Подякував: 38 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 13:33

народ, чего вы к Denik пристебались, не нравится, не читайте...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6571
З нами з: 20.11.08
Подякував: 114 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8280828182828283>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2719, 2720, 2721
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27200 8448619
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 вер, 2021 13:53
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 770, 771, 772
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7712 7025856
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 вер, 2021 11:40
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 106, 107, 108
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1071 2137047
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 вер, 2021 12:15
wild2006

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18417)
12.09.2021 16:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.