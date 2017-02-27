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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 вер, 2021 14:01
edvardd написав:
народ, чего вы к Denik пристебались, не нравится, не читайте...
Зворотній зв"язок! Не нравіться нам, нехай не пише одне і теж по 100500 разів!
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Додано: Нед 12 вер, 2021 14:06
edvardd написав:
народ, чего вы к Denik пристебались, не нравится, не читайте...
Не нравится что пишут в ответ Denik-у - не читайте.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 14:21
Кролики это не только ценный мех ... ( пастухи дёруться за баранов , кто будет пасти )...
Или : ты не говори моим баранам вот это и это , а я не буду говорить твоим ...*Відправлено з Чату
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Додано: Нед 12 вер, 2021 14:56
Какие некоторые?
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