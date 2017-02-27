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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8280828182828283

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 127
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
6
26,50-27,00
23%
29
27,00-27,50
48%
61
27,50-28,00
11%
14
28,00-28,50
5%
6
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:01

  edvardd написав:народ, чего вы к Denik пристебались, не нравится, не читайте...

Зворотній зв"язок! Не нравіться нам, нехай не пише одне і теж по 100500 разів!
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:народ, чего вы к Denik пристебались, не нравится, не читайте...

Не нравится что пишут в ответ Denik-у - не читайте.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:21

Кролики это не только ценный мех ... ( пастухи дёруться за баранов , кто будет пасти )...
Или : ты не говори моим баранам вот это и это , а я не буду говорить твоим ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:22

  BIGor написав:В трех словах, 8 лет роста уже не будет, курс к концу года упадет, ВВП не растет так быстро как мировой.


И еще с уст Кухара услышал выражение! Что некоторые стройки в Киеве начинают останавливаться! :shock:
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какие некоторые?
Investor_K
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