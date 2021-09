Додано: Нед 12 вер, 2021 19:42

zРадио написав: RTC12 написав: Вы не видите, потому что сравнения там нет. Есть только пример, как могут власть имущие оставить население без средств к существованию. И всё...

Цель? Назовите ее (только неконспирологическую, по-возможности). Я вижу, что в США и других цивилизованных странах зарождается обратный тренд - добровольная сверх законодательной жертва ресурсов от властьимущих к пересичным. О Giving Pledge, надеюсь слышали?



Никогда не было и такой базы сравнения. В системе частичного резервирования денежная масса всегда обречена расти. Но это не делает спрос на деньги перманентно низким



Откусившего, или при их же непротивлении выполняющего для них аутсорсинговые работы? Призадумайтесь )





Все 50 лет существования Ямайской системы такие - возьмите любой другой год, месяц, день...





Ответ тот же - не первый и не последний раз. Именно поэтому я не устаю предупреждать о последствиях для слабых валют, которые обесцениваются быстрее доллара на любом средне-длинном временнОм отрезке





У нас покупательская способность доллара не упала - см. мой пост примерно месячной давности со сравнением "инфляция гривны vs девальвация гривна-доллар"





Массовый якобы планируемый переезд крупного капитала в НЗ - вот это на 100% конспирология, которую даже комментировать не хочется.



Массовый якобы планируемый переезд крупного капитала в НЗ - вот это на 100% конспирология, которую даже комментировать не хочется.

Что касается золота и биткоина - и это тоже не новость. Хедж против инфляции фиатных валют существует все 50 лет их существования. Биткоин - просто новый и самый очевидный претендент на включение в данный класс активов с учетом своей дефляционной природы

як вам теке:IRS to Monitor EVERY Transaction in ALL Accounts over $600