Yuri_61 написав:удивляюсь, что при Зеленском ещё не ввели НДС 20% плюс армейский сбор 1,5% плюс 1,5% в пенсионный фонд при покупке и при продаже валюты слуги народа так ужесточили право на получение субсидий, что при Порошенко раем кажется жесть как ужесточили право на получение субсидий это просто жесть. При Порошенко такого не было
имхо скоро НДС 20% на операции с валютой введут и будет @опа всем любителям ойро и никомунептрибного
Скоро будет .... Возможно одна из 7600 правок/дополнений в Заког Украины № 5600
Чьо Жорік буде робити, коли CPI буде 8%, а PPI 12%
Буде лох...ам розподівати про трензіторі... а всі будуть вірити...
А наши данные по промышленности давно видел? Вот сегодняшний апдейт - CPI отстает от PPI больше, чем на 15 п.п. Очевидно, гривневая инфляция мультиплицируется долларовой, а производители полуфабрикатов и готовых продуктов либо сокращают прибыль, либо уходят в убытки, будучи не в состоянии переложить рост себестоимости на потребителя. Зато владыки низкого передела (выкопал - продал) на коне и купаются в деньгах
Вот, кстати, хороший разбор на тему, насколько олигархи склонны реинвестировать сверхприбыли, а насколько - уводить их в свои сложные, зачастую оффшорные, модели собственности через дивиденды
orest написав:При чому, кілька разів і Ви і Ваш запоребриківський пропагандист, вже повторюєте ті самі аргументи. Вже нічого нового.
Цього тижня додалися нові аргументи: - високо ймовірний новий результат виборів в Німеччині; - ціни ЗРС таки досягли дна; - власне зРадіо допоміг мені знайти бульку в українській економіці - це надмірне захоплення відносно великими автомобілями та затори на дорогах. Ця булька призводить до стрімкого зростання імпорту разом з експортом. І по цій бульці може бути завдано удару в разі підскоку ціни на нафту до 100.
BIGor написав:Я уличал тов. Denik в распостранении фейков и дезинформации 3 раза, я тоже запоребрик/крємлебот?
А з цього місця можна детальніше. Ви в чомусь звинувачували - я аргументовано відповідав.
RTC12 написав:Вы не видите, потому что сравнения там нет. Есть только пример, как могут власть имущие оставить население без средств к существованию. И всё...
Цель? Назовите ее (только неконспирологическую, по-возможности). Я вижу, что в США и других цивилизованных странах зарождается обратный тренд - добровольная сверх законодательной жертва ресурсов от властьимущих к пересичным. О Giving Pledge, надеюсь слышали?
RTC12 написав:В истории США никогда не было таких заливов денег
Никогда не было и такой базы сравнения. В системе частичного резервирования денежная масса всегда обречена расти. Но это не делает спрос на деньги перманентно низким
RTC12 написав:В ихней истории никогда не было такого мощного Китая, откусившего у них жирный кусок ВВП
Откусившего, или при их же непротивлении выполняющего для них аутсорсинговые работы? Призадумайтесь )
RTC12 написав:Никогда не было такого гос.долга, который нужно обслуживать, и который только увеличивается
Все 50 лет существования Ямайской системы такие - возьмите любой другой год, месяц, день...
RTC12 написав:Вам ведь не отвалили по 1200 баксов в месяц просто так. А в год около 40.000 на семью... А инфляцию размажут по всем нам
Ответ тот же - не первый и не последний раз. Именно поэтому я не устаю предупреждать о последствиях для слабых валют, которые обесцениваются быстрее доллара на любом средне-длинном временнОм отрезке
RTC12 написав:История штука хорошая, но нужно трезво смотреть на вещи. Посмотрите вокруг, и оцените, что вы могли купить за бакс 10 лет, назад и что сейчас
У нас покупательская способность доллара не упала - см. мой пост примерно месячной давности со сравнением "инфляция гривны vs девальвация гривна-доллар"
RTC12 написав:А кто видит, тот потихоньку скидывает амер.трежеря, покупает биткоины и золотишко, строит виллы в Новой Зеландии, где этот дурдом можно будет пересидеть...
Массовый якобы планируемый переезд крупного капитала в НЗ - вот это на 100% конспирология, которую даже комментировать не хочется.
Что касается золота и биткоина - и это тоже не новость. Хедж против инфляции фиатных валют существует все 50 лет их существования. Биткоин - просто новый и самый очевидный претендент на включение в данный класс активов с учетом своей дефляционной природы
як вам теке: IRS to Monitor EVERY Transaction in ALL Accounts over $600
flyman написав:Цікаво послухати що скаже Denik та сомілітарк. В них все пучком, зерно збирається, руда копається, пересічений багатіє, долар дешевіє..
Ціни виробників дійсно виросли через зростання цін на сировину: ЗРС, сталь/метали, дерево, зерно, олійні та вугілля. Щось дуже технологічне робиться лише для оборонної промисловості. Якісь електронні залізяки, якщо і розробляються в Україні, то зробити плату та спаяти - в Китаї дешевше. Тому маємо такий індекс цін. Олігархам, особливо Ахметову, з Green Deal та європейським СВАМ доведеться інвестувати дуже багато в безвуглецеве виробництово. На щастя ситуація на ринку зараз така, зо за все сплатять покупці українського металургійного експорту. З агрохолдінгами ситуація майже та сама. Треба всерйоз думати про масове зрошення. Крім того, цей рік показав недостатню ємність елеваторів. Укрзалізниця напевно зробить висновки та збільшить резерв зерновозів та локомотивів для наступного сезону. Цього року взимку на довготермінових аукціонах ніхто не хотів брати вагони-зерновози в аренду, перевезення спланували у відповідності до прогнозу мінекономіки - 65 млн.т. (https://www.railinsider.com.ua/oleksand ... anuvannya/), а сталося те що сталося (83-84 млн.т. зернових + 23-24 млн. олійних = 106 - 108 млн.т.)... Тепер за доброю радянською традицією з врожаєм потрібно боротися...
zРадио написав:Ответ тот же - не первый и не последний раз. Именно поэтому я не устаю предупреждать о последствиях для слабых валют, которые обесцениваются быстрее доллара на любом средне-длинном временнОм отрезке
Слабка валюта це єврік. По Єврозоні ще вдарить дорога енергія. Економіка Півдня Європи, яка працювала з туризму не відновилася, а борги там великі. Німеччина грається в популізм.
Yuri_61 написав:в сентябре 2013г можно было за 500$ купить ноутбук с дискретной видеокартой. В сентябре 2021 за 500$ можно купить ноутбук, который ничем не лучше ноубука 2013 года по характеристикам, а то и хуже. Вот доказательство девальвации доллара.
Мамкины майнеры поскупали все железо - и теперь доллар обесценился? Как только пройдет этот хайп - все вернется назад. И за ноутбук - киньте пожалуйста пруфы - уж очень хочется посмеятся.
ще таке питання, параметри ноута в в 2013 і 2021, я думаю, що в 2013 було один чи два ядра CPU, диск десь на 160 GB, RAM 4 GB а в 2021 CPU 8 ядер, HDD 500GB, 16 RAM долар обезцінився!