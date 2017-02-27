flyman написав:Цікаво послухати що скаже Denik та сомілітарк. В них все пучком, зерно збирається, руда копається, пересічений багатіє, долар дешевіє..
Интриги не будет. Деник расскажет о среднесрочных факторах - изменчивая ценовая конъюнктура, изменчивая урожайность (уже высказался). Второй упомянутый тобой автор, плюс подгоревший Орест - об агентах кремля
Denik написав:- власне зРадіо допоміг мені знайти бульку в українській економіці - це надмірне захоплення відносно великими автомобілями та затори на дорогах. Ця булька призводить до стрімкого зростання імпорту разом з експортом. І по цій бульці може бути завдано удару в разі підскоку ціни на нафту до 100
По-идее, рост цены нефти до 100 долларов как раз пузырь этот временно подпитает (маловероятный сценарий). А ударит по нему старт тейперинга в США, или более ранняя коррекция финансовых рынков на ожиданиях старта тейперинга
BIGor написав:Це не фейк, але не хочу тут виказувати своє місцезнаходження через травлю від багатьох обліківок.
На форуме царит атмосфера вражды и неумеренного буллинга, что хорошо показал сегодняшний день. Идет себе обмен аргументами в контексте ветки, и тут вылазит провокатор, типа арбитр, который сейчас всех рассудит, и от 3-го лица поливает грязью участника дискуссии, с которым он несогласен. Не хватает не то, что ума (или желания) продолжить спор по теме ветки, подключив собственные аргументы - не хватает даже смелости высказать несогласие, адресуя его непосредственно оппоненту
BIGor написав:Це не фейк, але не хочу тут виказувати своє місцезнаходження через травлю від багатьох обліківок.
На форуме царит атмосфера вражды и неумеренного буллинга, что хорошо показал сегодняшний день. Идет себе обмен аргументами в контексте ветки, и тут вылазит провокатор, типа арбитр, который, который сейчас всех рассудит, и от 3-го лица поливает грязью участника дискуссии, с которым он несогласен. Не хватает не то, что ума (или желания) продолжить спор по теме ветки, подключив собственные аргументы - не хватает даже смелости высказать несогласие, адресуя его непосредственно оппоненту
якось так
orest написав:Denik Вітаю, друже. Скажіть, будьте ласкаві, Вам ще не надоїло? Ви зі зрадарадіо вже на парканадцяте коло пішли по обговоренню одного і того самого. При чому, кілька разів і Ви і Ваш запоребриківський пропагандист...
або так
Denik написав:
zРадио написав:Угу, я уже понял, что все аргументы, которые вам не нравятся - российская пропаганда. А перманентно падающая генерация, публикуемая Укрэнерго - это чья пропаганда?
Я тут розбив вже розбив Вашу пропаганду даними Енергоатому...
власне, з шапкозакудувачами, сперечатися нема змісту ... "слабке євро, аграрна супердежава, бюджет не дефіцитний ...", а що там Кухар: Польщу коли доженем (не кажучи про стагнуючу Німеччину від першого дня приходу Меркель)?
Извините, что я все о своем, да о своем - просто наболело! Учетка-клон, написавшая на форуме целых 2 комментария в 2018-м году, вдруг решила залогиниться и поддержать сегодняшние испражнения провокатора Ореста.
BIGor написав:Заторы из ланосов, 20-летних евроблях и битков? Уровень экспертности зашкаливает...
В Києві Ланоси добре треба пошукати як власне і євробляхи. Може їжджу десь не там?
BIGor написав:Кухар каже, що відстаємо - ріст ВВП світовий 6%, наш 3%. Знову в аусайдерах, а Польща віддаляється. От Вам і аграрна супердержава...
Я пропонував би просто дочекатися кінця року. На поточний момент зібрано менше третини врожаю за вартістю. Відповідно це ще ні в яку статистику не потрапило. Врожай ранніх зернових у 2020 був не такий поганий як кукурудзи і жнива проходили на 2-3 тижні раніше.