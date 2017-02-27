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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8281828282838284

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 128
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
6
26,50-27,00
23%
29
27,00-27,50
48%
62
27,50-28,00
11%
14
28,00-28,50
5%
6
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:14

  flyman написав:Цікаво послухати що скаже Denik та сомілітарк.
В них все пучком, зерно збирається, руда копається, пересічений багатіє, долар дешевіє..


Интриги не будет. Деник расскажет о среднесрочных факторах - изменчивая ценовая конъюнктура, изменчивая урожайность (уже высказался). Второй упомянутый тобой автор, плюс подгоревший Орест - об агентах кремля :mrgreen:

  Denik написав:- власне зРадіо допоміг мені знайти бульку в українській економіці - це надмірне захоплення відносно великими автомобілями та затори на дорогах. Ця булька призводить до стрімкого зростання імпорту разом з експортом. І по цій бульці може бути завдано удару в разі підскоку ціни на нафту до 100


По-идее, рост цены нефти до 100 долларов как раз пузырь этот временно подпитает (маловероятный сценарий). А ударит по нему старт тейперинга в США, или более ранняя коррекция финансовых рынков на ожиданиях старта тейперинга
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:28

  BIGor написав:Це не фейк, але не хочу тут виказувати своє місцезнаходження через травлю від багатьох обліківок.


На форуме царит атмосфера вражды и неумеренного буллинга, что хорошо показал сегодняшний день. Идет себе обмен аргументами в контексте ветки, и тут вылазит провокатор, типа арбитр, который сейчас всех рассудит, и от 3-го лица поливает грязью участника дискуссии, с которым он несогласен. Не хватает не то, что ума (или желания) продолжить спор по теме ветки, подключив собственные аргументы - не хватает даже смелости высказать несогласие, адресуя его непосредственно оппоненту
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:36

  zРадио написав:
  BIGor написав:Це не фейк, але не хочу тут виказувати своє місцезнаходження через травлю від багатьох обліківок.


На форуме царит атмосфера вражды и неумеренного буллинга, что хорошо показал сегодняшний день. Идет себе обмен аргументами в контексте ветки, и тут вылазит провокатор, типа арбитр, который, который сейчас всех рассудит, и от 3-го лица поливает грязью участника дискуссии, с которым он несогласен. Не хватает не то, что ума (или желания) продолжить спор по теме ветки, подключив собственные аргументы - не хватает даже смелости высказать несогласие, адресуя его непосредственно оппоненту


якось так
  orest написав:Denik Вітаю, друже. Скажіть, будьте ласкаві, Вам ще не надоїло? Ви зі зрадарадіо вже на парканадцяте коло пішли по обговоренню одного і того самого. При чому, кілька разів і Ви і Ваш запоребриківський пропагандист...


або так
  Denik написав:
  zРадио написав:Угу, я уже понял, что все аргументы, которые вам не нравятся - российская пропаганда. А перманентно падающая генерация, публикуемая Укрэнерго - это чья пропаганда?

Я тут розбив вже розбив Вашу пропаганду даними Енергоатому...


власне, з шапкозакудувачами, сперечатися нема змісту ... "слабке євро, аграрна супердежава, бюджет не дефіцитний ...",
а що там Кухар: Польщу коли доженем (не кажучи про стагнуючу Німеччину від першого дня приходу Меркель)?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:46

  Denik написав:
  sergey_sryvkin написав:Маємо дупу в економиці, а не те, що ви тут брешете

дупа в головах у когось, а не в економіці. А результат того, що в економіці все гаразд - це затори з дорогих некредитних, на відміну від США автомобілів.

Заторы из ланосов, 20-летних евроблях и битков? Уровень экспертности зашкаливает...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Судячи "з атмосфери на форумі" завтра вниз
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:а що там Кухар: Польщу коли доженем (не кажучи про стагнуючу Німеччину від першого дня приходу Меркель)?

Кухар каже, що відстаємо - ріст ВВП світовий 6%, наш 3%. Знову в аусайдерах, а Польща віддаляється. От Вам і аграрна супердержава...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:57

Извините, что я все о своем, да о своем - просто наболело! Учетка-клон, написавшая на форуме целых 2 комментария в 2018-м году, вдруг решила залогиниться и поддержать сегодняшние испражнения провокатора Ореста.

Ув. модераторы, наказание за фрод будет?

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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 21:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Заторы из ланосов, 20-летних евроблях и битков? Уровень экспертности зашкаливает...

В Києві Ланоси добре треба пошукати як власне і євробляхи. Може їжджу десь не там?

  BIGor написав:Кухар каже, що відстаємо - ріст ВВП світовий 6%, наш 3%. Знову в аусайдерах, а Польща віддаляється. От Вам і аграрна супердержава...

Я пропонував би просто дочекатися кінця року. На поточний момент зібрано менше третини врожаю
за вартістю. Відповідно це ще ні в яку статистику не потрапило. Врожай ранніх зернових у 2020 був не такий поганий як кукурудзи і жнива проходили на 2-3 тижні раніше.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 21:11

  Denik написав:
  BIGor написав:Заторы из ланосов, 20-летних евроблях и битков? Уровень экспертности зашкаливает...

В Києві Ланоси добре треба пошукати як власне і євробляхи. Може їжджу десь не там?

Київ це не вся Україна, хоч виїзжайте колись за окружну.
BIGor
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