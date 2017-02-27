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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8282828382848285

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 128
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
6
26,50-27,00
23%
29
27,00-27,50
48%
62
27,50-28,00
11%
14
28,00-28,50
5%
6
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 23:44

  75stasstas75 написав:Denik
Выглянул во двор - 3 ланоса стоит, остальные бюджетные или уже не первой свежести форды, опели, ниссаны, хюндаи, один бмв x5, у самого форд фокус 4 года, Оболонь, Киев, и как правильно заметили - отьедьте за 50км от Киева и посмотрите, какие там авто, сильно удивитесь.

130 км от Киева, под домом автомобилей на пол миллиона долларов - свежие BMW X5, Audi Q5, Toyota Camry, Toyota Rav4, корейские паркетники... двор заставлен так, что уже пройти не зацепив кульком АТБ весь этот автопарк проблематично. И с каждым годом все больше и больше кругом автомобилей. Еще пару лет назад не то, что пробок, тянучек не было. Сегодня по городу попал в тянучку без ДТП, просто ехали все с дач, сел, и не хватает уже одной полосы для депрессивного региона. Каждый свою задницу с комфортом везет. Конечно старое поколение не так автомобилизировано, как молодое и среднее, но я вас уверяю... скоро эта благодать закончится - цены на нефть сделают за короткое время х2, и все вернется на круги своя.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 23:52

Zebra
Странно, у меня родители живут в Бородянке, это 50км от Киева, там в основном вазы, ланосы , таврии и всякие опели/ниссаны итд 15 летние, ну есть конечно и более новые и дорогие, но их значительно меньше, а проехать дальше по селам - вообще машин почти нет, только по трассам проезжающие, и так практически везде, кроме крупных городов, ну а пробки и 10лет назад были в Киеве и на подьездах, каждые выходные к родителям езжу, машин больше становится в крупных городах только, это да, но в основном за счет бушных авто 3-10летних, так и цены то на них 3-15 куе, ну есть с салона конечно, но их реально намного меньше даже в Киеве, это факт, также, по статистике, в среднем по Украине в 2021г. на 1000 жителей насчитывается 245 автомобилей, причем процентов 80 из них 3-20 летние в основном бюджетные авто, в той же Польше 571 автомобиль на 1000 жителей.
75stasstas75
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