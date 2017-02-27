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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8282828382848285>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 130
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
7
26,50-27,00
22%
29
27,00-27,50
48%
63
27,50-28,00
11%
14
28,00-28,50
5%
6
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 22:30

Denik
Выглянул во двор - 3 ланоса стоит, остальные бюджетные или уже не первой свежести форды, опели, ниссаны, хюндаи, один бмв x5, у самого форд фокус 4 года, Оболонь, Киев, и как правильно заметили - отьедьте за 50км от Киева и посмотрите, какие там авто, сильно удивитесь.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 23:44

  75stasstas75 написав:Denik
Выглянул во двор - 3 ланоса стоит, остальные бюджетные или уже не первой свежести форды, опели, ниссаны, хюндаи, один бмв x5, у самого форд фокус 4 года, Оболонь, Киев, и как правильно заметили - отьедьте за 50км от Киева и посмотрите, какие там авто, сильно удивитесь.

130 км от Киева, под домом автомобилей на пол миллиона долларов - свежие BMW X5, Audi Q5, Toyota Camry, Toyota Rav4, корейские паркетники... двор заставлен так, что уже пройти не зацепив кульком АТБ весь этот автопарк проблематично. И с каждым годом все больше и больше кругом автомобилей. Еще пару лет назад не то, что пробок, тянучек не было. Сегодня по городу попал в тянучку без ДТП, просто ехали все с дач, сел, и не хватает уже одной полосы для депрессивного региона. Каждый свою задницу с комфортом везет. Конечно старое поколение не так автомобилизировано, как молодое и среднее, но я вас уверяю... скоро эта благодать закончится - цены на нефть сделают за короткое время х2, и все вернется на круги своя.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 23:52

Zebra
Странно, у меня родители живут в Бородянке, это 50км от Киева, там в основном вазы, ланосы , таврии и всякие опели/ниссаны итд 15 летние, ну есть конечно и более новые и дорогие, но их значительно меньше, а проехать дальше по селам - вообще машин почти нет, только по трассам проезжающие, и так практически везде, кроме крупных городов, ну а пробки и 10лет назад были в Киеве и на подьездах, каждые выходные к родителям езжу, машин больше становится в крупных городах только, это да, но в основном за счет бушных авто 3-10летних, так и цены то на них 3-15 куе, ну есть с салона конечно, но их реально намного меньше даже в Киеве, это факт, также, по статистике, в среднем по Украине в 2021г. на 1000 жителей насчитывается 245 автомобилей, причем процентов 80 из них 3-20 летние в основном бюджетные авто, в той же Польше 571 автомобиль на 1000 жителей.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 07:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  75stasstas75 написав:Denik
Выглянул во двор - 3 ланоса стоит, остальные бюджетные или уже не первой свежести форды, опели, ниссаны, хюндаи, один бмв x5, у самого форд фокус 4 года, Оболонь, Киев, и как правильно заметили - отьедьте за 50км от Киева и посмотрите, какие там авто, сильно удивитесь.

Вийшов уранці на подвір'я і жах - знайшов 2 Ланоси.
Тепер точно жопа в економіці і доллар по 50 )))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Спотові ціни на ЗРС біля дна.
https://www.reuters.com/article/idUSL4N2QF0JO
Benchmark iron ore dropped 1.0% to 725 yuan a tonne, while spot 62% iron ore was unchanged at $131.5 per tonne last Friday, according to SteelHome consultancy.

Запаси ЗРС в Китаї трохи впали.
https://www.mysteel.net/article/5025640 ... pt-10.html
Iron Ore Port Stocks: The total iron ore stocks at 45 major ports in China added up to 130.35million tonnes on week as of September 9, down 639,500 tonnes on week.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:31

  Denik написав:
  sergey_sryvkin написав:Маємо дупу в економиці, а не те, що ви тут брешете

дупа в головах у когось, а не в економіці. А результат того, що в економіці все гаразд - це затори з дорогих некредитних, на відміну від США автомобілів.

В голосувалці в телевізорі - 95% не впевнені, що їм вистачить коштів на комуналку та їжу, а в реалі вчора вранці ледь найшов місце припаркуватись біля Ашану.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:48

ricardo
Так комусь поїсти - це шмат хліба з кефіром... а кому - червону рибу, джемесон і т.п. на кожен день треба.
І тому і тому не вистачає, от так і живемо.
Це як оголошення в метро та по телебаченню: "допоможіть зібрати 100тис євро на операцію дитині в німечині бо не вистачає...", а в ОХМАТДИТ хоч зараз сотні дітей кому що б вижити і 1 тис євро взяти ніде, але в них немає "кінців" що б "прорекламувати" своє горе.
Але, і тим, і тим "трішки" - не вистачає.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ трохи донизу 26,70. Думаю, що сюрпризи будуть на наступному тижні.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:24

скоро запахне гіперком...

До речі народ, вже починає тхнути великим депресцом - 2...

Germany's wholesale prices jump 12.3% YoY in Aug vs +11.3% in June. This was the highest monthly annual rate of change since Oct1974 after the first oil crisis.

https://twitter.com/Schuldensuehner/sta ... 6960644102
У "гансів" гуртові ціни скаканули до 12.3%, оф. інфлец - 3%...

Я сподіваюсь, ми ж розуміємо, шо 12% (гуртові ціни) будуть і надалі рости, впливаючи на оф.інфлец 3% :?:

Тобто просто тейперінга, про який всі "мовчать" - "натякають", буде недостатньо, щоб рубанути інфлец...

Ріст ставки навіть на рівень інфлеца, щоб зупинити інфлец... розфігатить боргові ринки і призведе до масованих дефолтів...

Догрались ЦБ-шки в ММТ...ох же ж і часи настали...

зі. Чекаємо на цьому тижні, що там нам омериканський CPI принесе...

ззі. скуповуйте бакс, поки дешево ))))
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