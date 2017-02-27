Denik Выглянул во двор - 3 ланоса стоит, остальные бюджетные или уже не первой свежести форды, опели, ниссаны, хюндаи, один бмв x5, у самого форд фокус 4 года, Оболонь, Киев, и как правильно заметили - отьедьте за 50км от Киева и посмотрите, какие там авто, сильно удивитесь.
75stasstas75 написав:Denik Выглянул во двор - 3 ланоса стоит, остальные бюджетные или уже не первой свежести форды, опели, ниссаны, хюндаи, один бмв x5, у самого форд фокус 4 года, Оболонь, Киев, и как правильно заметили - отьедьте за 50км от Киева и посмотрите, какие там авто, сильно удивитесь.
130 км от Киева, под домом автомобилей на пол миллиона долларов - свежие BMW X5, Audi Q5, Toyota Camry, Toyota Rav4, корейские паркетники... двор заставлен так, что уже пройти не зацепив кульком АТБ весь этот автопарк проблематично. И с каждым годом все больше и больше кругом автомобилей. Еще пару лет назад не то, что пробок, тянучек не было. Сегодня по городу попал в тянучку без ДТП, просто ехали все с дач, сел, и не хватает уже одной полосы для депрессивного региона. Каждый свою задницу с комфортом везет. Конечно старое поколение не так автомобилизировано, как молодое и среднее, но я вас уверяю... скоро эта благодать закончится - цены на нефть сделают за короткое время х2, и все вернется на круги своя.
Zebra Странно, у меня родители живут в Бородянке, это 50км от Киева, там в основном вазы, ланосы , таврии и всякие опели/ниссаны итд 15 летние, ну есть конечно и более новые и дорогие, но их значительно меньше, а проехать дальше по селам - вообще машин почти нет, только по трассам проезжающие, и так практически везде, кроме крупных городов, ну а пробки и 10лет назад были в Киеве и на подьездах, каждые выходные к родителям езжу, машин больше становится в крупных городах только, это да, но в основном за счет бушных авто 3-10летних, так и цены то на них 3-15 куе, ну есть с салона конечно, но их реально намного меньше даже в Киеве, это факт, также, по статистике, в среднем по Украине в 2021г. на 1000 жителей насчитывается 245 автомобилей, причем процентов 80 из них 3-20 летние в основном бюджетные авто, в той же Польше 571 автомобиль на 1000 жителей.
75stasstas75 написав:Denik Выглянул во двор - 3 ланоса стоит, остальные бюджетные или уже не первой свежести форды, опели, ниссаны, хюндаи, один бмв x5, у самого форд фокус 4 года, Оболонь, Киев, и как правильно заметили - отьедьте за 50км от Киева и посмотрите, какие там авто, сильно удивитесь.
Вийшов уранці на подвір'я і жах - знайшов 2 Ланоси. Тепер точно жопа в економіці і доллар по 50 )))
ricardo Так комусь поїсти - це шмат хліба з кефіром... а кому - червону рибу, джемесон і т.п. на кожен день треба. І тому і тому не вистачає, от так і живемо. Це як оголошення в метро та по телебаченню: "допоможіть зібрати 100тис євро на операцію дитині в німечині бо не вистачає...", а в ОХМАТДИТ хоч зараз сотні дітей кому що б вижити і 1 тис євро взяти ніде, але в них немає "кінців" що б "прорекламувати" своє горе. Але, і тим, і тим "трішки" - не вистачає.