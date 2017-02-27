Додано: Нед 12 вер, 2021 23:52

Zebra

Странно, у меня родители живут в Бородянке, это 50км от Киева, там в основном вазы, ланосы , таврии и всякие опели/ниссаны итд 15 летние, ну есть конечно и более новые и дорогие, но их значительно меньше, а проехать дальше по селам - вообще машин почти нет, только по трассам проезжающие, и так практически везде, кроме крупных городов, ну а пробки и 10лет назад были в Киеве и на подьездах, каждые выходные к родителям езжу, машин больше становится в крупных городах только, это да, но в основном за счет бушных авто 3-10летних, так и цены то на них 3-15 куе, ну есть с салона конечно, но их реально намного меньше даже в Киеве, это факт, также, по статистике, в среднем по Украине в 2021г. на 1000 жителей насчитывается 245 автомобилей, причем процентов 80 из них 3-20 летние в основном бюджетные авто, в той же Польше 571 автомобиль на 1000 жителей.