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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:26
Denik написав: ricardo написав:
В голосувалці в телевізорі - 95% не впевнені, що їм вистачить коштів на комуналку та їжу, а в реалі вчора вранці ледь найшов місце припаркуватись біля Ашану.
Це все при тому, що в світі - скорочення числа відвідувачів та продажів в гіпермаркетах та молах.
МБ трохи донизу 26,70. Думаю, що сюрпризи будуть на наступному тижні.
"Сюрпризы" в какоим направлении? курс доллара ниже или выше?
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:33
change_pm написав:
скоро запахне гіперком...
До речі народ, вже починає тхнути великим депресцом - 2...
https://twitter.com/Schuldensuehner/sta ... 6960644102
Germany's wholesale prices jump 12.3% YoY in Aug vs +11.3% in June. This was the highest monthly annual rate of change since Oct1974 after the first oil crisis.
У "гансів" гуртові ціни скаканули до 12.3%, оф. інфлец - 3%...
Я сподіваюсь, ми ж розуміємо, шо 12% (гуртові ціни) будуть і надалі рости, впливаючи на оф.інфлец 3%
Тобто просто тейперінга, про який всі "мовчать" - "натякають", буде недостатньо, щоб рубанути інфлец...
Ріст ставки навіть на рівень інфлеца, щоб зупинити інфлец... розфігатить боргові ринки і призведе до масованих дефолтів...
Догрались ЦБ-шки в ММТ...ох же ж і часи настали...
зі. Чекаємо на цьому тижні, що там нам омериканський CPI принесе...
ззі. скуповуйте бакс, поки дешево ))))
https://t.me/markettwits/156185
Deutsche: снижаются предположения о том, что рост инфляции это временное явление, но пока предположение о "временной" инфляции все еще остается самой популярной точкой зрения
https://t.me/markettwits/156131
Harker (ФРС):
- рост инфляции может оказаться и не таким уж и временным, как ожидалось
- лучше начать сворачивание экстренного стимулирования как можно скорее
И тут до индейца "Зоркий Глаз" начало доходить, что нельзя "просто так" печатать (а ещё лучше - просто эмитировать в эл. виде) деньги
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Пон 13 вер, 2021 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:34
GDV29 написав:
"Сюрпризы" в какоим направлении? курс доллара ниже или выше?
Тренд - донизу.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:07
тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро
как с такими ценами все переживут зиму?
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