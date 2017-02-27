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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8282828382848285

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 130
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
7
26,50-27,00
22%
29
27,00-27,50
48%
63
27,50-28,00
11%
14
28,00-28,50
5%
6
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:26

  Denik написав:
  ricardo написав:В голосувалці в телевізорі - 95% не впевнені, що їм вистачить коштів на комуналку та їжу, а в реалі вчора вранці ледь найшов місце припаркуватись біля Ашану.

Це все при тому, що в світі - скорочення числа відвідувачів та продажів в гіпермаркетах та молах.

МБ трохи донизу 26,70. Думаю, що сюрпризи будуть на наступному тижні.

"Сюрпризы" в какоим направлении? курс доллара ниже или выше?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:33

  change_pm написав:
скоро запахне гіперком...

До речі народ, вже починає тхнути великим депресцом - 2...

Germany's wholesale prices jump 12.3% YoY in Aug vs +11.3% in June. This was the highest monthly annual rate of change since Oct1974 after the first oil crisis.

https://twitter.com/Schuldensuehner/sta ... 6960644102
У "гансів" гуртові ціни скаканули до 12.3%, оф. інфлец - 3%...

Я сподіваюсь, ми ж розуміємо, шо 12% (гуртові ціни) будуть і надалі рости, впливаючи на оф.інфлец 3% :?:

Тобто просто тейперінга, про який всі "мовчать" - "натякають", буде недостатньо, щоб рубанути інфлец...

Ріст ставки навіть на рівень інфлеца, щоб зупинити інфлец... розфігатить боргові ринки і призведе до масованих дефолтів...

Догрались ЦБ-шки в ММТ...ох же ж і часи настали...

зі. Чекаємо на цьому тижні, що там нам омериканський CPI принесе...

ззі. скуповуйте бакс, поки дешево ))))


Deutsche: снижаются предположения о том, что рост инфляции это временное явление, но пока предположение о "временной" инфляции все еще остается самой популярной точкой зрения

https://t.me/markettwits/156185

Harker (ФРС):
- рост инфляции может оказаться и не таким уж и временным, как ожидалось
- лучше начать сворачивание экстренного стимулирования как можно скорее

https://t.me/markettwits/156131

И тут до индейца "Зоркий Глаз" начало доходить, что нельзя "просто так" печатать (а ещё лучше - просто эмитировать в эл. виде) деньги
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 13 вер, 2021 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:"Сюрпризы" в какоим направлении? курс доллара ниже или выше?

Тренд - донизу.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро
как с такими ценами все переживут зиму?
Олежан
 
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