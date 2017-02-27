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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8282828382848285

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 132
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
7
26,50-27,00
22%
29
27,00-27,50
48%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
6
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:11

  yuri_m написав:
  Олежан написав:тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро
как с такими ценами все переживут зиму?

Как всегда. "Нафтогаз" закачал на зиму в хранилища полный объем, необходимый на весь отопительный сезон по ценам еще начала лета. А тогда они были совсем не по 600+ евро. Плюс газ собственной добычи около 10 ярдов кубов суммарно. Часть конечно уже израсходовали, не весь он в закачку пошел. Но и того, что смешали с импортным, хватит для формирования божеской цены. Вон Кабмин огласил заморозку тарифа для коммунальной сферы на уровне 7.99 грн за куб. Так что вытянем зиму, не впервой!

А как там будет Европа выгребать с такими ценами на газ - это уже их проблемы! Не надо было играться с Россией в "Северный поток"-2. Если санкции и остановка проекта - значит держать линию до конца. А то эти заигрывания только и разогревали аппетит россиян к раскрутке цены на газ. И теперь, когда газопровод построен, начнут предлагать вкусные цены на газ, чтобы и трубу приняли в эксплуатацию, и сертификацию оперативно разрешили. Типа зима на носу, граждане европейцы, а мы тут вам газ дешевый можем предложить в обмен на снятие санкций.

Короче евро от этого всего вниз покатится. И это еще не считая просто усиления доллара по всему миру от включения "пылесоса" ФРС.


по сему акции Газпрома на 10ти летних хаях и еще утроятся в цене
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:11

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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Есть отличная идея: всех ватоголовых, т.е. даже с немного отклоняющимися от официальной линии партии мнениями, промаркировать на лбах и выслать с чемоданами куда-то нах... в Сибирь.

Всі ватноголові зараз виділяються наступними діями:
- вони не зробили щеплення від короновірусу, бо вірять лише в Спутнік;
- вони вірять, що ціна нерухомості впаде, бо всі виїдуть з України;
- вони продовжують їздити на бензинових авто і платити пуйлу, бо бензинові джипи по місту - це круто, а електричні - горять та бензин купувати простіше, ніж зробити собі зарядку;
- купити доллар, бо вірити, що в нас економіка розвалена, а не інвестувати в нерухомість або сільськогосподарську землю.
Врешті решт все закінчиться тим, що ті, хто мають голову на плечах, скуплять за зароблені гроші всю нормальну нерухомість, сільськогосподарчі землі та завезуть електромобілів, а ватноголові лишаться з доларом, що знецінився, зате орендуючи житло та працюючи продавцями, найманими працівниками в сільському господарстві та водіями на перших.
Думали, що російська пропаганда байку про клаптик землі та двох рабів просто так розповсюджувала :D ?
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:27

В адміністрації США вважають, що енергетичній безпеці Європи загрожує нестача газу взимку, оскільки Росія недопоставила достатньо пального на європейський ринок, чим також викликала підвищення цін.

У неньки все буде гаразд, нас Denik свої біогазом забезпечить... ще й на електричку-бітка вистарчить :mrgreen:
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