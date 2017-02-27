Олежан написав:тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро как с такими ценами все переживут зиму?
Как всегда. "Нафтогаз" закачал на зиму в хранилища полный объем, необходимый на весь отопительный сезон по ценам еще начала лета. А тогда они были совсем не по 600+ евро. Плюс газ собственной добычи около 10 ярдов кубов суммарно. Часть конечно уже израсходовали, не весь он в закачку пошел. Но и того, что смешали с импортным, хватит для формирования божеской цены. Вон Кабмин огласил заморозку тарифа для коммунальной сферы на уровне 7.99 грн за куб. Так что вытянем зиму, не впервой!
А как там будет Европа выгребать с такими ценами на газ - это уже их проблемы! Не надо было играться с Россией в "Северный поток"-2. Если санкции и остановка проекта - значит держать линию до конца. А то эти заигрывания только и разогревали аппетит россиян к раскрутке цены на газ. И теперь, когда газопровод построен, начнут предлагать вкусные цены на газ, чтобы и трубу приняли в эксплуатацию, и сертификацию оперативно разрешили. Типа зима на носу, граждане европейцы, а мы тут вам газ дешевый можем предложить в обмен на снятие санкций.
Короче евро от этого всего вниз покатится. И это еще не считая просто усиления доллара по всему миру от включения "пылесоса" ФРС.
по сему акции Газпрома на 10ти летних хаях и еще утроятся в цене
Alex2007 написав:Есть отличная идея: всех ватоголовых, т.е. даже с немного отклоняющимися от официальной линии партии мнениями, промаркировать на лбах и выслать с чемоданами куда-то нах... в Сибирь.
Всі ватноголові зараз виділяються наступними діями: - вони не зробили щеплення від короновірусу, бо вірять лише в Спутнік; - вони вірять, що ціна нерухомості впаде, бо всі виїдуть з України; - вони продовжують їздити на бензинових авто і платити пуйлу, бо бензинові джипи по місту - це круто, а електричні - горять та бензин купувати простіше, ніж зробити собі зарядку; - купити доллар, бо вірити, що в нас економіка розвалена, а не інвестувати в нерухомість або сільськогосподарську землю. Врешті решт все закінчиться тим, що ті, хто мають голову на плечах, скуплять за зароблені гроші всю нормальну нерухомість, сільськогосподарчі землі та завезуть електромобілів, а ватноголові лишаться з доларом, що знецінився, зате орендуючи житло та працюючи продавцями, найманими працівниками в сільському господарстві та водіями на перших. Думали, що російська пропаганда байку про клаптик землі та двох рабів просто так розповсюджувала ?