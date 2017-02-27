Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:26
Denik
"Сюрпризы" в какоим направлении? курс доллара ниже или выше?
GDV29
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:33
change_pm написав: скоро запахне гіперком...
До речі народ, вже починає тхнути великим депресцом - 2...
Germany's wholesale prices jump 12.3% YoY in Aug vs +11.3% in June. This was the highest monthly annual rate of change since Oct1974 after the first oil crisis. https://twitter.com/Schuldensuehner/sta ... 6960644102
У "гансів" гуртові ціни скаканули до 12.3%, оф. інфлец - 3%...
Я сподіваюсь, ми ж розуміємо, шо 12% (гуртові ціни) будуть і надалі рости, впливаючи на оф.інфлец 3%
Тобто просто тейперінга, про який всі "мовчать" - "натякають", буде недостатньо, щоб рубанути інфлец...
Ріст ставки навіть на рівень інфлеца, щоб зупинити інфлец... розфігатить боргові ринки і призведе до масованих дефолтів...
Догрались ЦБ-шки в ММТ...ох же ж і часи настали...
зі. Чекаємо на цьому тижні, що там нам омериканський CPI принесе...
ззі. скуповуйте бакс, поки дешево ))))
Deutsche: снижаются предположения о том, что рост инфляции это временное явление, но пока предположение о "временной" инфляции все еще остается самой популярной точкой зрения
https://t.me/markettwits/156185
Harker (ФРС):
- рост инфляции может оказаться и не таким уж и временным, как ожидалось - лучше начать сворачивание экстренного стимулирования как можно скорее https://t.me/markettwits/156131
И тут до индейца "Зоркий Глаз" начало доходить, что нельзя "просто так" печатать (а ещё лучше - просто эмитировать в эл. виде) деньги
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в Пон 13 вер, 2021 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:34
GDV29 написав:
"Сюрпризы" в какоим направлении? курс доллара ниже или выше?
Тренд - донизу.
Denik
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:25
Denik написав: GDV29 написав:
"Сюрпризы" в какоим направлении? курс доллара ниже или выше?
Тренд - донизу.
Так, тижневий графік і індикатори малюють поки вниз, денний також вниз, але ж бачите як Нацбанк ніяк не хоче бачити нижче 26,70 - вже виходив з відкупом своїх 5 млн., хоча ніяких передумов для цього немає.
Gennadiy777
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:45
Доллар и евро летят в аддддд ...
*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 13 вер, 2021 11:11
ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Додано: Пон 13 вер, 2021 14:05
Зміна курсів USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, індекса долара за тиждень
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Додано: Пон 13 вер, 2021 14:25
Що це на мiжбанку?
Хто не в курсi, то там осiння красота. Всi хто посiдав в останнiй вагон по 27+, можуть трохи розбавити коштовнi придбання акцiйною вересневою пропозицiэю)))
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Додано: Пон 13 вер, 2021 14:39
ну сливают эти облигации.
и что?
Олежан
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