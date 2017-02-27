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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8276827782788279

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 132
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
7
26,50-27,00
22%
29
27,00-27,50
48%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
6
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:39

  somilitark написав:Що це на мiжбанку?
Хто не в курсi, то там осiння красота.
Всi хто посiдав в останнiй вагон по 27+, можуть трохи розбавити коштовнi придбання акцiйною вересневою пропозицiэю)))


у вас там буква є немножко перевернулась. :mrgreen:
краса. :mrgreen:
мовознавці, блін. :mrgreen:

хоча, пора вже одразу до латиниці готуватися. :mrgreen:

-------
поставил ведерко на 26 - посмотрим
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 13 вер, 2021 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:поставил ведерко на 26 - посмотрим

главное потом па35 с ведерком как ужаленный не носиться
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:11

Официальный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.09.2021.................26,6943
Доллар прибавил около 2 копеек.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................13.09.2021...........14.09.2021
дата розрахунку.................10.09.2021............13.09.2021
Євро....................................31,5843.................31,4472...-0.43%
Долар США.........................26,6782.................26,692...+0.05%
Курс практически не изменился.

МКГ*............7.2163............7.2218...........+0.08%

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

Открылись на 3 копейки ниже закрытия пятницы. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 3 ковейки, после чего отскочили на 1.5. Еще во время первого снижения НБУ успел откусить свою плановую пятерку. С 11, когда на рынок вышли основные игроки, снова пошли вниз, опустились на 3 копейки и к 12 отскочили на копейку.
Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Немного постояв, к обеду выросли на 2 копейки. После обеда пошли вниз уже не оглядываясь, и к 15-30 опустились на 3 копейки.
В мире доллар с вечера пятницы начал рост, к сегодняшнему утру немного стабилизировался, а после обеда немного отскочил.
Официальный курс встретили котировками 26.6650 - 26.6850. За день опустились на 4.5 копейки относительно открытия и на 7.5 копеек относительно закрытия пятницы.
Интересная сессия с многократными сменами направления движения и весьма высокими для понедельника оборотами. Общее снижение можно считать компенсацией роста пятницы. Официальный курс все же оказался чуть выше сегодняшнего, но только курс доллара. Относительно евро гривна укрепилась вместе с укрепившимся долларом.

НБУ в пятницу купил 5 млн. Загадка тайной интервенции по единому курсу останется таковой навсегда.
Остатки на коррсчетах существенно выросли. В росте поучаствовали падение объема суточных сетификатов, рефинанс и расходы казначейства. Тендерные сертификаты и наличка сопротивлялись слабо. Общая картина такова, что рост ликвидности проще всего связать с началом нового периода учета обязательных резервов.

В четверг объем МБ обвалился с 654.5 до 455.4 млн. Чистый спрос составил около 429 млн. Клиентские обороты немного увеличились, спрос превысил предложение за счет, в основном, форвардных покупок.

Этот день в истории:
2020 - 27.9003 (+7) -121
2019 - 24.7107 (-12) +198

2018 - 28.1268 (+10)
2017 - 26.0796 (+6)

Список банков, получивших рефинанс сроком до 3 лет (за коротким никто не пришел):
АТ "АБ "РАДАБАНК" 120 000.0
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 620 000.0
АТ "КІБ" 350 000.0
АТ "ПУМБ" 1 500 000.0
АТ "РВС БАНК" 117 853.7
АТ "ТАСКОМБАНК" 234 146.3
АТ "СКАЙ БАНК" 58 000.0
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 13 вер, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то я пропустил на форуме.... :roll:
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