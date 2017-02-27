Додано: Пон 13 вер, 2021 16:11

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

13.09.2021.................26,6943

Доллар прибавил около 2 копеек.



Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..................13.09.2021...........14.09.2021

дата розрахунку.................10.09.2021............13.09.2021

Євро....................................31,5843.................31,4472...-0.43%

Долар США.........................26,6782.................26,692...+0.05%

Курс практически не изменился.



МКГ*............7.2163............7.2218...........+0.08%



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.



Открылись на 3 копейки ниже закрытия пятницы. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 3 ковейки, после чего отскочили на 1.5. Еще во время первого снижения НБУ успел откусить свою плановую пятерку. С 11, когда на рынок вышли основные игроки, снова пошли вниз, опустились на 3 копейки и к 12 отскочили на копейку.

Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 3.5 копейки ниже открытия.

Немного постояв, к обеду выросли на 2 копейки. После обеда пошли вниз уже не оглядываясь, и к 15-30 опустились на 3 копейки.

В мире доллар с вечера пятницы начал рост, к сегодняшнему утру немного стабилизировался, а после обеда немного отскочил.

Официальный курс встретили котировками 26.6650 - 26.6850. За день опустились на 4.5 копейки относительно открытия и на 7.5 копеек относительно закрытия пятницы.

Интересная сессия с многократными сменами направления движения и весьма высокими для понедельника оборотами. Общее снижение можно считать компенсацией роста пятницы. Официальный курс все же оказался чуть выше сегодняшнего, но только курс доллара. Относительно евро гривна укрепилась вместе с укрепившимся долларом.



НБУ в пятницу купил 5 млн. Загадка тайной интервенции по единому курсу останется таковой навсегда.

Остатки на коррсчетах существенно выросли. В росте поучаствовали падение объема суточных сетификатов, рефинанс и расходы казначейства. Тендерные сертификаты и наличка сопротивлялись слабо. Общая картина такова, что рост ликвидности проще всего связать с началом нового периода учета обязательных резервов.



В четверг объем МБ обвалился с 654.5 до 455.4 млн. Чистый спрос составил около 429 млн. Клиентские обороты немного увеличились, спрос превысил предложение за счет, в основном, форвардных покупок.



Этот день в истории:

2020 - 27.9003 (+7) -121

2019 - 24.7107 (-12) +198



2018 - 28.1268 (+10)

2017 - 26.0796 (+6)



Список банков, получивших рефинанс сроком до 3 лет (за коротким никто не пришел):

АТ "АБ "РАДАБАНК" 120 000.0

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 620 000.0

АТ "КІБ" 350 000.0

АТ "ПУМБ" 1 500 000.0

АТ "РВС БАНК" 117 853.7

АТ "ТАСКОМБАНК" 234 146.3

АТ "СКАЙ БАНК" 58 000.0