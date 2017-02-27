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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8276827782788279

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 133
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
7
26,50-27,00
22%
29
27,00-27,50
48%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:39

  somilitark написав:Що це на мiжбанку?
Хто не в курсi, то там осiння красота.
Всi хто посiдав в останнiй вагон по 27+, можуть трохи розбавити коштовнi придбання акцiйною вересневою пропозицiэю)))


у вас там буква є немножко перевернулась. :mrgreen:
краса. :mrgreen:
мовознавці, блін. :mrgreen:

хоча, пора вже одразу до латиниці готуватися. :mrgreen:

-------
поставил ведерко на 26 - посмотрим
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 13 вер, 2021 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:поставил ведерко на 26 - посмотрим

главное потом па35 с ведерком как ужаленный не носиться
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:11

Официальный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.09.2021.................26,6943
Доллар прибавил около 2 копеек.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................13.09.2021...........14.09.2021
дата розрахунку.................10.09.2021............13.09.2021
Євро....................................31,5843.................31,4472...-0.43%
Долар США.........................26,6782.................26,692...+0.05%
Курс практически не изменился.

МКГ*............7.2163............7.2218...........+0.08%

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

Открылись на 3 копейки ниже закрытия пятницы. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 3 ковейки, после чего отскочили на 1.5. Еще во время первого снижения НБУ успел откусить свою плановую пятерку. С 11, когда на рынок вышли основные игроки, снова пошли вниз, опустились на 3 копейки и к 12 отскочили на копейку.
Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Немного постояв, к обеду выросли на 2 копейки. После обеда пошли вниз уже не оглядываясь, и к 15-30 опустились на 3 копейки.
В мире доллар с вечера пятницы начал рост, к сегодняшнему утру немного стабилизировался, а после обеда немного отскочил.
Официальный курс встретили котировками 26.6650 - 26.6850. За день опустились на 4.5 копейки относительно открытия и на 7.5 копеек относительно закрытия пятницы.
Интересная сессия с многократными сменами направления движения и весьма высокими для понедельника оборотами. Общее снижение можно считать компенсацией роста пятницы. Официальный курс все же оказался чуть выше сегодняшнего, но только курс доллара. Относительно евро гривна укрепилась вместе с укрепившимся долларом.

НБУ в пятницу купил 5 млн. Загадка тайной интервенции по единому курсу останется таковой навсегда.
Остатки на коррсчетах существенно выросли. В росте поучаствовали падение объема суточных сетификатов, рефинанс и расходы казначейства. Тендерные сертификаты и наличка сопротивлялись слабо. Общая картина такова, что рост ликвидности проще всего связать с началом нового периода учета обязательных резервов.

В четверг объем МБ обвалился с 654.5 до 455.4 млн. Чистый спрос составил около 429 млн. Клиентские обороты немного увеличились, спрос превысил предложение за счет, в основном, форвардных покупок.

Этот день в истории:
2020 - 27.9003 (+7) -121
2019 - 24.7107 (-12) +198

2018 - 28.1268 (+10)
2017 - 26.0796 (+6)

Список банков, получивших рефинанс сроком до 3 лет (за коротким никто не пришел):
АТ "АБ "РАДАБАНК" 120 000.0
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 620 000.0
АТ "КІБ" 350 000.0
АТ "ПУМБ" 1 500 000.0
АТ "РВС БАНК" 117 853.7
АТ "ТАСКОМБАНК" 234 146.3
АТ "СКАЙ БАНК" 58 000.0
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 13 вер, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:07

короче папа обиделся, что когда он спасает бакс, никто не ценит, и думают что тот растет не из-за него, а потому что экономике очень плохо и все на ланосах,
и сказал пока больше чем на 10 коп не уроните, не ждите
так пересичні, навалились, берем берем, пока дорого :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:15

хроніки стагфляції...

ВВП США во втором квартале вырос на 6,5% в пересчете на год

Промышленная инфляция в США, включающая в себя рост цен на законченные в производстве товары составляет 10,5% , что является максимумом за последние 40 лет.

Чому я пощу ці дані на Штатам і ЕС?

Все просто, нагадую колегам і співгромадянам, шо в 2007-08 роках хтось зливав нерухомість і купляв бакс користуючись данними зі Штатів...

А хто, навпаки, брав іпотеку і продавав бакс... :roll:

Так ось, дай нам Боже, не стати "навпаки" )))

Хай всім щастить! 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:23

  change_pm написав:Чому я пощу ці дані на Штатам і ЕС? Все просто, нагадую колегам і співгромадянам, шо в 2007-08 роках хтось зливав нерухомість і купляв бакс користуючись данними зі Штатів... А хто, навпаки, брав іпотеку і продавав бакс... Так ось, дай нам Боже, стати "навпаки" ))) Хай всім щастить!

Заманчивое решение ...

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:34

  Олежан написав:
  Alex2007 написав:поставил ведерко на 26 - посмотрим

главное потом па35 с ведерком как ужаленный не носиться
Ну 35 это вряд ли, но то, что увидим 28-29 даже не сомневаюсь.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ключова на сьогодні подія, яка суттєво вплине на курс гривні у 2022 році - це те, що гірничодобувні компанії фактично оголосили війну Політбюро Китаю.

Vale сократила производственные планы на 2022 год
http://uaprom.info/news/180864-vale-sok ... 2-god.html
Бразильская горнодобывающая корпорация Vale сообщила о снижении производственного плана на 2022 г. с 400 млн. т железной руды до 370 млн. т.

В 2021 г. компания по-прежнему рассчитывает получить 343 млн. т ЖРС, но годовой объем капиталовложений будет уменьшен на $400 млн. по сравнению с первоначальными планами – до $5,4 млрд.

В то же время, как отмечает Валдир Фариас (Valdir Farias), исполнительный директор консалтинговой компании Fioito, решение Vale может быть связано с изменением конъюнктуры на мировом рынке железной руды. Китай сократил спрос на это сырье, поэтому поспешный ввод в строй новых мощностей может привести к избытку предложения и снижению цен.

Це все на фоні того, що ціни на ЖРС біля дна.
https://www.reuters.com/article/idUSL1N2QF0CS
Benchmark iron ore declined 3.5% to 706 yuan per tonne at close, while spot 62% iron ore was unchanged at $131.5 per tonne last Friday, according to SteelHome consultancy.

І трохи впали запаси.
https://www.mysteel.net/article/5025640 ... pt-10.html
Iron Ore Port Stocks: The total iron ore stocks at 45 major ports in China added up to 130.35million tonnes on week as of September 9, down 639,500 tonnes on week.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:47

Нацбанк принял основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год

Совет Национального банка Украины в ходе сегодняшнего заседания принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Мы продолжаем соблюдать принципы, в соответствии с которыми строилась монетарная политика Национального банка со времени введения инфляционного таргетирования. Их соблюдение уже доказало свою эффективность. Неизменность инфляционной цели и принципов монетарной политики будет способствовать стабилизации инфляционных ожиданий и усилению эффективности монетарной трансмиссии», — отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

В соответствии с основными принципами НБУ продолжит:

- проводить политику таргетирования инфляции для достижения и обеспечения ценовой стабильности;

- поддерживать темпы прироста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 п. п.;

- применять учетную ставку как основной инструмент монетарной политики. В случае необходимости Нацбанк может использовать и другие инструменты денежно-кредитной политики, предусмотренные Законом Украины «О Национальном банке Украины»;

- соблюдать режим плавающего курсообразования и не таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

Как отмечается, инфляционное таргетирование останется гибким с целью надлежащего баланса между обеспечением ценовой стабильности и содействием экономическому росту и финансовой стабильности.

Национальный банк будет допускать временное отклонение инфляции от установленной цели в отдельные краткосрочные периоды, если это не будет создавать угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий и не будет препятствовать возврату инфляции к цели на приемлемом горизонте монетарной политики.

Учитывая необходимость развития валютного рынка, Национальный банк будет стремиться минимизировать использование валютных интервенций.

Также НБУ продолжит валютную либерализацию, конечной целью которой является переход к свободному движению капитала.

Также Национальный банк будет в пределах своей компетенции прилагать усилия, чтобы законодательное регулирование и функционирование рынка виртуальных активов согласовывались с необходимостью достижения целей по ценовой и финансовой стабильности в Украине.

Кроме того, регулятор будет уделять должное внимание мониторингу и минимизации рисков, связанных с распространением виртуальных активов и установлению действенных средств контроля за ними.

Нацбанк также не обойдет стороной вопросы изменений климата и уменьшения вредных выбросов в атмосферу, а будет прилагать максимум усилий для учета при принятии монетарных решений экологических, социальных и управленческих аспектов.

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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

графік погашень ОВДП без купонів

Зображення
Судячи з графіку можна зробити припущення про підскок курсу на фоні підвищення ліквідності від виплат по повернення ПДВ та виплат по ОВДП наприкінці вересня, наприкінці жовтня, на початку грудня та на початку січня. Виплата 17 листопада буде компенсована сплатами податку на прибуток.
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