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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:01
flyman написав:
а хочете покладу соломинку, яка переломить хребет верблюду....
продам $100 і курс піде на північ?
Нерезиденти купують по 10 мільйонів на день, коли продають ОВДП, а курс на північ все ніяк не йде...
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Denik
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Додано: Пон 13 вер, 2021 20:38
Denik написав:
flyman написав:
а хочете покладу соломинку, яка переломить хребет верблюду....
продам $100 і курс піде на північ?
Нерезиденти купують по 10 мільйонів на день, коли продають ОВДП, а курс на північ все ніяк не йде...
Що тут не зрозуміло, зубами тримають, щоб показувати стабільність, класика чивокуня-азаров.
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