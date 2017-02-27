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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:01
flyman написав:
а хочете покладу соломинку, яка переломить хребет верблюду....
продам $100 і курс піде на північ?
Нерезиденти купують по 10 мільйонів на день, коли продають ОВДП, а курс на північ все ніяк не йде...
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Додано: Пон 13 вер, 2021 20:38
Denik написав:
flyman написав:
а хочете покладу соломинку, яка переломить хребет верблюду....
продам $100 і курс піде на північ?
Нерезиденти купують по 10 мільйонів на день, коли продають ОВДП, а курс на північ все ніяк не йде...
Що тут не зрозуміло, зубами тримають, щоб показувати стабільність, класика чивокуня-азаров.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 21:39
remark написав: Denik написав:
flyman написав:
а хочете покладу соломинку, яка переломить хребет верблюду....
продам $100 і курс піде на північ?
Нерезиденти купують по 10 мільйонів на день, коли продають ОВДП, а курс на північ все ніяк не йде...
Що тут не зрозуміло, зубами тримають, щоб показувати стабільність, класика чивокуня-азаров.
Нацбанк в цьому році купив 1619 млн доларів, а продав 197 млн - так хто тут кого тримає. Аби не регулятор, так курс давно вже б був 25,00.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 03:18
И даже ниже чем ( 25.00 )*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 14 вер, 2021 03:31
Печаль в том , что самые отпетые патриоты не хотят поддерживать гривну ( гнилота во всей красе )*Відправлено з Чату
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