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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8277827882798280

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 133
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
7
26,50-27,00
22%
29
27,00-27,50
48%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:а хочете покладу соломинку, яка переломить хребет верблюду....
продам $100 і курс піде на північ?



Нерезиденти купують по 10 мільйонів на день, коли продають ОВДП, а курс на північ все ніяк не йде...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:38

  Denik написав:
  flyman написав:а хочете покладу соломинку, яка переломить хребет верблюду....
продам $100 і курс піде на північ?



Нерезиденти купують по 10 мільйонів на день, коли продають ОВДП, а курс на північ все ніяк не йде...


Що тут не зрозуміло, зубами тримають, щоб показувати стабільність, класика чивокуня-азаров.
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:39

  remark написав:
  Denik написав:
  flyman написав:а хочете покладу соломинку, яка переломить хребет верблюду....
продам $100 і курс піде на північ?



Нерезиденти купують по 10 мільйонів на день, коли продають ОВДП, а курс на північ все ніяк не йде...


Що тут не зрозуміло, зубами тримають, щоб показувати стабільність, класика чивокуня-азаров.



Нацбанк в цьому році купив 1619 млн доларів, а продав 197 млн - так хто тут кого тримає. Аби не регулятор, так курс давно вже б був 25,00.
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 03:18

И даже ниже чем ( 25.00 )

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sani_2012
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Печаль в том , что самые отпетые патриоты не хотят поддерживать гривну ( гнилота во всей красе )

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sani_2012
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