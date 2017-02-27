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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8278827982808281

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 133
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
7
26,50-27,00
22%
29
27,00-27,50
48%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Gennadiy777 написав:Нацбанк в цьому році купив 1619 млн доларів, а продав 197 млн - так хто тут кого тримає. Аби не регулятор, так курс давно вже б був 25,00.
или ниже
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:01

так ще трошечки лишилося до соломинки, що зламає хребет верблюду
треба щоб лише ще один пересічний форумчанин купив $500 і виклав тут квитанцію, і це обвалить ринок
ось побачите :mrgreen:
rorandak
 
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  #<1 ... 8278827982808281
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