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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 вер, 2021 08:19
Gennadiy777 написав:
Нацбанк в цьому році купив 1619 млн доларів, а продав 197 млн - так хто тут кого тримає. Аби не регулятор, так курс давно вже б був 25,00.
или ниже
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Додано: Вів 14 вер, 2021 09:01
так ще трошечки лишилося до соломинки, що зламає хребет верблюду
треба щоб лише ще один пересічний форумчанин купив $500 і виклав тут квитанцію, і це обвалить ринок
ось побачите
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