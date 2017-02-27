ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 вер, 2021 09:41
Додано: Вів 14 вер, 2021 09:46
Додано: Вів 14 вер, 2021 09:50
Это не стало той соломинкой, которая сломала бы хребет верблюду.
26.65 на наличке хоть увидим? Никак не могу отовариться.
Додано: Вів 14 вер, 2021 09:58
Proofy
ПРОДАМ 10 000USD ПО 26.68
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м.МИНСКАЯ ОБМЕНКА Можно частями от 5т.
чуточтку совсем осталось
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:02
Це все одно вважати, що iстерична зрадофiлiя одного ольгiнця на щось теж впливаэ.
Нiт. Фундаментальнi чинникi бiльш вагомi.
НБУ чухаэ потилицю як втримати курс зеленого, а тут йому прийшли на допомогу нерези, кожен день купують валюту, треба купувати ОВДП i отримати 12% в валютi, а цi клоуни тiкають.
Так що поведiнка пересiчного реза чи нереза це жах.
Зло для гаманця.
Що там сьогоднi на ринку?
Гривня скiнчилась i знову перейшли топтати мiнiмуми? Це классика, оленi не бритi i не голенi)))
Знову поруч з касою пролетiли. Бiльше зради, тiльки постiйнi вльоти влаштують страдальцiв🤣
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:18
26.61
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
После аналогичного вашего поста "26,62" в пятницу утром, курс резко пошёл вверх))))
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:43
Интрига продолжиться после обеда ...
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:47
а газ в Европе уже перевалил за $ 800
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