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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8279828082818282>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 134
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
7
26,50-27,00
22%
30
27,00-27,50
48%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:41

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:44

sani_2012
не можна зараз зливати зелений, тримаємось
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:46

  protefiks1959 написав:
  Alex2007 написав:поставил ведерко на 26 - посмотрим
ну а шо...укргаз уже на 3 коп снизил свой минимальный курс, я потерял 150 грн, купивши недавно па 26,78 :mrgreen:


Купив 5000$?))
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:50

  5kopiyok написав:
  protefiks1959 написав:
  Alex2007 написав:поставил ведерко на 26 - посмотрим
ну а шо...укргаз уже на 3 коп снизил свой минимальный курс, я потерял 150 грн, купивши недавно па 26,78 :mrgreen:


Купив 5000$?))
Это не стало той соломинкой, которая сломала бы хребет верблюду.

26.65 на наличке хоть увидим? Никак не могу отовариться.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:58

Proofy
ПРОДАМ 10 000USD ПО 26.68
+380 (93) 417-xxxx Киев
м.МИНСКАЯ ОБМЕНКА Можно частями от 5т.

чуточтку совсем осталось
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:02

  flyman написав:
  somilitark написав:Що це на мiжбанку?
Хто не в курсi, то там осiння красота.
Всi хто посiдав в останнiй вагон по 27+, можуть трохи розбавити коштовнi придбання акцiйною вересневою пропозицiэю)))

а хочете покладу соломинку, яка переломить хребет верблюду....
продам $100 і курс піде на північ?

Це все одно вважати, що iстерична зрадофiлiя одного ольгiнця на щось теж впливаэ.
Нiт. Фундаментальнi чинникi бiльш вагомi.
НБУ чухаэ потилицю як втримати курс зеленого, а тут йому прийшли на допомогу нерези, кожен день купують валюту, треба купувати ОВДП i отримати 12% в валютi, а цi клоуни тiкають.
Так що поведiнка пересiчного реза чи нереза це жах.
Зло для гаманця.
Що там сьогоднi на ринку?
Гривня скiнчилась i знову перейшли топтати мiнiмуми? Це классика, оленi не бритi i не голенi)))
Знову поруч з касою пролетiли. Бiльше зради, тiльки постiйнi вльоти влаштують страдальцiв🤣
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:18

26.61

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sani_2012 написав:26.61

*Відправлено з Чату
После аналогичного вашего поста "26,62" в пятницу утром, курс резко пошёл вверх))))
funky77
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:43

Интрига продолжиться после обеда ...

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sani_2012
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а газ в Европе уже перевалил за $ 800 8)

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