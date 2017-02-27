somilitark написав:Що це на мiжбанку? Хто не в курсi, то там осiння красота. Всi хто посiдав в останнiй вагон по 27+, можуть трохи розбавити коштовнi придбання акцiйною вересневою пропозицiэю)))
а хочете покладу соломинку, яка переломить хребет верблюду.... продам $100 і курс піде на північ?
Це все одно вважати, що iстерична зрадофiлiя одного ольгiнця на щось теж впливаэ. Нiт. Фундаментальнi чинникi бiльш вагомi. НБУ чухаэ потилицю як втримати курс зеленого, а тут йому прийшли на допомогу нерези, кожен день купують валюту, треба купувати ОВДП i отримати 12% в валютi, а цi клоуни тiкають. Так що поведiнка пересiчного реза чи нереза це жах. Зло для гаманця. Що там сьогоднi на ринку? Гривня скiнчилась i знову перейшли топтати мiнiмуми? Це классика, оленi не бритi i не голенi))) Знову поруч з касою пролетiли. Бiльше зради, тiльки постiйнi вльоти влаштують страдальцiв🤣