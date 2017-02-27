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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8279828082818282

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 134
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
5%
7
26,50-27,00
22%
30
27,00-27,50
48%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:49

  sani_2012 написав:Интрига продолжитЬся после обеда ...

*Відправлено з Чату


Hand - face!
kluychkooleg
 
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  Xenon написав:а газ в Европе уже перевалил за $ 800 8)

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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:58

  5kopiyok написав:
  protefiks1959 написав:
  Alex2007 написав:поставил ведерко на 26 - посмотрим
ну а шо...укргаз уже на 3 коп снизил свой минимальный курс, я потерял 150 грн, купивши недавно па 26,78 :mrgreen:


Купив 5000$?))
ага
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:00

  kluychkooleg написав:Hand - face!

Т9

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:18

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.09.2021................26,6325
Доллар потерял 6 копеек.

МКГ*............7.2218............7.2288...........+0.1%

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки и взяли паузу. Около 11 попытались приподняться на полкопейки, но сразу же опустились на 3.5. Около 11-30 развернулись и стали медленно подниматься. За полчаса выросли на 1.5 копейки.
Информации об интервенциях "с полей" пока не поступало, но вероятность того, что НБУ уже давно выполнил план весьма высока.
В мире доллар падает со вчерашнего дня.
Справочный курс встретили котировками 26.6250 - 26.6450, что на 2 копейки ниже открытия.

НБУ вчера купил дежурные 5 млн.
Остатки на коррсчетах умеренно сократились. Среди привычных и понятных нам факторов что-то выделить нельзя - все околонулевые. Сокращение произошло за счет прочих немонетарных операций, суть которых не известна.

В пятницу объем МБ вырос с 455.4 до 487.1 млн. Чистый спрос составил 482.7 млн. Клиентское предложение немного выросло и почти догнало слегка сократившийся спрос. При этом спрос поддерживался значительным объемом форвардов.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:35

Если ты продаёшь один доллар и курс идёт вниз --- значит тренд определён верно ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:38

всіх зі святом! (((

The Bloomberg Commodity Spot Index has surged to a fresh 10-year high, surpassing the level reached before the summer break and fast approaching a record high

Комодіті індекс на самому високому рівні за останні 10 років...
Slowly, but surely, wholesale gas and power prices are filtering into much higher retail prices.
In Italy, the government is softening the ground for a 40% hike in gas and electricity utility bills in 4Q

В Італії рахунки за газ і електрику виростуть на 40% в 4кв2021...

зі. Ну, всі ці новини до великого добра = зубожіння!!! :evil:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:46

У соседей овгз 7-8% ; у нас овгз 12 с копейками %

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:56

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 1522(1142+380(1216-74))випадка на добу на 13 вересня. Нічогісенько собі так прискорились! Удав їсть 3-го слона на малюнку.
 :evil:

Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0002
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0041
Повні оберти МБ за тиждень - 2260,8187
Середні оберти за тиждень - 452,1637
Середні оберти за рік - 389,1786
СередньоТижневеЗважене - 26,9289

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0503
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0050
Повні оберти МБ за тиждень - 2175,2545
Середні оберти за тиждень - 435,0509
Середні оберти за рік - 390,5121
СередньоТижневеЗважене - 26,7348


Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, знову гарненько більші ніж середні оберти за рік!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,6325(26,7645) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,4782(27,5031) грн./дол. Це на 0,84(0,74) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,08(2,76) відсотка. Знову виросли! Є сенс по року купувати той доляр! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,84 гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,7348(26,9289) грн./дол., а продавав дорожче. :!:

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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