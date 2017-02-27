sani_2012 написав:Интрига продолжитЬся после обеда ...
*Відправлено з Чату
Hand - face!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:49
Hand - face!
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:52
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:58
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:00
Т9
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:18
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.09.2021................26,6325
Доллар потерял 6 копеек.
МКГ*............7.2218............7.2288...........+0.1%
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки и взяли паузу. Около 11 попытались приподняться на полкопейки, но сразу же опустились на 3.5. Около 11-30 развернулись и стали медленно подниматься. За полчаса выросли на 1.5 копейки.
Информации об интервенциях "с полей" пока не поступало, но вероятность того, что НБУ уже давно выполнил план весьма высока.
В мире доллар падает со вчерашнего дня.
Справочный курс встретили котировками 26.6250 - 26.6450, что на 2 копейки ниже открытия.
НБУ вчера купил дежурные 5 млн.
Остатки на коррсчетах умеренно сократились. Среди привычных и понятных нам факторов что-то выделить нельзя - все околонулевые. Сокращение произошло за счет прочих немонетарных операций, суть которых не известна.
В пятницу объем МБ вырос с 455.4 до 487.1 млн. Чистый спрос составил 482.7 млн. Клиентское предложение немного выросло и почти догнало слегка сократившийся спрос. При этом спрос поддерживался значительным объемом форвардов.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:35
Если ты продаёшь один доллар и курс идёт вниз --- значит тренд определён верно ...
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:38
всіх зі святом! (((
Комодіті індекс на самому високому рівні за останні 10 років...
В Італії рахунки за газ і електрику виростуть на 40% в 4кв2021...
зі. Ну, всі ці новини до великого добра = зубожіння!!!
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:46
У соседей овгз 7-8% ; у нас овгз 12 с копейками %
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:56
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!
Цифри за 2 тижня.
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0002
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0041
Повні оберти МБ за тиждень - 2260,8187
Середні оберти за тиждень - 452,1637
Середні оберти за рік - 389,1786
СередньоТижневеЗважене - 26,9289
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0503
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0050
Повні оберти МБ за тиждень - 2175,2545
Середні оберти за тиждень - 435,0509
Середні оберти за рік - 390,5121
СередньоТижневеЗважене - 26,7348
Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, знову гарненько більші ніж середні оберти за рік!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,6325(26,7645) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,4782(27,5031) грн./дол. Це на 0,84(0,74) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,08(2,76) відсотка. Знову виросли! Є сенс по року купувати той доляр!
На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,84 гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,7348(26,9289) грн./дол., а продавав дорожче.
ВО
Хай щастить!
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