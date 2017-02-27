Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................14.09.2021...........15.09.2021
дата розрахунку...............13.09.2021............14.09.2021
Євро..................................31,4472.................31,4627...+0.05%
Долар США.......................26,692....................26,6362
...-0.21%
После полудня доллар отыграл около трети копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки и взяли паузу. Около 11 попытались приподняться на полкопейки, но сразу же опустились на 3.5. Около 11-30 развернулись и стали медленно подниматься. За полчаса выросли на 1.5 копейки.
Информации об интервенциях "с полей" пока не поступало, но вероятность того, что НБУ уже давно выполнил план весьма высока.
В мире доллар падает со вчерашнего дня.
Справочный курс встретили котировками 26.6250 - 26.6450, что на 2 копейки ниже открытия.
После 12 сходили на полкопейки вверх и вернулись обратно, после чего непривычно рано ушли на обед. После обеда неспешно, но уверенно пошли в рост и почти за 1.5 часа прибавили 3 копейки.
В мире доллар стабилизировался.
Официальный курс встретили котировками 26.6550 - 26.6750. За день выросли на копейку относительно открытия и опустились на полкопейки относительно вчерашнего закрытия. Боковик классический. Послеобеденный рост происходил без серьезных оборотов.
Этот день в истории:
2020 - 28.0003 (+10) -137
2019 - 24.7107 (-12) +192
2018 - 28.1521 (+3)
2017 - 26.1620 (+9)
Zebra написав:
Вот увидите, эта благодать с халявным бензином, и обилием автомобилистов - скоро закончится.
Скорее бы... я устал от этой благодати.