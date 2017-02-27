Додано: Вів 14 вер, 2021 14:55

Zebra написав: Вот увидите, эта благодать с халявным бензином, и обилием автомобилистов - скоро закончится. Вот увидите, эта благодать с халявным бензином, и обилием автомобилистов - скоро закончится.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................14.09.2021...........15.09.2021дата розрахунку...............13.09.2021............14.09.2021Євро..................................31,4472.................31,4627...+0.05%Долар США.......................26,692.......................-0.21%После полудня доллар отыграл около трети копейки.Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки и взяли паузу. Около 11 попытались приподняться на полкопейки, но сразу же опустились на 3.5. Около 11-30 развернулись и стали медленно подниматься. За полчаса выросли на 1.5 копейки.Информации об интервенциях "с полей" пока не поступало, но вероятность того, что НБУ уже давно выполнил план весьма высока.В мире доллар падает со вчерашнего дня.Справочный курс встретили котировками 26.6250 - 26.6450, что на 2 копейки ниже открытия.После 12 сходили на полкопейки вверх и вернулись обратно, после чего непривычно рано ушли на обед. После обеда неспешно, но уверенно пошли в рост и почти за 1.5 часа прибавили 3 копейки.В мире доллар стабилизировался.Официальный курс встретили котировками 26.6550 - 26.6750. За день выросли на копейку относительно открытия и опустились на полкопейки относительно вчерашнего закрытия. Боковик классический. Послеобеденный рост происходил без серьезных оборотов.Этот день в истории:2020 - 28.0003 (+10) -1372019 - 24.7107 (-12) +1922018 - 28.1521 (+3)2017 - 26.1620 (+9)Скорее бы... я устал от этой благодати.