* Benchmark iron ore futures on the Dalian exchange were down 1.5% to 711 yuan a tonne. * Spot prices of iron ore with 62% iron content for delivery to China SH-CCN-IRNOR62 fell $4.5 to $127 a tonne on Monday, according to SteelHome consultancy.
Під кінець дня на МБ чути стукіт копит нерезидентів, 26,66 .
Востаннє редагувалось Denik в Вів 14 вер, 2021 14:02, всього редагувалось 2 разів.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................14.09.2021...........15.09.2021 дата розрахунку...............13.09.2021............14.09.2021 Євро..................................31,4472.................31,4627...+0.05% Долар США.......................26,692....................26,6362...-0.21% После полудня доллар отыграл около трети копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки и взяли паузу. Около 11 попытались приподняться на полкопейки, но сразу же опустились на 3.5. Около 11-30 развернулись и стали медленно подниматься. За полчаса выросли на 1.5 копейки. Информации об интервенциях "с полей" пока не поступало, но вероятность того, что НБУ уже давно выполнил план весьма высока. В мире доллар падает со вчерашнего дня. Справочный курс встретили котировками 26.6250 - 26.6450, что на 2 копейки ниже открытия. После 12 сходили на полкопейки вверх и вернулись обратно, после чего непривычно рано ушли на обед. После обеда неспешно, но уверенно пошли в рост и почти за 1.5 часа прибавили 3 копейки. В мире доллар стабилизировался. Официальный курс встретили котировками 26.6550 - 26.6750. За день выросли на копейку относительно открытия и опустились на полкопейки относительно вчерашнего закрытия. Боковик классический. Послеобеденный рост происходил без серьезных оборотов.
Этот день в истории: 2020 - 28.0003 (+10) -137 2019 - 24.7107 (-12) +192
2018 - 28.1521 (+3) 2017 - 26.1620 (+9)
Zebra написав:Вот увидите, эта благодать с халявным бензином, и обилием автомобилистов - скоро закончится.
Denik написав:Я б дивився не на газ, а на залізорудні ціни в Китаї. Саме вони можуть у короткомтроковій перспективі підрізати валютну виручку.
Зараз потрібно дивитися вже на весь Китай. Там назріває конкретний шухер. Історія з найбільшим девелопером Evergrande, який вже наймає консультантів з питань банкрутства, наближається до фіналу ... На кону більше 300 млрд.доларів, і розгнівані банкіри та інвестори вимагають негайно погасити борги і повернути гроші. Коротше кажучи, там вже повна жопа, і десятки тисяч китайців починають розуміти що зі своїми грошими вони вже в найближчі дні можуть попрощатися...
Про перегрітий ринок нерухомості у Китаї вже писали не раз. Схоже що це уже фініш, і як пише Bloomberg, настає момент китайського Лемана.
Xenon написав:а газ в Европе уже перевалил за $ 800
Дураков так и надо учить! Прижали бы в своё время Россию по полной программе, как им Штаты говорили - был бы сейчас газ не по 800, а по 80. Потому что было бы как с нефтью при СССР, когда ему санкции за Афганистан навалили по самую глотку. А так захотелось европейцам поиграться в дружбу снова с рашиками. Вот пусть и выгребают теперь... Сейчас их Россия возьмет за глотку, заставит заключить контракты по 700-800 баксов на полгода-год вперед - а потом цены на нефть и газ обвалятся, как весной прошлого года! Да еще и ФРС начнет доллар укреплять сильно. И обойдется по итогу Европе этот газ в реальных 1000 баксов, если не больше. Так им и надо, хитроделаным!
Местный курс 26.70-26.73. Оборот стабильно средний. То ли после выходных еще не проснулись, то ли боятся много сливать/покупать сразу.
Цена газа для Украины: $838 за тысячу кубов (напомню формулу для Украины: Цена газа = ((Цена на хабе в ЕС (EUR / MWh)) + 3 EUR / MWh (усредненная стоимость транспортировки из Европы) + НДС. Коэффициент для перевода MWh в кубометры - 10,62 )
Цена газа для потребителей Украины: $928 за тысячу кубометров (к исходному тарифу + (4,45 (тариф для точки входа в ГТС Украины) * 1,45 (коэффициент для заказа мощности на сутки вперед)
* сьогодні може вже і 900 баксів в Ойропі побачим...
Вот увидите, эта благодать с халявным бензином, и обилием автомобилистов - скоро закончится.
Китай продаст 7,38 миллиона баррелей нефти из государственного резерва
Китай, крупнейший в мире импортер нефти, попытался снизить цены на нефть на этой неделе, объявив о продаже сырой нефти из своего стратегического нефтяного резерва (SPR). Этот шаг свидетельствует о политической уязвимости перед растущей инфляцией цен на сырьевые товары, но этого физического предложения недостаточно, чтобы сдвинуть ценны.
Заглядывая в будущее, аналитики Bloomberg считают, что недавняя попытка Китая снизить цены на нефть бесполезна и, вероятно, будет подавлена потоками финансовых фьючерсов, учитывая бычьи количественные сигналы и риски глобальной инфляции. Кроме того, недавнее увеличение совокупных данных открытого интереса к фьючерсам, обнадеживает и сигнализирует о том, что стадное движение систематических средств уже началось. При этом мы видим возможности для значительно большего числа спекулятивных покупок в ближайшие месяцы, учитывая текущую недостаточность инвестиций в нефтяных фьючерсах, особенно с учетом всех денег, которые были закачаны на финансовые рынки за последние 18 месяцев. Таким образом, мы видим больше рисков для роста цен на нефть, чем для их снижения, особенно в отсроченных контрактах, поскольку инфляция продолжается.
change_pm написав:Цена газа для потребителей Украины: $928 за тысячу кубометров (к исходному тарифу + (4,45 (тариф для точки входа в ГТС Украины) * 1,45 (коэффициент для заказа мощности на сутки вперед)
А мне до задницы все эти расчеты: заключил договор с "Нафтогазом" еще в июле по 7.99 грн на год вперед. С дополнением к договору, в котором сумасшедший штраф прописан, если мне тариф изменят в сторону увеличения. И пусть хоть по 10000 баксов будет тот газ в точке входа и выхода с ГТС. Больше 7.99 хрен платить буду! Другое дело, что весь бизнес теперь эту цену в 928 долларов заложит в цену своего товара. Ну так не хрен было АЭС отключать. Сейчас бы вместо газа всё на электричестве работало бы. А так кроме коммуналки газ по факту почти никуда и не идет уже. А там цену зафиксировали до конца отопительного сезона. Так что клали мы на этот газ с прибором!
Важно, что "Нафтогаз" заполнил хранилища еще в начале лета на необходимый минимум. Значит сейчас давления большого на курс не будет. Не будут же начальники "Нафтогаза" покупать газ по такой космической цене! Пусть дураки европейцы его гребут. А нам и нашего хватит - есть в хранилищах, плюс внутренняя добыча. На зиму хватит.