yuri_m написав:..Сейчас их Россия возьмет за глотку, заставит заключить контракты по 700-800 баксов на полгода-год вперед - а потом цены на нефть и газ обвалятся, как весной прошлого года! ..
за шо боролись, на то и напоролись. Перезаключили все контракты на спотовых ценах, вместо привязки к мазуту - чего теперь нэгодовать? Не, ну серьезно. Или мы берем на споте, когда дешево, а вот когда дорого переходим на пересчет к нефти? С русскими все понятно - ждут разрешения на СП-2. А вот чего Европе нельзя было пустые хранилища начиная с марта заполнять шустрее, так и не понял
change_pm написав:Цена газа для потребителей Украины: $928 за тысячу кубометров (к исходному тарифу + (4,45 (тариф для точки входа в ГТС Украины) * 1,45 (коэффициент для заказа мощности на сутки вперед)
А мне до задницы все эти расчеты: заключил договор с "Нафтогазом" еще в июле по 7.99 грн на год вперед. С дополнением к договору, в котором сумасшедший штраф прописан, если мне тариф изменят в сторону увеличения. И пусть хоть по 10000 баксов будет тот газ в точке входа и выхода с ГТС. Больше 7.99 хрен платить буду! Другое дело, что весь бизнес теперь эту цену в 928 долларов заложит в цену своего товара. Ну так не хрен было АЭС отключать. Сейчас бы вместо газа всё на электричестве работало бы. А так кроме коммуналки газ по факту почти никуда и не идет уже. А там цену зафиксировали до конца отопительного сезона. Так что клали мы на этот газ с прибором!
Важно, что "Нафтогаз" заполнил хранилища еще в начале лета на необходимый минимум. Значит сейчас давления большого на курс не будет. Не будут же начальники "Нафтогаза" покупать газ по такой космической цене! Пусть дураки европейцы его гребут. А нам и нашего хватит - есть в хранилищах, плюс внутренняя добыча. На зиму хватит.
Так по 7,99 у большинства людей! Проблема в том, что такой тариф будет действовать только до лета 2022 года, а дальше может быть например 20 или 25грн.
sequence написав: за шо боролись, на то и напоролись. Перезаключили все контракты на спотовых ценах, вместо привязки к мазуту - чего теперь нэгодовать? Не, ну серьезно. Или мы берем на споте, когда дешево, а вот когда дорого переходим на пересчет к нефти? С русскими все понятно - ждут разрешения на СП-2. А вот чего Европе нельзя было пустые хранилища начиная с марта заполнять шустрее, так и не понял
Газ в Европе дорожает с конца прошлого года. Спрос на него растет из-за увеличения объемов электрогенерации на газе. Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе оказались опустошены еще прошлой зимой, оказавшейся весьма суровой для региона. Жаркое лето также увеличило энергопотребление в Европе из-за необходимости кондиционирования воздуха. При этом погодные условия оказались неблагоприятными для ветровой генерации, мощность которой сократилась более чем на 20%. Заменить ее получилось только газом и углем.
Усугубил ситуацию возросший спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Все свободные объемы СПГ были перенаправлены туда, поскольку этот рынок считается премиальным по сравнению с Европой.(c)
akido написав:Ще рік тому середня ставка не досягала 10%, зараз вже впевнено долає 12%. Іще один рік такого покращення - і ми досягнемо горезвісного 14% на кінець 2013 - потім дефолт, майдан, ростов ?
Згідно із цього графіку виплат viewtopic.php?p=5296669#p5296669 3 наступних місяці погашення ОВДП відбуватимуться з темпом 25 мільярдів гривень на місяць. На цьому фоні залучення 5-7 мільярдів на місяць - це всього навсього перекредитування третини боргу.