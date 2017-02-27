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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8282828382848285>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 135
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
6%
8
26,50-27,00
22%
30
27,00-27,50
47%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:На зиму хватит.

Смотря какая зима.

И какое давление будет в трубе.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:17

  RTC12 написав:
  Zebra написав:Нефть тоже просится за 100+

Вот увидите, эта благодать с халявным бензином, и обилием автомобилистов - скоро закончится.

Китай продаст 7,38 миллиона баррелей нефти из государственного резерва

Март 2020. Китай покупает рекордный объем российской нефти на фоне падения спроса в Европе
Китайцы молодцы. Закупились в 2020 году по полной в два раза дешевле, а сейчас сбрасывают.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:25

  yuri_m написав:..Сейчас их Россия возьмет за глотку, заставит заключить контракты по 700-800 баксов на полгода-год вперед - а потом цены на нефть и газ обвалятся, как весной прошлого года! ..

за шо боролись, на то и напоролись. Перезаключили все контракты на спотовых ценах, вместо привязки к мазуту - чего теперь нэгодовать? Не, ну серьезно. Или мы берем на споте, когда дешево, а вот когда дорого переходим на пересчет к нефти?
С русскими все понятно - ждут разрешения на СП-2. А вот чего Европе нельзя было пустые хранилища начиная с марта заполнять шустрее, так и не понял
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sani_2012 написав:Интрига продолжиться после обеда ...

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Ну вот, опять сглазил
funky77
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Стукіт копит нерезидентів посилиться.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:50

  Denik написав:Зображення
Стукіт копит нерезидентів посилиться.

Ще рік тому середня ставка не досягала 10%, зараз вже впевнено долає 12%. Іще один рік такого покращення - і ми досягнемо горезвісного 14% на кінець 2013 - потім дефолт, майдан, ростов ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:56

  yuri_m написав:
  change_pm написав:Цена газа для потребителей Украины: $928 за тысячу кубометров
(к исходному тарифу + (4,45 (тариф для точки входа в ГТС Украины) * 1,45 (коэффициент для заказа мощности на сутки вперед)


А мне до задницы все эти расчеты: заключил договор с "Нафтогазом" еще в июле по 7.99 грн на год вперед. 8) С дополнением к договору, в котором сумасшедший штраф прописан, если мне тариф изменят в сторону увеличения. И пусть хоть по 10000 баксов будет тот газ в точке входа и выхода с ГТС. Больше 7.99 хрен платить буду! Другое дело, что весь бизнес теперь эту цену в 928 долларов заложит в цену своего товара. Ну так не хрен было АЭС отключать. Сейчас бы вместо газа всё на электричестве работало бы. А так кроме коммуналки газ по факту почти никуда и не идет уже. А там цену зафиксировали до конца отопительного сезона. Так что клали мы на этот газ с прибором!

Важно, что "Нафтогаз" заполнил хранилища еще в начале лета на необходимый минимум. Значит сейчас давления большого на курс не будет. Не будут же начальники "Нафтогаза" покупать газ по такой космической цене! Пусть дураки европейцы его гребут. А нам и нашего хватит - есть в хранилищах, плюс внутренняя добыча. На зиму хватит.
Так по 7,99 у большинства людей! Проблема в том, что такой тариф будет действовать только до лета 2022 года, а дальше может быть например 20 или 25грн.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:07

  funky77 написав:Ну вот, опять сглазил

Я всего лишь продал один доллар ( который в кармане завалялся )
Я не виноват курс сам упал ( но я рад этому ) ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:07

  sequence написав: за шо боролись, на то и напоролись. Перезаключили все контракты на спотовых ценах, вместо привязки к мазуту - чего теперь нэгодовать? Не, ну серьезно. Или мы берем на споте, когда дешево, а вот когда дорого переходим на пересчет к нефти?
С русскими все понятно - ждут разрешения на СП-2. А вот чего Европе нельзя было пустые хранилища начиная с марта заполнять шустрее, так и не понял

Газ в Европе дорожает с конца прошлого года. Спрос на него растет из-за увеличения объемов электрогенерации на газе. Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе оказались опустошены еще прошлой зимой, оказавшейся весьма суровой для региона. Жаркое лето также увеличило энергопотребление в Европе из-за необходимости кондиционирования воздуха. При этом погодные условия оказались неблагоприятными для ветровой генерации, мощность которой сократилась более чем на 20%. Заменить ее получилось только газом и углем.

Усугубил ситуацию возросший спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Все свободные объемы СПГ были перенаправлены туда, поскольку этот рынок считается премиальным по сравнению с Европой.(c)
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:Ще рік тому середня ставка не досягала 10%, зараз вже впевнено долає 12%. Іще один рік такого покращення - і ми досягнемо горезвісного 14% на кінець 2013 - потім дефолт, майдан, ростов ?

Згідно із цього графіку виплат viewtopic.php?p=5296669#p5296669
3 наступних місяці погашення ОВДП відбуватимуться з темпом 25 мільярдів гривень на місяць.
На цьому фоні залучення 5-7 мільярдів на місяць - це всього навсього перекредитування третини боргу.
Denik
 
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