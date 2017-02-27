change_pm написав:Цена газа для потребителей Украины: $928 за тысячу кубометров (к исходному тарифу + (4,45 (тариф для точки входа в ГТС Украины) * 1,45 (коэффициент для заказа мощности на сутки вперед)
А мне до задницы все эти расчеты: заключил договор с "Нафтогазом" еще в июле по 7.99 грн на год вперед. С дополнением к договору, в котором сумасшедший штраф прописан, если мне тариф изменят в сторону увеличения. И пусть хоть по 10000 баксов будет тот газ в точке входа и выхода с ГТС. Больше 7.99 хрен платить буду! Другое дело, что весь бизнес теперь эту цену в 928 долларов заложит в цену своего товара. Ну так не хрен было АЭС отключать. Сейчас бы вместо газа всё на электричестве работало бы. А так кроме коммуналки газ по факту почти никуда и не идет уже. А там цену зафиксировали до конца отопительного сезона. Так что клали мы на этот газ с прибором!
Важно, что "Нафтогаз" заполнил хранилища еще в начале лета на необходимый минимум. Значит сейчас давления большого на курс не будет. Не будут же начальники "Нафтогаза" покупать газ по такой космической цене! Пусть дураки европейцы его гребут. А нам и нашего хватит - есть в хранилищах, плюс внутренняя добыча. На зиму хватит.
Так по 7,99 у большинства людей! Проблема в том, что такой тариф будет действовать только до лета 2022 года, а дальше может быть например 20 или 25грн.
нынешние популисты не дадут вырасти ценам на природный газ для населения выше 7,96 грн/м3. Сейчас начнут "доить" малый и средний бизнес, если удасться пропихнуть Закон Украины № 5600...
Вторник на валютном межбанке прошел достаточно динамично и в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. Нацбанк после 11 часов быстро вышел на торги, купил $5 млн по цене не выше 26,64 гривны и ушел. В дальнейшем вторая интервенция регулятора не понадобилась – сразу после обеда спрос ситуативно вырос и это привело даже к небольшому росту котировок в целом по дню. Если начинались торги с уровня 26,645/26,665 гривен, то к 11 часам предложение превышало спрос и курс просел до 26,63/26,65 гривен за доллар. А к полудню котировки упали до 26,625/26,645 и продержались в этих пределах до конца обеда.
После обеда ситуация резко изменилась. Продавцов уже оставалось мало, а вот покупатели активизировались и к 15 часам курс подрос до 26,645/26,665 гривен, а к 16:00 даже до отметки 26,66/26,68. Но потом оставшиеся продавцы и покупатели все же нашли компромисс по курсу в пределах 26,65/26,67 гривен и на этой отметке торги вторника и завершились.
Чуть хуже нашего прогноза прошел аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Если по доходности в нашем прогнозе 100% попадание – от 9,5% до 12,59% годовых в зависимости от срока покупаемых инвесторами гривневых бумаг, то объемы размещенных на аукционе облигаций оказались даже меньше нашего минимального расчетного уровня в 2,3 млрд гривен. По факту, чиновники продали бумаг всего на 1,174 млрд гривен и такие объемы никак не отразятся завтра на поведении ни ресурсного, ни валютного рынков. Как мы и прогнозировали, основная часть покупателей – госбанки и местные финучреждения, а вот нерезиденты пока не особо охотно вкладываются в новые облигации.
Главные события 14 сентября на валютном рынке:
Доллар вырос на 0,5 копейки – с утренних 26,645/26,665 гривен до 26,65/26,67 гривен к концу сессии.
Нацбанк выходил на межбанк с покупкой доллара с утра и купил свои стандартные $5 млн по цене не выше 26,64 гривен, а затем быстро ушел.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6325 гривен за доллар, а официальный курс на 15 сентября 2021 года установлен на уровне 26,6362 гривен за доллар.
GDV29 написав:нынешние популисты не дадут вырасти ценам на природный газ для населения выше 7,96 грн/м3
да ладно вам...луганскгасс
*7,96грн/м3 по газу - я имел в виду цену Нефтегаза для населения, местные облгазы "царьки" и сейчас продают газ для населения по 9-11грн/м3 начало большого популизма есть уже , цены то с 01.10.2021 снизили на электроэнергию для населения (на копейки - для Элехтората, подготовка к предстоящим выборам Президента и возможно парламента) , при том что Энергорынок и т.д. в полной Ж.пе (убытки охрененные). Я сам из числа населения, пряитно вместо 1,68 грн/Квт-ч, теперь 1,44грнквт/ч, но муть хорошую придумали, для лоха как говоритьсчя (в пределах 250 квт*ч в месяц- тариф 1,44грн за 1Квтьч, а если будет вдруг 251квт*ч, то больший тариф будет не на превышение , т.е 1 квт*ы (251-250квт), а все потребление 251 квт*ч по тарифу 1,68. Вообщем для либо слепых, немых, глухонемых "из сумашедшего дома" вся эта показуха расчитана, не понятно мне. И так везде и всюду, типа "на дурочка", "прохавают пайку народ."
Striker написав:то объемы размещенных на аукционе облигаций оказались даже меньше нашего минимального расчетного уровня в 2,3 млрд гривен. По факту, чиновники продали бумаг всего на 1,174 млрд гривен и такие объемы никак не отразятся завтра на поведении ни ресурсного, ни валютного рынков. Как мы и прогнозировали, основная часть покупателей – госбанки и местные финучреждения, а вот нерезиденты пока не особо охотно вкладываются в новые облигации.
З об'ємом купівлі Ви вгадали. Але навіщо купляти нові облігації, якщо нерезиденти розпродують облігації з вищою дохідністю?